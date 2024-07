[Entrevista] Carla Morrison: Más allá de sus canciones

Millones de personas se identifican con las canciones de la mexicana Carla Morrison, quien desde hace un tiempo radica entre Francia, Estados Unidos y México, por lo que la mayoría de sus comunicaciones con sus seres queridos se desarrollan por medio de mensajes de voz.

Según comparte en entrevista con El Sol de México, esa es la única manera en que realmente puede mantener ese contacto.

“Muchas veces esos mensajes de voz tratan de un montón de temas o de cosas difíciles que estamos pasando cada quien en su vida. Pero un día caminando, pensé: ¿por qué muchos de mis fans también me escriben cuando la están pasando mal con sus papás, o tienen temas como ansiedad, depresión, rompimiento de pareja, divorcio, etcétera? Me encantaría poder estar ahí, aunque no puedo. Entonces la chica que me ayuda con mis redes sociales me dijo que estaría muy padre hacer un proyecto así, que generara una especie de meditación. Me daba pendiente, porque yo no soy gurú, ni nada por el estilo, pero dije: hagámoslo”.

“Fue muy padre porque empezamos a grabar los audios y mi esposo me ayudó mucho con la edición, para que tenga este formato de mensaje, de que alguien te deja un mensaje y tienes esta sensación de melancolía y de esperanza también, de que alguien en el mundo está pensando en ti”, agrega.

La artista asegura que siempre le apasionó el tema de la salud mental, porque ella misma ha sufrido mucho de ansiedad y depresión.

“Sé que mucha gente lo sufre y si puedo usar mi voz para ayudar, pues para mí es increíble”, nos cuenta.

¿Cómo seleccionaste los temas de los que hablarías en estas cápsulas?

Los fuimos seleccionando a partir de los comentarios de los fans, de todas las cosas que nos envían o los temas que suelen preguntarme más seguido. Quisimos empezar por ahí y la gente ha tenido una respuesta muy bonita. Es curioso, porque tengo trabajando con mi esposo ya casi 13 años en la producción, el escribir canciones y la creatividad, entonces cuando le platico sobre el proyecto, me dice: “¿Me dejas echarle una mano a esto? siento que sé exactamente qué es lo que quieres hacer”. Cuando lo entregó, le dije: es justamente lo que estaba buscando; me encantó porque ya me entiende muy bien, y en cuanto a la música que las acompaña, habíamos pensado que las canciones que tenemos grabadas podían ser como unas acústicas que teníamos ahí ya del Amor Supremo, pero de repente dijimos, ¿y si lo hacemos en piano muy sencillo? O sea, mis mismos temas, pero ya muy simplificados, y mi esposo me ayudó a grabarlos y quedó súper bonito.

Todos somos seres humanos y ocupamos una palmada en la espalda que nos diga: Tú puedes, vas a salir, esto es solo una etapa en tu vida





Siempre les digo: “Ay bebé”... Y claro, si tú le dices a alguien “bebé, ¿cómo estás?”, será como hablarle a cualquier persona. Y los temas van a seguir saliendo, queremos sacar uno al mes, de diferentes temáticas. Es algo muy bonito esto de brindarle una palabra de apoyo a alguien sobre algún tema. Digo, yo soy una mujer de casi 38 años, no es que tenga la experiencia de la vida, pero vaya que he vivido muchas situaciones difíciles, y quizá hay mucha gente que piensa, “pues Carla ya lo tiene súper hecho, ya lo tiene clarísimo”, pero no, todos estamos pasando por un montón de cosas, y compartirlo creo que es la clave. Sin embargo, también es un gran compromiso.





Eres de las pocas artistas que tiene una verdadera comunión con sus fans y esto que estás haciendo lo lleva a otro nivel. ¿Hay alguien más apoyándolos?

Fíjate que no, pero sí lo consulté con mi terapeuta, porque tengo varios años con ella. Le comenté sobre mi idea, y me dijo que le parecía increíble... Hay mucha gente que sigue mi música y que la sigue por temas diversos, y últimamente siento que en mi última gira, mucha gente me agradeció mucho el tema de la salud mental, y a mí me dio gusto porque a mí me encanta el tema, de hecho tengo muchas fans psicólogas o psicólogos que me preguntan si estudié psicología. Y claro que no, lo que pasa es que me gusta mucho leer sobre el comportamiento mental, sobre arquetipos, sobre cosas que uno va viviendo, sobre las heridas, la sanación. No he tenido un entrenamiento académico, pero en sí viene todo de mi corazón, viene todo de una buena onda, de ver al mundo en el estado en el que está, y decir, yo quisiera aportar algo positivo, algo bonito (porque) no todo es música. A veces uno también tiene que dar un poco de su tiempo para hacer otro tipo de actividades, y me pareció algo como un anillo al dedo para mí, para la persona que soy.





También compartes los nombres de algunas organizaciones que apoyan estas causas ¿Cómo las seleccionaste?

