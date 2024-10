[Entrevista] Awolnation musicaliza su propio fin del mundo

Awolnation es una banda que ha dejado una huella significativa en la escena musical contemporánea, gracias a su capacidad para fusionar géneros como el indie rock, el electronic dance music y el pop, creando con ello un sonido que, desde su debut en 2011, ha cautivado a millones de escuchas.

Fue en ese mismo año cuando su sencillo "Sail" se convirtió en un fenómeno viral que se coló en el top 10 de las listas de Billboard, para después seguir expandiendo su propuesta con álbumes como Run (2015) y Here Come the Runts (2018).

Además de colaborar con otros artistas y de aportar música a varias bandas sonoras, el conjunto liderado por Aaron Bruno ha sido reconocido también por su estrecha relación con los escuchas, como constató el público mexicano en el festival Corona Capital de 2012.

Y sin embargo, la noticia de una nueva producción, titulada The Phantom Five, viene acompañada de una supuesta despedida, según ha dicho su propio líder y fundador, con el que platicamos en exclusiva.

Aaron, ¿tienes la intención de que éste sea posiblemente el último álbum de Awolnation?

No lo sé. Digamos que esa es la respuesta que he creado a una pregunta que he creado para mí mismo; tal vez sólo quería tratar el disco como si pudiera ser el último y creo que eso me dio un cierto tipo de urgencia y un enfoque deliberado para hacerlo lo mejor posible. Creo que de alguna manera esa posibilidad puede marcar una gran diferencia en el resultado, de hecho me sentí muy satisfecho con el resultado del disco y con las reacciones hasta ahora. Creo que de algún modo fue como una especie de álbum del fin del mundo, y eso en muchos sentidos lo hace mucho más interesante… Y claro, será mucho más divertido si después hago otro, después de haber causado todo este drama.

¿Crees que quizá esta producción es una buena síntesis de todo lo que has hecho con la banda?

No sé, no necesariamente, de lo único que estoy seguro es de que igual que con todos los anteriores, he escrito las mejores canciones que he podido, simplemente siempre he estado tratando de dar lo mejor de mí.

El disco abre con “Jump Sit Stand March”, una canción que tiene varios juegos vocales, muy a la usanza de bandas como Sparks. ¿Qué importancia tienen para ti ese tipo de recursos?

Bueno, trabajé en esas capas de voces y se hizo de un modo que pareciera como un trabalenguas, fue muy divertido cantar yo solo y después incorporar las capas sobre la melodía… De hecho aún no he cantado esa canción en vivo y no sé si lo haré alguna vez, aunque es un hecho que muchas de mis canciones favoritas a lo largo de la historia hacen cosas diferentes precisamente con capas vocales. Pero sí, fue muy divertido grabar la voz y cantar sobre mí mismo en esa especie de llamada y respuesta.

Otra de las canciones de este disco, “Panoramic View”, me hizo pensar quizá eres uno de esos artistas que siempre están buscando la melodía perfecta; la canción redonda que termine conmoviendo a todos, ¿es así?

Eso es muy amable de tu parte. Digamos que al principio sólo escribo la canción como a mí me gusta, esperando que se sienta de cierta manera. Y luego, cuando está lista, la escucho y la analizo para ver si me conmueve, si siento ese algo, y si es así, entonces tiene una buena oportunidad de entrar en el disco, ese es más o menos mi proceso.

Otro de los cortes más destacados es “I Am Happy”, en la que colabora el rapero Del The Funky Homosapien. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue algo maravilloso, porque como sabes él es quizá uno de los cinco mejores raperos de todos los tiempos, así que estar con él y luego escuchar su voz en la música que hice fue como un sueño hecho realidad. Digamos que mi versión de 16 años de edad nunca se hubiera imaginado que llegaría a tener una canción con Del, así que estoy más que feliz.

La portada del disco es muy llamativa, ¿cuál es el concepto detrás de esa ilustración?

Bueno, esas cinco personas fantasmas representan a los últimos cinco adolescentes que quedan en el planeta, a quienes se les permite escuchar la música que quieran, se les permite ver la película que quieran y leer el libro que quieran; es una especie de fin de la existencia, una historia que se me ocurrió a propósito de que este es el quinto disco.

Por supuesto, cuando Aaron habla de que este es su último disco, no cuenta los EPs que lanzó previamente, Back From Earth (2010); RE/SAIL (2012) y I’ve Been Dreaming (2012), ni el magnífico disco de versiones que lanzó en 2022, My Echo, My Shadow, My Covers, en el que reinterpretó clásicos ochenteros de artistas como ABBA, Midnight Oil y Madonna.

Hablando del futuro, ¿cómo crees que será el de la música y de la industria musical?

Es difícil decirlo, pero es un momento emocionante para la música porque hay mucho más poder. Ahora los amantes de la música lo tenemos todo en nuestras manos, así que ahora, en lugar de que un grupo de creadores de tendencias decida qué música es buena o mala, las redes sociales han creado una avenida para que sucedan milagros, y así te encuentras con múltiples actos o canciones que si a lo mejor fallan al principio después han tenido una segunda vida, ya sea a través de TikTok o de un meme, lo cual es muy divertido. Todo esto se siente como si fuera el Salvaje Oeste, porque si tomas por ejemplo una canción de este disco, como por ejemplo “Bang Your Head”, pues te imaginas que no será una canción para la radio, pero quién sabe si dentro de cinco años alguien decida hacer un video increíblemente divertido y creativo usando esa canción y entonces todo podría despegar como un reguero de pólvora… Y todo se debe a la creatividad de un amante de la música, lo cual es hermoso. Creo que como resultado de que la gente sea más creativa, la música podrá superar sus propios límites.

Por cierto, después de la pandemia tú mismo cambiaste tu relación laboral con tu sello discográfico, lo cual también fue benéfico para ti.

Sí, las estrellas simplemente se alinearon para que pudiera lanzar este álbum de forma independiente y aproveché esa oportunidad. Y todo esto es genial porque me ayuda a tomar decisiones creativas e incluso de tipo comercial, sin dejar que nadie enturbie ese proceso de pensamiento. Y de ese modo, si una canción como “Panoramic View”, que es el sencillo que se está tocando en la radio, hubiera fracasado, ya no tengo a quien culpar más que a mí, pero ocurrió lo contrario y fue realmente bueno para nosotros, así que crear mi propio sello y tener un equipo que impulse el arte en lugar de meterse en disputas o discusiones de otra índole ha sido realmente bueno para mí.

Gracias por tu tiempo Aaron. ¿Por cierto, ahora que estamos más cerca del fin de año, la canción “A Letter To No One” me hizo pensar que tiene un espíritu navideño, ¿es así?

No realmente, aunque es genial que te transmita eso. Yo soy un gran fanático de la Navidad de hecho, así que es genial que lo pienses.