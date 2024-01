[Entrevista] Brujería da la batalla contra la censura

En el mundo hay dos tipos de bandas de rock a las que la gente suele considerar “satánicas”: Las que sólo tocan esos temas en sus letras o difunden esa imagen y los que realmente practican esa ideología.

Pero Brujería, la banda californiana de death metal y grindcore, pertenece a la primera categoría. De hecho, lo pesado de su música y lo violento de su imagen, sus letras y su indumentaria contrasta con la personalidad de sus integrantes, como constatamos al charlar con el líder del grupo, Juan Brujo, a propósito de su próximo regreso a México.

Juan, ¿qué verá la gente en sus próximas presentaciones en México? Sobre todo aquellos que ya han visto a Brujería anteriormente.

Pues van a oír algunas canciones nuevas, las del disco nuevo que salió hace poco… Depende de cuánto tiempo nos den para tocar, porque también queremos tocar las del disco Matando güeros, que se están cumpliendo 30 años de su salida… Y si tenemos suerte también llevaremos a nuestra muchacha, “La encabronada”, para que la vea la gente de allá que quiere conocerla.

Ahora que mencionas ese disco, creo que fue muy disruptivo y novedoso, incluso para la gente que escuchaba metal a principios de los noventas… ¿cómo te sientes ahora que han pasado tres décadas?

Sigo en shock de ver qué ha pasado tanto tiempo y de que a la gente le siga gustando, incluso gente que apenas lo ha descubierto… Así que probablemente sea un disco que todavía tenga vida para muchos años más… Es increíble, porque cuando lo hicimos no sabíamos cómo lo iban a recibir, pero jaló bien, fue increíble.

Aunque también fueron censurados, tanto por la portada del disco como por su contenido.

Sí, nos censuraron en unas 20 naciones, sobre todo en Europa… Por ejemplo, en Alemania y en Francia… También en Australia, porque aunque no entendían español, pues tradujeron “Matando güeros” y había mucha gente enojada, decían que iban a regresar el disco al sello RoadRunner, y en la disquera estaban muy enojados por eso.





¿Y en Estados Unidos?

Sólo al principio… Cuando iba a ser nuestra primera tocada aquí, en Los Ángeles, llegaron unas monjas y otras personas a decir que no iban a dejar que tocara esa mugre… Y nos cancelaron ese show.

Juan Brujo recuerda que también han vivido algunos episodios de censura en países como México, donde igualmente les llegaron a clausurar alguna presentación:

“Hace como cinco años, cerca del DF no nos dejaron tocar. Llegaron policías y no dejaban entrar a la gente y no nos iban dejar tocar, no recuerdo donde fue, creo que en Querétaro, porque son bien conservadores… Sólo nos dijeron: No van a tocar aquí y ya váyanse a la chingada y nunca regresen… Y pues ni modo”.

Posteriormente, en Honduras un presentador de noticias de la televisora y excandidato presidencial llamado Eduardo Maldonado, censuró a la banda durante uno de sus programas, en un video que posteriormente la propia banda compartió en sus redes sociales, y en el que decía:

“El país debe entrar en la seriedad, la gente debe de irse componiendo, ya no deben de traer a esos grupos feos y horribles que vienen a contaminar, yo amo a mi patria y todos esos cantantes perversos, corruptos, marihuaneros, cochinos, todos esos grupos que invitan a la juventud a la perdición, ¡prohibanlos!”





Juan recuerda con humor aquel episodio, el cual les pareció tan gracioso que lo quisieron retomar para incluirlo como introducción de una canción, pero al no tener la autorización del personaje, grabaron su propia versión de los hechos.

“¡Nos dijo gordos tatuados, marihuaneros y cocañeros; nos dio una risa tremenda escuchar eso y mira que no estaba mintiendo! (ríe)… Por eso grabamos esa parte para el inicio del disco”.

Han habido varios cambios de integrantes en Brujería. ¿Cuál es la alineación actual de la banda?

Ahorita ya es puro mexicano. Bueno, está un español y uno de Chile, los demás son pochos mexicanos de aquí de Los Ángeles, y el nuevo baterista tuvo que entrar, porque el baterista que teníamos se enfermó de los riñones y ya no puede ir de gira… Este nuevo baterista voy a contarte algo que no he dicho: es mi hijo, a él le dimos las baquetas y le dijimos: tienes tres horas para aprenderte las canciones y lo hizo, así que desde ese día está tocando con nosotros.





Entonces ya hiciste escuela.

Sí, de hecho él nació más o menos cuando salió Matando güeros, así que tiene la misma edad que el disco, eso es interesante…

Seguro que en aquel momento no te hubieras imaginado que tu hijo terminaría tocando la batería en la banda.