Las seleccionamos desde hace un buen rato, porque yo cada martes, bueno cuando puedo, tengo estas historias que se llaman “Martes de ansiedad”, donde platico con mis fans sobre los temas de ansiedad, y qué los anda preocupando, y a partir de ahí me conecté un día con una organización que se llama Salme en México, que es una organización que no cobra, que tiene teléfonos gratuitos para que puedas comunicarte si necesitas ayuda, y a partir de eso fue súper bonito darme cuenta de que hay un montón de otras organizaciones, en otras partes del mundo, que hacen lo mismo. Y entonces entre mi equipo y yo recaudamos todos esos links de organizaciones y los pusimos en mi página web desde hace como dos años, entonces yo me aseguré que las volviéramos a poner en los mensajes de voz de YouTube, porque al final del día pues yo no soy una profesional en cuanto a salud mental, tengo experiencia propia, personal, pero al final si la gente necesita ayuda, necesita ir con un profesional a hablar sobre sus problemas para obtener un poco más de claridad en cuanto a los procesos de la vida, porque a veces pues volteamos a ver a nuestros padres, a nuestros familiares o amigos, y a veces la gente no quiere abrirse.

La artista dice que aunque no cuenta con una instrucción académica, quiso sacar adelante este proyecto para aportarle algo positivo a la gente, más allá de su música





¿Has pensado en llevar este proyecto a otra plataforma o en tener otra distribución?

Me encantaría poder subirlo en formato podcast, no tanto como de yo tener conversaciones con otra gente, sino más bien de subir las cápsulas así, literalmente en un formato podcast, para que tengan más alcance, pero como que quisimos hacerlo paso a pasito, porque también dije: No quiero hacer una cosa enorme y a lo mejor sin saber si realmente la gente lo agradece o lo quiere; como que también quiero un poco el feedback de las personas, pero sí me encantaría.

“Al final para mí, la música obviamente es mi prioridad, pero este tipo de movimientos donde puedo aportar me parecen sumamente importantes y le dan mucho propósito a mi vida. Y si puedo llegar a más lugares con ello, me encantaría. Creo que Latinoamérica se beneficiaría mucho de aceptar la terapia, aceptar los temas de salud mental y trabajarlos, creo que lo necesitamos. Ese es otro punto importantísimo, porque de repente pensamos que esto se queda a nivel local, digamos, en México.

En los comentarios de los videos se nota una catarsis y una gran retribución de amor. ¿Los has leído?

Sí, claro, no estoy ahí todo el tiempo, pero cuando entro y veo los comentarios que la gente me deja, me impresiona mucho porque en realidad son para mí, en realidad me lo estoy haciendo a mí, yo necesito ese mensaje. No pienso en el alcance o el impacto que puede tener para la gente, entonces eso me motiva mucho y le da mucho propósito a mi vida y a veces pienso, bueno, a lo mejor por eso Dios me pone estas inquietudes en mi corazón, porque quiere que yo haga esto. Me impresiona muchísimo y me encanta poder ayudar un poquito, porque a mí me hubiera encantado escuchar a mi edad cuando estaba chiquita que algún artista que yo admiraba mucho me dijera algo, o sea, es un sueño.

Considera que todos se beneficiarían de tomar terapia o buscar a un profesional, si es que necesitan ayuda

¿Ya te habías dado cuenta de que comunicas mucho con tu voz, más allá de las canciones?

La verdad, no es algo que planeo, pero sí creo que finalmente soy una persona muy maternal, aunque no tengo hijos, soy muy maternal, muy amorosa en ese aspecto. Mi mamá me enseñó siempre a ser muy amorosa, cariñosa y atenta, y creo que es algo que viene conmigo, entonces muchas veces cuando personas se me acercan y me dicen: Carla, gracias por este disco, por esta canción, y me veo a mí misma escuchando a Coldplay o a Shakira, me veo escuchando las canciones que me salvaron en momentos bien difíciles, y no hay nada como darle un abrazo a una persona y decir: Ay bebé, no hay problema. Entonces, no ha sido como un plan, ni he pensado si mi voz es sumamente fuerte; en realidad es como decir: todos somos iguales, todos tenemos una historia y todos tenemos retos, y lo único que nos separa es la desconexión. Todos somos seres humanos y ocupamos a veces una palmada en la espalda que nos diga, wey, está cabrón, pero puedes, puedes, vas a salir, o sea, esto es solo una etapa en tu vida. Para mí era más como dar ese apoyo.

“Si en algún punto sienten que necesitan palabras de aliento -continúa- palabras para sentirse mejor, ahí está mi voz para brindarles apoyo. Al final yo sé que no soy monedita de oro para que le guste a todos, pero sé que hay veces que una palabra o un consejo te cambia todo el día, toda la semana o todo el año, y dices, híjole, qué bueno que escuché esta frase, porque esto es lo que me mantiene siguiendo. Si quieren eso, pues vayan al YouTube y busquen los mensajes, y espero que los puedan disfrutar y tener cerquita de ustedes.