Elena Poniatowska celebra su cumpleaños 89

Periodista, escritora y activista son solo algunas de las características que definen a Elena Poniatowska, una mujer dedicada a las letras, a la política y las causas sociales que este miércoles llega a los 89 años con un premiado legado literario.

Elena nació en 1932 en París a consecuencia del exilio que su familia vivió con el término del Porfiriato (1876-1911).

Con diez años de edad regresó a México a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Es descendiente del último rey de Polonia, Estanislao Augusto Poniatowski y sobrina de la Pita Amor, una de las poetas más controvertidas del siglo XX.

La Premio Cervantes de Literatura 2013 comenzó su trabajo en el periodismo a muy temprana edad en el periódico Excélsior, donde escribía crónicas para la sección de Sociales.

Tiempo después trabajaría en Novedades, en donde tendría sus primeras entrevistas con personalidades de la talla de Juan Rulfo o María Izquierdo.

Desde entonces, Poniatowska ha tocado casi todos los géneros literarios: novela, cuento, poesía, ensayo, crónica y entrevista y ha escrito más de 40 libros entre los que destacan "La noche de Tlatelolco" (1971), donde reunió los testimonios de una generación silenciada por el ejército tras una matanza de estudiantes en 1968 y "Hasta no verte Jesús mío" (1969).

Su libro más reciente es "El amante polaco" (2019), en donde la escritora reveló que fue víctima de una violación en 1954 a manos de "el maestro", el escritor mexicano 20 años mayor que ella Juan José Arreola.

Presentación del libro El amante polaco / Foto: Cuartoscuro

En 1978, se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo y desde entonces se convirtió en un referente femenino en las letras y la política mexicana.

Y aunque siempre se caracterizó por dar voz a las mujeres silencadas en sus libros, la escritora se ha mostrado distante a los movimientos feministas en la actualidad.

Poniatowska estuvo rodeada de los intelectuales más importantes del siglo pasado, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y Octavio Paz y además fue apodada como La Pony por Carlos Monsiváis.

La escritora fue polémica y blanco de críticas por haber apoyado fervientemente al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde antes de ser elegido, al punto de acompañarlo a sus campañas políticas, pero recientemente se le ha visto diferir con ciertas decisiones del mandatario.

La celebran en redes

Los 89 años que cumple la escritora no pasaron desapercibidos en redes sociales, por lo que seguidores, políticos, intelectuales, e instituciones culturales más importantes del país dedicaron mensajes de alegría hacia ella.

"¡Felicitamos a la escritora Elena Poniatowska en su cumpleaños 89! Su obra literaria y periodística se ha centrado en la voz del pueblo, de los desprotegidos y desposeídos; además, ha acompañado las causas más nobles y justas de México. ¡Enhorabuena, Poniatowska0!", se lee en la cuenta de la Secretaría de Cultura.

Asimismo, la escritora Guadalupe Loaeza expresó su reconocimiento a la escritora por medio de fotografías y recortes de periódico.

"Te vemos Elena, no nada más como nuestra heroína, sino como una mariscala del emperador Napoleón, en cuyo pecho cuelgan muchas medallas hasta la de la Universidad de Varsovia. En tu cumpleaños 89, te entregaremos 3 medallas: la de la congruencia, valentía y amor por México", apuntó.