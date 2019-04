En holograma, así regresa María Callas a los escenarios

Los amantes de la ópera, más exigentes se han quedado complacidos con el espectáculo, Callas in Concert. The Hologram Tour, donde la voz de la diva griega, a quien de forma acertada llamaron La divina, cobra vida y no sólo en sonido, también en imagen en tamaño real, gracias a la magia de la tecnología.

Mariana Navarro, directora de producción y logística del show que se presenta hoy en el Auditorio Nacional, dio los detalles de éste y mencionó cómo el holograma de la intérprete de delgada figura y personalidad enigmática, ofrecerá un concierto magistral acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del norteamericano Jerry Grant.

El antecedente de este recital es que se ha presentado en escenarios de Europa y Estados Unidos. En el 2018, la gira The Hologram Tour inició en Sacramento, California. En México llegó el mismo año a Chihuahua, Monterrey y Coahuila y ahora estará en el recinto de Reforma.

Por eso, Navarro nos relata como Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlos, más conocida como Maria Callas, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX, estará ante los capitalinos en una puesta en escena "única en la que se tiene la oportunidad de revivirla en escena, con esa manera tan icónica que tiene de interpretar la ópera ante el publico, te guste o no la música clásica y formar parte de un espectáculo que es pionero en su tipo al utilizar un holograma".

Respecto a qué imagen se utilizó de la placa fotográfica obtenida mediante la holografía, Mariana mencionó que se hizo una recopilación de varias fotos de archivo y abundó sobre el montaje en cuanto a la música, que la orquesta tuvo que ensayar con la voz de Callas pre grabada para poderla seguir y acoplarse en la armonía.

Navarro también mencionó que la tecnología también sirvió para hacer una remasterización de todo el material sonoro de la artista y en general, la experiencia de The Hologram Tourde "es muy impresionante" puntualizó la entrevistada debido a que la audiencia se olvida que se trata de una reproducción de la imagen de la artista que estuvo relacionada sentimentalmente con el magnate Aristóteles Sócrates Onassis.

Mariana dijo a pregunta expresa que los puristas de la ópera se han emocionado con este espectáculo que "los convence y los emociona. He tenido la oportunidad de platicar con grandes conocedores del gremio y están gratamente sorprendidos", destacó.

Sobre si hay planes de hacer más conciertos con este formato con otros artistas que ya han pasado a mejor vida, la directora de producción desconoce si los productores que se encargan de esta gira mundial tienen dichos planes, por el momento, Navarro espera que el público mexicano disfrute de la presencia de Callas quien se desplaza en el escenario virtualmente mientras canta sus famosas arias en noventa minutos, en un show "que te pone la piel chinita".