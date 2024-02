[Entrevista] Ana Tijoux: Disertaciones sobre la vida y el tiempo

Para Ana Tijoux, el tiempo puede ser relativo, pero depende de la percepción de cada individuo, como constatamos en una reciente charla con la rapera chilena, quien pese a dejar pasar diez años entre su disco anterior y el último, considera que ese fue en realidad un breve lapso:

“No. Fue cortito, ¿eh? Pasó muy rápido, para mí fueron como dos o tres años nada más”, comenta.

La artista responde con cierta molestia a esta pregunta que, al parecer, le ha sido formulada por varios medios últimamente:

“Todos dicen: Wow, diez años… pero para mí fue cortísimo”, argumenta.

En una década también es notorio que la industria y las formas de escuchar música han cambiado mucho, algo con lo que Ana concuerda en parte:

“Sí y no, porque entiendo que hay nuevas formas de presentarse y que ahora hay mucho más música que antes y mucho más propuestas; hay una Argentina que está llena de artistas nuevos, hay una nueva camada de artistas mexicanos que hacen ver que todo creció, pero también siento que la gente he conocido a lo largo de distintas generaciones pues sigue ahí, haciendo todo con el mismo cariño, así que no sé, no me parece muy distinto de mi generación, aunque veo que esta es una generación con otra energía, pero eso es normal, esta nueva generación está llena de ímpetu y de vitalidad, y eso también me hace recordar a cuando nosotros teníamos 18 o 20 años y también queríamos comernos al mundo”.

Ana Tijoux estrenó a principios de 2024 su más reciente producción discográfica titulada Vida, que como corresponde a las tendencias del mercado, cuenta con una lista de colaboradores entre los que se encuentran iLe (ex Calle 13), Talib Kweli, Plug 1 (De La Soul), Pablo Chill-E y Omar.

Cuenta que el título de este quinto disco está inspirado en la frase de un amigo que alguna vez le dijo que la mejor venganza contra la muerte es la vida misma:

“Muchas personas cercanas a mí habían fallecido y quería rendirles un homenaje (...) La idea era celebrar su existencia, pero no de manera superficial, porque no hay nada más profundo que la vida. Creo que, después de todo, vale la pena estar vivo”, asegura.

Del álbum, que fue producido por Andrés Celis y mezclado por el cinco veces ganador del Grammy, Rafa Sardina, destacan cortes promocionales como "Tania", "Niñx" y "Milionaria", para los cuales ha realizado su respectivo videoclip.

“‘Millonaria" fue la primera canción que escribí para este disco, pero el concepto del mismo se fue tejiendo hasta el segundo o tercer corte, porque al principio sólo tenía claro que quería hablar de bailar, pero ya después entendí que lo que quería era bailar (sobre) mis duelos… Era más bien eso”.





Con una pequeña (gran) ayuda de sus amigos

Sobre Omar, que es quien la acompaña en la canción homónima del disco, comenta que antes de hacerse amigos, ella era una gran seguidora suya:

“Él es un gran cantante británico al que yo escucho desde muy joven, pero durante la pandemia nos hicimos amigos, pero un día me llamó Stuart Zender, que es el bajista de Jamiroquai, y me dice que está con Omar y que tienen una canción llamada “Happy Feeling”, y después de eso se armó una especie de amistad, en la que conversábamos de muchas cosas, la vida, la muerte y muchas cosas más, así que por eso fue algo muy honesto y cariñoso lo que hicimos”.

Sobre Talib Kweli, quien la acompaña en “Ya tú sae”, recuerda:

“Nos conocimos en Las Vegas, en un concierto donde también estaba John Forté, que es como el cuarto miembro de los Fugees y nada, pasó un poco lo mismo, porque tuvimos muchas charlas sobre todo y nada: El mundo, Chile, el hip-hop, en fin… Pero lo interesante es que resultó ser de esas personas que, aunque las admiras desde hace mucho, resulta que son muy bacanes (buenas), algo diferente de como tú los imaginabas”.





Un espaldarazo del mainstream

Recientemente la artista fue considerada por Billboard como “la tercera mejor rapera en español de la historia”, a lo que comenta:

“Pues lo agradezco un montón. Fue un gran reconocimiento. Cuando me enteré de eso dije: Vaya, ahora como tengo que hacerme cargo, porque es algo muy bonito, así que lo abrazo. Luego de eso me escribieron muchas amigas colegas y raperos también, fue algo muy lindo la verdad… Y bueno, espero que la próxima sea una colega latinoamericana la que esté en primera fila, estaré muy atenta de quien venga, porque me da mucha curiosidad, ya que hay muchas chicas rapeando increíble y eso también me empuja mucho, sobre todo ahora que hay mucho más jóvenes y muchas chicas ahí, dándole, hay mucha gente llena de vitalidad frente al micrófono”.

Sobre lo que significa “hacerse cargo” de ese tipo de menciones, agrega:

“Sí, es una responsabilidad, pero una responsabilidad bonita, no como algo que pese, sino como la representación de un padre, que es una bella responsabilidad respecto a nuestra comunidad de hip-hop latinoamericana o de habla hispana”.





Acorde con las tendencias del mercado, en este disco cuenta con varios colaboradores, entre ellos: iLe, Talib Kweli, Pablo Chill-E y Omar





La chilena también ha destacado como activista del feminismo, entre otras causas, asegura que la censura no ha sido ajena a su trayectoria:

Sí, estoy superbañada de eso en las redes sociales, pero tampoco le he puesto mucha atención, porque si le pusiera atención a eso pues imagínate”.

Un llamado a la unión de los creadores

Sobre este nuevo lanzamiento Ana Tijoux se refiere a él como “un llamado a todos los creadores” y como “un recordatorio de que su fuerza está en permanecer unidos”. En ese sentido, le preguntamos cuándo se unirán los músicos para combatir las injusticias hacia su gremio, como ya lo hizo hace unos meses el gremio de los actores y escritores.

“Es una excelente pregunta la que me estás haciendo, porque nos hacen creer que tenemos más plataformas para mostrarnos, lo cual es verdad, pero los pagos son bastante injustos… Pero no tengo idea, desconozco si hay un colectivo de artistas o de músicos trabajando en ello, pero algo que sí sé es que es algo que se está cuestionando harto, cada vez más; creo que es un tema que se tiene que poner arriba de la mesa y que los músicos tenemos que ver cómo nos organizamos, sin importar con quien estemos firmados”.

En marzo, Ana Tijoux arrancará una gira que la llevará por España, Estados Unidos y algunas ciudades de Chile, México, Francia, Irlanda e Inglaterra.

Un tour en el que tratará de reconectar con los fans que la escuchaban hace diez años y sin duda, de conectar con esas nuevas generaciones a las que ve tan llenas de energía.

"No quiero actuar como una chica de 20 años", dice. “Estoy feliz con mi edad. Mis pasiones son muy diferentes ahora a las cosas que me atraían cuando era joven. Se podría decir que me muevo a un beat por minuto diferente. Con Vida quería hacer un disco amigable con el baile, pero sin depender de fórmulas probadas”, subraya.