Tengan miedo, pero que no los paralice: Iñárritu a alumnos de la UNAM

El ganador del Oscar por Revenant, Alejandro González Iñárritu, ofreció una clase magistral a los alumnos de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre algunas técnicas y consejos en el mundo de la Cinematografía.

González Iñárritu relató sus experiencias sobre las películas en las que ha participado como director, entre ellas Babel, Amores Perros, Revenant y Birdman.

Trabajar con personas que no son actores

Al ser cuestionado sobre cómo es trabajar con personas que no son actores, González Inárritu dijo que primero realiza castings para ver sus habilidades, y después (a los que elige ) les ayuda para que no estén perdidos durante la grabación, explicó que los ayuda a entrar en el personaje.

"Babel fue la primera película en la que trabajé con muchos no actores, realizamos castings en las aldeas más cercanas de Marruecos, todas las personas no eran actores, pero me di cuenta de que había muchas historias cuando los entrevisté".

Cine Cuarón, Iñárritu y Del Toro... Las historias que han conquistado el mundo

Escenas de alto riesgo

Sobre las escenas de alto riesgo que realizan durante los filmes, González Inárritu dijo que la vida de una persona por una película no vale la pena, "mi primer regla es que nadie se muera durante alguna filmación".

Ejemplificó que en Amores Perros hay una trama de choque, la cual planearon mucho y ensayaron para que no hubiera accidentes.

Durante la filmación, "la calle se llenó de mirones, y yo nomás tenía ese día de grabación, y no la podíamos sacar, luego llegó un policía y dejó estacionado su carro frente a la toma, pero no lo quiso quitar".

"Teníamos que hacer la escena, y la realizamos, pero el coche pasó 100 metros cerca de las personas, entre ellos niños. Lo que quiero decir es que si ese carro se hubiera movido más, habrían muerto varias personas. Te das cuenta de la responsabilidad que implica".

La censura y González Inárritu

El cineasta dijo que no recuerda haberse censurado, "hay que ser fiel a ti mismo, no creo que traiciones a nadie, te traicionas a ti mismo".

González Inárritu se mostró inconforme con algunas series de Netflix, pues dijo que no le gusta que glorifican a los asesinos. "doy fiel a lo que creo, mi autocensura es la violencia, debo de tener un cierto espacio", dijo.

Al finalizar la clase magistral, el cineasta les dio un consejo a los alumnos de la UNAM, y les dijo que tuvieran miedo, pero que no los paralice.

Tenga miedo, pero que no los paralice, acuérdense de hacerlo su aliado

La clase magistral se realizó a puerta cerrada, la entrada se permitió sólo a estudiantes, sin embargo, a petición de González Iñárritu, fue transmitida en vivo para todo el público a través de la página culturaendirecto.unam.mx/

La ponencia se llevó a cabo en el marco de la entrega del grado de Doctor Honoris Causa que le otorgará la UNAM por su carrera como locutor, compositor, director, guionista y productor cinematográfico.

Alejandro González Iñárritu es uno de los cineastas más aclamados de los últimos años. En el año 2015 tres Oscar a Mejor guion original, Mejor director y Mejor película por Birdman.

Un año después en 2016, el mexicano ganó su cuarto Oscar a Mejor director por la cinta Revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio.