[Entrevista] Bruce Kulick: estoy muy orgulloso de mis 12 años con la banda Kiss

En la primera mitad de la década de los ochentas, la banda neoyorquina Kiss ya había tocado el firmamento y retumbado en los parlantes de casi todo el mundo con algunos de sus más grandes éxitos. Pero en 1983, el grupo sintió que no estaba pasando por su mejor momento y decidió abandonar su maquillaje y vestuario característicos.

En ese periodo también destacaron los constantes cambios en la guitarra, puesto que después de Ace Frehley fue ocupado por Vinnie Vincent y luego por Mark St. John, hasta que en 1984 la banda contrató a Bruce Kulick, quien tendría una larga estancia, convirtiéndose en su momento en uno de sus miembros más permanentes, sólo después de Gene Simmons y Paul Stanley.

Kulick permaneció en Kiss hasta 1996, cuando el grupo retomó los maquillajes y vestuarios característicos, además de que recibió de regreso a Ace Frehley. Sin embargo, su paso por la banda aún es recordado por muchos fans como uno de los guerreros que se mantuvo en pie cuando la banda más lo necesitaba.

Tras su salida del grupo, Bruce Kulick tocó con varias agrupaciones importantes y grabó varios discos solistas, pero como él mismo dice, el legado de Kiss siempre estará asociado también a su nombre.

Esta vez charlamos con él a propósito de su regreso a México, en donde realizará dos paradas para compartir con sus seguidores parte del repertorio de la banda que lo llevó a los libros de historia del rock.

Bruce, en noviembre actuarás en México. ¿Qué veremos en ese concierto y qué canciones formarán parte del repertorio?

Muchos de mis seguidores saben que estoy muy orgulloso de mis 12 años en la banda y de la forma en que tocábamos las canciones de Kiss en la era sin maquillaje, que no era la de siempre, sino haciendo una especie de reinterpretación. Por ejemplo, no tocaba de la misma manera en que lo hacía Ace Frehley, y yo creo que eso le gustó mucho a los fans que presenciaron esos conciertos, así que obviamente voy a tocar muchas cosas de los álbumes en los que contribuí (Asylum, Crazy Nights, Hot in the Shade, Revenge) porque creo que los fans esperarían eso, aunque también haré algunas canciones representativas de los años con maquillaje, pero más a la manera del disco Alive III, donde todos tocábamos algo del material antiguo.

El guitarrista Bruce Kulick viene a México para presentarse en la CDMX y Monterrey / Cortesía

¿Entonces sólo interpretarás material de Kiss?

Sí, creo que no hay razón para incluir otras cosas. Tengo tres discos solistas, aunque no mucha gente los conoce, también toqué con una banda llamada Union, pero creo que no debo ser egoísta y entiendo que para muchos lo realmente importante son las canciones de Kiss.

Kiss se vuelve cada vez más grande y aún me incluyen en todo eso, a pesar de que hace mucho que no actúo con ellos. Estoy muy orgulloso de mi paso por el grupo, y de los shows y los discos que hicimos





Estuviste en KISS durante 12 años, ¿cómo definirías esa época?

Como una época muy emocionante, porque los shows en el escenario eran fantásticos. El esfuerzo de Gene Simmons y de Paul Stanley por mantener actual a la banda fue muy válido, a pesar de que creo que por momentos Gene se distrajo con sus ambiciones hollywoodenses y ese tipo de cosas, de hecho Paul ha hablado mucho de eso. Pero yo aprendí mucho de ellos y de su forma de querer continuar con su legado. De hecho cuando entré a la banda no pensé que fuera a estar por mucho tiempo, porque no pensaba a largo plazo, y sin embargo desde mi salida en 1996 veo cómo continúa el amor por la música de este grupo y lo que representan. Creo que cada vez se vuelven más grandes y veo que todavía me incluyen en todo eso, a pesar de que hace mucho que no estoy en la nómina ni he actuado con ellos. Yo estoy muy orgulloso de mi paso por el grupo y de los shows y los discos que hicimos.

Es verdad, se trata de una banda tan icónica que todos los músicos que pasan por su alineación siempre serán mencionados como parte de la leyenda.

