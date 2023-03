[Entrevista] Alex G: Libre como un ave

Alexander Giannascoli, mejor conocido en el mundo de la música por su nombre artístico Alex G es un músico, productor y cantautor estadounidense que saltó de los lanzamientos completamente autogestionados a grabar con sellos como Domino Records, con quienes edita sus discos desde 2015.

Desde entonces su música ha llegado a más partes del mundo, y grabaciones como Rocket (2017) y House of Sugar (2019) le han valido todo tipo de elogios, tanto de la prensa especializada como de sus fans, cuya base crece cada vez más.

Luego de componer la música para la película We're All Going to the World's Fair, cuya banda sonora se lanzó en abril de 2022, unos meses después el cantautor dio a conocer su noveno álbum, God Save the Animals, que significó otro salto importante para su carrera musical.

Tanto medios internacionales como locales no tienen más que buenas reseñas para este hombre, al que no pocos se refieren como un compositor de melodías particularmente dotado, cuyas canciones de pop distorsionado recuerdan a bandas icónicas del art rock, como Pavement.

Y de las inspiraciones, temas e influencias de este disco, nos habla el propio artista:





El año pasado fue muy importante para ti, porque lanzaste tu noveno disco y le fue muy bien.

Sí, me siento muy bien, creo que le gustó a mucha gente. Al principio tenía ciertas dudas de que eso sucediera, pero ahora ha pasado suficiente tiempo y creo que estoy contento y en paz con todo lo que ha sucedido.





Casi todo el disco tiene una vibra muy positiva, ¿fue algo consciente cuando lo hiciste o simplemente salió así?

Yo creo que en realidad sólo salió así, porque no hubo mucho análisis o mucho pensamiento de cómo debería ser, aunque sé que no quería que fuera negativo. Sé que de alguna manera me estaba tomando mi voz más en serio, de eso sí fue consciente. Pero respecto a lo que dices, pues supongo que está bien que sea así, que es bueno escuchar música brillante y esperanzadora.





¿Es importante la fe para ti? Te lo pregunto porque parece un tema que se cuela en algunas canciones.

No particularmente, aunque sí era un tema que estaba orbitando mucho por ahí cuando hice el disco, además de que ya lo había tocado de alguna manera en otras canciones del pasado. Supongo que es un tema poderoso y universal, ¿no? De la misma manera que las canciones de amor o las canciones sobre la muerte… A todos nos atañen esos temas. Así que, claro, es importante, pero tampoco significa que defina mi vida, porque no es que tenga una fe particularmente fuerte o que quiera reflejar eso en mi música. Aunque claro, fuera de la música es importante estar allí para las personas cercanas a mí, en mi vida, en mis relaciones personales, o así lo siento.

Un artista en absoluto control

Alex G ha dicho que su proceso creativo consiste en que él generalmente trabaja solo con su guitarra y luego agrega otros instrumentos. Acerca de la posibilidad de realizar todo ese proceso en un estudio de grabación profesional, responde:

"Siento que eventualmente tendré que hacer eso, pero simplemente no quiero ahora. Porque no sé cómo hacerlo, y no quiero que nadie más tenga el control. Sólo quiero seguir mis propias ideas, y me siento incómodo haciéndolo de otra manera", comentaba.

Y fue hasta la grabación de God Save The Animals que el músico se internó en un estudio profesional, para trabajar con la ayuda de Jacob Portrait durante la pandemia.

El álbum se grabó en Headroom Studios, en Spice House y en la propia casa de Alex en Filadelfia, así como en otros estudios de Nueva York y Nueva Jersey, siempre en coproducción de Alex G y Portrait.

¿Cuál es tu canción favorita de este álbum y por qué?

Creo que en este momento mi favorita podría ser “S.D.O.S.”, aunque también me sucede que a veces empiezo a cansarme de mi propia voz después de escuchar tanto el disco, y eso que es el más reciente, por lo que todavía lo puedo escuchar, es complicado.





¿Qué nos puedes decir de Gillian Welch y Joy Williams? Sé que son personajes que te han inspirado.

Sí, Joy Williams es escritora y tiene un libro llamado 99 stories of God, el cual tuvo una influencia bastante importante en algunas de las letras de este álbum. Me parece que ella tiene una forma genial de plantear ciertas cosas y de hablar de ciertas figuras bíblicas o culturales, de una manera digamos muy coloquial, lo cual me gustó mucho. Verla hablar con ese sentido de la libertad realmente me inspiró a probar algo así para mi escritura. Y en cuanto a Gillian Welch, pues es una compositora con la que estuve realmente enganchado, sobre todo con su estilo y su instrumentación, y creo que esa influencia la puedes detectar en canciones de este disco como “Miracles” y “Mission”.

¿Qué nos puedes contar sobre la portada de este disco?

Esa pintura fue hecha por mi hermana Rachel, de hecho ella ha pintado varias de las portadas de mis álbumes. Sobre la temática de esta, ella y yo trabajamos como si nos basáramos más en una intuición que en una lógica. No hay algo muy calculado para ninguno de los dos. Ella sólo me estaba mostrando ideas y cuando vi lo de los pájaros realmente me encantó. Ya después me mostró la pintura terminada y bueno, quedé impresionado. No hay mucho que decir al respecto, sólo que es una imagen hermosa y que tal vez la pintura dice más de todo lo que yo pueda comentar.





Este disco se editó en varios formatos físicos y digitales. ¿Tienes alguna predilección de formato para escuchar la música?

Para serte honesto, no. Cuando era más joven sí lo hacía, escuchaba mucha música en CD, pero ahora probablemente escuche la mayor parte de mi música de YouTube, sólo pongo canciones ahí, aunque claro, los CD probablemente suenen mejor, aunque la calidad de Youtube está bien para mí, funciona.





Tu anterior disco, House of Sugar, fue nombrado uno de los mejores de ese año por muchos medios. ¿Eso es algo que tomes en cuenta cuando haces un nuevo álbum?

Pienso que es algo positivo, por supuesto. Se siente muy bien, y siempre estoy feliz de escuchar cosas positivas sobre mi música, porque cuando escucho cosas negativas suelo olvidarme de ellas. La verdad, yo desearía que todo eso no fuera importante, que no me afectara, pero indudablemente escuchar algo positivo o negativo tiene un efecto en mí, por el simple hecho de que soy una persona. A veces me gustaría alejarme de todo eso, pero también es bueno de vez en cuando escuchar palabras que aunque sea por un momento te hagan dudar de tus propias habilidades.

Antes de terminar, ¿piensas visitar México en algún momento de este año?

Me encantaría ir ahora mismo, aunque por ahora no tenemos un plan. Este mes tenemos la gira por Europa y después de eso vamos a ver… Eso sería sorprendente, espero que sí.