¡No, nada, porque nunca pensamos que íbamos a hacer otro disco, después de Matando gueros!





“Donald Trump me conoce bien; me lo imagino escuchando mi canción y preguntando: ¿Que dice? No pues que te van a matar… Me da gusto que sepa quién soy”





¿Cuál sería el lugar más bizarro donde han tocado?

Hay muchos… Una vez en Brasil robaron la gorra de Jeff Waters y cómo él se enojó, salió un güey con una pistola que resultó que era un policía y dijo: ¡Vamos a matar al que la robó! Creo que fue en una favela, recuerdo que fue en el gimnasio de una escuela secundaria… Pero la cosa es que un año después apareció la gorra y hasta se la mandaron a Inglaterra a Jeff (ríe).

En 2016 lanzaron la canción "Viva Presidente Trump!", en la que se burlaban del político y empresario | Cortesía: Nuclear Blast Records

Hay dos canciones de Brujería que llaman mucho la atención porque se salen del estilo metalero de la banda: Sus versiones de “Marijuana” y “La macarena”. ¿Cómo surgió la idea de grabarlas?

Porque estábamos apoyando que la marihuana se hiciera legal en los Estados Unidos, así que grabamos esas canciones un poco de broma, para que la gente se diera cuenta de que es algo inofensivo y relajado… “La Macarena” pegó mucho en Europa… Ambas son canciones que aún se tocan mucho, son de las más pedidas.





Además de los temas narcosatánicos también la política ha sido tema de sus canciones. ¿Tú podrías considerar la idea de incursionar en esa área?

¿Yo? No, no… Sí han tratado de invitarme, pero no quiero porque después todo todo sale chueco y me echan la culpa. Sólo si Donald Trump sigue, a lo mejor tengo que hacer algo, porque eso sí me da rabia.

Pues tiene posibilidades reales de volver a la presidencia de Estados Unidos.

Ya, puede ser, si no lo meten a la cárcel. Yo la verdad lo extraño, porque antes me daba rabia todos los días al ver lo que decía, por eso dije en una canción que perdí el amor por odiar a ese wey… Sí lo extraño. ¿Sabes que él mandó al FBI a mi casa? Como hicimos unas canciones sobre él, pues vinieron a mi casa con pistolas en mano y tocaron a mi puerta para hablar conmigo de esas canciones. Me dijeron: ¿Dónde está tu ejército? ¿Estás armando un ejército? Esperaban ver el cuarto lleno de pistolas y buscaban abajo de la cama, como que creían que yo estaba planeando una revolución contra él.





“Brujería les da miedo a unos y a otros se les hace muy chistoso… Todo puede asustar o dar risa, depende de donde suene”

Entonces Donald Trump te conoce.

Me conoce bien y hasta me lo imagino escuchando mi canción y preguntando: ¿Que dice? No pues que te van a matar… Yo les pregunté: ¿Él escuchó mi canción? Y dijeron que sí, así que qué bueno que sepa quién soy.





¿Y qué pasó al final de esa visita?

Pues como no paraban de preguntarme cosas yo les dije: ¡Si quieres llévame ahorita, hazme famoso porque voy a salir en las noticias, van a decir que se llevaron a un cantante que sólo se estaba burlando de Trump, así que hazme famoso, estoy listo! Y ya, cerraron el libro y se fueron, pero hubo una comediante que también sacaba una cabeza de Trump, nos copió la idea y a ella sí se la chingaron, ¡la mataron!





¿Entonces, si regresa Trump, entrarás a la política?

No sé… tendría que darme una rabia muy fea y… ya estoy viejo, ya no tengo tanta rabia como cuando le hicimos su canción a Pito Wilson en los noventa… Pero a este viejo ya es mejor verlo cómo se mata solo, después de eso ya no me importa nada…. Porque la hierba ya es legal, ya con eso estoy contento.

Regresando al tema de la censura, en el pasado era más común que censuraran a las bandas metaleras, pero ahora eso les sucede más bien a los reggaetoneros y a los artistas de corridos tumbados.

(Ríe) Me siento mal, porque nunca nos hicieron nada a nosotros, ¡nada!… A los reggaetoneros si los chingan de verdad, pero yo sigo con lo mío.

¿Crees que Brujería asusta a algunas personas?

Les da miedo a unos y a otros se les hace muy chistoso… Todo puede asustar o puede dar risa, depende de donde suene, ¿no?





Brujería se presentará el sábado 17 de Febrero de 2024 en El Caminante Fest 2024, que se realizará en San Martín de Las Pirámides, Estado de México.