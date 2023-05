Embajadores de otros países, dignos promotores de la cultura mexicana

Las redes sociales se han convertido en el medio ideal para que embajadores de otras naciones se conviertan en entusiastas promotores de la cultura mexicana.

Un ejemplo claro de ello es el representante de Japón, el embajador Noriteru Fukushima, quien ha salido a repartir tamales en Reforma, una de las avenidas con más tradición de la Ciudad de México, que ha compartido sus visitas a las taquerías más famosas.

En uno de sus mensajes más recientes, el diplomático compartió haber comido tacos de lengua, alimento que también se prepara en su país. “La semana pasada comí taco de lengua. En Japón también se come la lengua pero se prepara al estilo japonés, también muy rica!!", escribió el embajador mostrando una serie de fotos de sus tradicionales tacos de lengua.

Nuriteru Fukushima se deleita con la música y tradiciones mexicanas. | Foto: cortesía

Me llevaron a probar muchos taquitos en #CDMX a lugares famosos. Todos fueron muy amables, gran atención!!

Que suerte que México🇲🇽 tenga tantos lugares con comida tan rica.

Porfavor sigan recomendando más lugares🤩, quiero visitarlos!!

Les gustó el vídeo?😃 https://t.co/p8w4bpchuc pic.twitter.com/8r2A4iMpVZ — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) May 2, 2023 La semana pasada comí taco de lengua 👅

En Japón también se come la lengua pero se prepara al estilo japonés🇯🇵, también muy rica!!

Postre fue un dulce japonés llamado Daifuku que es mochi relleno de matcha y frijol dulce. Creo que matcha se ha vuelto popular en 🇲🇽!! pic.twitter.com/z8gODSrQFS — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) April 27, 2023

Además de una gran variedad de comida, Noriteru Fukushima ha compartido en sus redes sociales otras representaciones de la cultura mexicana, como la procesión religiosa de Semana Santa, a la que acudió en Metepec, Estado de México, y por supuesto el "Cielito lindo" no podía dejar de ser cantado por el diplomático como muestra de su amor por la idiosincrasia mexicana.

Vine a Metepec a ver la representación de la pasión de Cristo.

Todos hacen un esfuerzo enorme, sobre todo actor de Jesús. México🇲🇽 tiene gran tradición de #SemanaSanta y #ViernesSanto, me sorprendió gran cantidad de gente que viene!!

Esto se hace cada año?😯 pic.twitter.com/vVZCYpYboG — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) April 8, 2023 Este "Cielito Lindo🎵" se escuchó hasta Japón 🇯🇵!!

Que honor y gusto poder reconocer el trabajo de @tokyoskaj. Al platicar con ellos me di cuenta que tienen a México 🇲🇽 en el corazón ❤️#スカパラ pic.twitter.com/RAOIDDTHYs — Noriteru FUKUSHIMA (@embjpmx) March 21, 2023

Jean-Pierre Asvazadourian, el embajador de Francia, es otro de los asiduos promotores de la cultura mexicana, sobre todo si de comida se trata. El diplomático se ha vuelto popular en redes sociales por sus videos en los que comparte sus tours por taquerías en la colonia Roma o sus recorridos por los tianguis a los que los mexicanos suelen asistir a comprar comida para la semana.

Jean-Pierre Asvazadourian visita taquerías en la Roma y tianguis de la Ciudad de México. | Foto: cortesía

“Ya es temporada de mango y yo aproveché para comprarme uno en el tianguis. ¿Ustedes, de cuál tipo prefieren? Manila o ataulfo?", escribe el embajador en un mensaje, junto a una foto con el vendedor en un puesto de frutas.

El diplomático también es visitante frecuente al paseo ciclista de los domingos sobre el Paseo de la Reforma que se ha convertido ya en una tradición para los capitalinos y los visitantes de otros estados.

Ya es temporada de mango 🥭 y yo aproveché para comprarme uno en el tianguis. ¿Ustedes, de cuál tipo prefieren? Manila o ataulfo? pic.twitter.com/oEKdxOiljX — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) April 22, 2023 Entre Tapachula y Tuxla Gutiérrez hicimos una pausa para comer en Arriaga. Recomiendo el simpático restaurante 🇲🇽 Los parachicos 😋. Un momento compartido con mi colega 🇩🇪, Wolfgang Dold y nuestros equipos. pic.twitter.com/h6xacXuNgu — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) May 10, 2023 En Camarón de Tejeda, #Veracruz, disfruté mucho de la excelente comida casera de Doña Inés (Los tamales son mis favoritos 😋). pic.twitter.com/BIQwEdiHFI — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) May 1, 2023

Christopher Landau, embajador de EU durante el gobierno de Donald Trump, es sin duda otro ejemplo de la popularidad que algunos embajadores han logrado gracias a la idiosincrasia mexicana.

El diplomático es hasta ahora y pese a haber dejado el cargo ya casi hace dos años, el representante de la Casa Blanca más querido y conocido en México.

Christopher Landau fue un gran promotor de la cultura mexicana mientras fue embajador de EU en México. | Foto: cortesía

Landau llegó a tener más de medio millón de seguidores, a quienes complacía todos los días con sus videos comprando flores y frutas en el mercado de Jamaica, adonde acudía además a comer quesadillas y tacos. Hasta hoy el diplomático cada vez que viene a México visita Jamaica con mensajes como “vine a visitar a mis amigos, los comerciantes del Mercado de Jamaica, para comprar las mejores y más bonitas flores que en Estados Unidos no conseguimos”.

¡No podía celebrar el Día de la Candelaria sin unos ricos tamales! Por suerte encontré cerca de mi casa un camioncito donde compré tamal verde y tamal de mole. ¡Una delicia! Mañana comienza la dieta. Saludos. 🇲🇽🤝🇺🇸 pic.twitter.com/ywG9IMwtIE — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) February 2, 2023

El diplomático visitó, durante su estancia en México, los 32 estados de la República y durante su despedida, en enero del 2021, presumió las máscaras que El Hijo del Santo le regaló durante una de sus tantas asistencias a la Arena México para presenciar la función de lucha libre, una de las representaciones culturales más importantes de nuestro país por el que, además, es conocido mundialmente.

Su sucesor, el embajador Ken Salazar, también se ha convertido en promotor de la cultura mexicana al compartir en su cuenta de Twitter diversos videos en los que lo mismo disfruta un tequila en Jalisco, que presume disfrutar de la música de Alejandro Fernández y “un buen mariachi”.

Ken Salazar disfruta del tequila y los mariachis mexicanos. | Foto: cortesía