Sí, aunque hay fans que se concentran más en la era con maquillaje, pero hay de todo, como con The Beatles, en donde la gente se pregunta si les gustan más los años psicodélicos, con barbas y pelo largo o los años previos, uniformados con trajes. Yo sé que hay una gran cantidad de gente a la que también le gusta mi época, siento que fue una época que tuvo su impacto, aún cuando estamos hablando de una banda con 50 años de historia.

¿Cuál crees que fue el mayor logro de Kiss durante la era sin maquillaje?

Esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, yo creo que realmente necesitaban quitarse el maquillaje. Obviamente fue un truco muy poderoso, igual que la idea de regresar con él posteriormente. Pero creo que desde que entré, Asylum tuvo un gran impacto, con canciones como “Tears are falling”, lo mismo que Hot in the Shade, con éxitos como “Forever”, una hermosa balada que a tanta gente le encanta… Y no debería saltarme “Crazy Nights”, que tuvo un gran éxito, sobre todo en Estados Unidos… Igualmente, en el disco Revenge sentí que estábamos en un gran momento, sobre todo con respecto a cómo la música estaba cambiando a nuestro alrededor… Y también me encanta el MTV Unplugged, porque fue como desnudarnos realmente y salir así a escena y creo que fue una gran actuación.

Tú y Mark St. John fueron los únicos miembros que nunca usaron maquillaje ni atuendos, aunque los fans les llegaron a hacer sus trajes no oficiales… ¿Te hubiera gustado usarlos en algún momento?

No. Entiendo el poder de todo eso, pero también entiendo que no iban a inventarme un nuevo personaje; he visto todas las formas en que la gente bromea y fantasea con eso, de hecho hicieron un personaje de mago que me parecía un diseño interesante y muy divertido, pero no, realmente no me hubiera gustado usar maquillaje.

El guitarrista tocó en los discos Asylum, Crazy Nights, Hot in the Shade y Revenge, además de actuar en varias giras del grupo





La canción "I Walk Alone" es la única en la que tú eres el cantante principal. ¿Cómo ocurrió eso? Porque me imagino que no era fácil qie Gene y Paul le cedieran ese rol a alguien más.

Claro, fue algo que en realidad me sorprendió mucho. También Gene y Paul se sorprendieron cuando el coproductor Toby Wright les dijo que quería que la cantara yo. Estuvimos trabajando mucho en ese tema, haciendo varias versiones hasta que llegamos a tener el demo que tenía las partes coherentes. Así que cuando Toby la escuchó les dijo que yo debería cantarla, a pesar de que yo no soy un cantante principal como Gene y Paul, pero había algo en la onda de la canción con mi voz que parecía funcionar en conjunto. Sé que hubo cierta reticencia de parte del grupo, pero al final creo que quedó muy bien y estoy orgulloso de ello.

¿Cómo es tu relación ahora con Gene Simmons y Paul Stanley? ¿Se ven o hablan de vez en cuando?

Sí, con Gene ha sido fácil vernos algunas veces, porque ha venido a Las Vegas, a hacer algunos eventos y siempre le pide a mi esposa que le haga panqueques, de hecho hicimos una improvisación juntos y fue muy divertido. Paul vive en Los Ángeles, así que sólo hemos intercambiado algunos correos electrónicos, pero nos mantenemos en contacto. Pero todo está bien con ambos.

¿Alguna vez te imaginaste que llegaría el día en que, irónicamente Kiss ya no seguiría tocando pero tú te mantendrías tocando varias de sus canciones?

Bueno, Gene ha seguido haciendo algunas cosas relativas a Kiss, en algunos shows que está dando, yo fui a uno en diciembre pasado. En cuanto a mí, como sabes también estuve tocando con Grand Funk Railroad, que es otra banda legendaria, aunque muy diferente a Kiss, y llegó el momento en el que no quise continuar con eso, simplemente porque siento que no es mi legado, así que este año hice una especie de transición en la que siento que puedo hacer lo que quiero y concentrarme en compartir mi pasión por mi carrera y su historia, por eso acepté la idea de regresar a México para tocar en la Ciudad de México y Monterrey, porque creo que es algo que la gente realmente disfrutará, además de que estaré con una banda tributo a Kiss que es de las mejores, así que realmente espero que los fans mexicanos vengan y tengan una fiesta con nosotros, porque va a ser muy divertido… Los fans mexicanos son increíbles y siempre me conmueve el interés que esta banda ha tenido en un país como México.

