[Entrevista] Carolina Durante eligen divertirse y jugar mucho más

Ya encaminadas hacia la recta final de 2024, no son pocas las voces que están señalando a Carolina Durante, el cuarteto madrileño de rock pop, como uno de los más osados de la temporada al haber entregado un tercer disco (Elige Tu Propia Aventura) prácticamente impecable, que no hace más que acumular buenas críticas desde que vio la luz hace un par de semanas.

Sólo siete años y dos discos más una tercia de EPs, le tomó a este conjunto consolidar un LP que incluso está siendo comparado con otras obras ya clásicas del rock indie -que no independiente- de su propio país.

¿Pero qué fue lo que hicieron de nuevo o de diferente en esta ocasión? Los propios miembros de la banda, Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Mario del Valle y Juan Pedrayes, tratan de analizarlo frente a nosotros.

Gossip [Entrevista] La Habitación Roja: Libres de inteligencia artificial

“A lo mejor fue el hecho de no terminar del todo las canciones, es decir, de no llegar con todo muy muy cerrado al estudio de grabación, que fue algo que sí hicimos en el disco anterior, y que es algo que ya no te da pie a probar muchas cosas. Sin embargo, en esta ocasión decidimos dejarnos llevar más y dar pie a jugar más de lo que lo habíamos hecho antes, además de meter un montón de instrumentos nuevos con los que no habíamos jugado nunca… Tal vez todas esas son cosas clave”.

Les preguntamos si esto puede ser una forma de tratar de alejarse del perfeccionismo, a lo que responden:

“Bueno, cuando sientes todo el rato que puedes mejorar una canción a lo mejor es que la canción no es muy buena; es mejor que si tienes una canción que te gusta, pues vayas y la grabes… Al menos nosotros, si sentimos que algo no está cuadrando, mejor lo dejamos a un lado y pasamos a la siguiente canción”.





Hicimos la canción ‘Normal’ pensando en que podría llevar una voz femenina, y cuando se la enseñamos a Rosalía nos dijo que qué nos parecía si ella cantaba ahí. Quedamos muy contentos, porque quedó de lujo





El disco abre con “Joderse la vida”, que parece una manera muy divertida de abrir un disco. ¿Cómo surgió esa idea?

La idea era hacer una canción divertida, aunque es verdad es que esta es la primera vez que alguien me dice que la ha percibido así y me alegro, porque todo el mundo más bien lo tomaba de otra manera, por esa idea que tiene de un impulso de mandarlo todo al carajo, porque es una canción de dejadez, de emborracharse, drogarse y precisamente, de joderse la vida de la manera en que uno considere”.

Y cuentan con la colaboración de Rosalía en “Normal”. Eso sí que no lo vimos venir.

Nosotros sólo hicimos la canción, eso sí pensando en que podría llevar una voz femenina, y cuando le enseñamos la canción a ella, que es amiga, pues nos dijo que qué nos parecía si cantaba en esa canción, lo cual evidentemente nos pareció la p*ta hostia, nos quedamos un poco en shock, porque no imaginábamos que diría eso. Y bueno, quedamos súper contentos, porque creemos que quedó de lujo.





Hay otra canción muy divertida: “Tomé café”, que transmite muy bien el subidón que se siente cuando alguien tiene una sobredosis de esa bebida.

Sí, de hecho la idea se nos ocurrió en Colombia, después de estar haciendo el tonto con esa idea de ir por ahí diciendo “pues tomé café, tomé café”, como para justificar estar haciendo el gilipollas (tonto), así que dijimos: ¿Y si hacemos una canción sobre esto? Y luego vimos que el disco estaba quedando un poco triste o apagado, por lo que no gustó la idea de que estas canciones le agregaran otro tipo de ingrediente al álbum.





Por otro lado, hay tracks como “Verde césped” que dejan oír la buena mano de la mezcla y la producción de Ali Chant.

Sí, cuando elegimos al productor obviamente lo hicimos basándonos en los trabajos que había hecho y nos fijamos en esa manera de mezclar más abierta, no tan comprimida, y creemos que eso se logró muy bien.

Siete años les tomó consolidar un LP que ya está siendo comparado con otras obras clásicas del rock indie de su propio país





Mucha gente está comparando este nuevo disco con Una semana en el motor de un autobús, el clásico de Los Planetas. ¿Qué opinan de eso?

Sí, hemos leído eso y sólo podemos decir que los fans de Los Planetas ya tuvieron su propio Una semana…; ahora le tocará a los fans de Carolina Durante decir si este disco tiene esa magnitud, porque también son cosas que están muy ligadas a la época que a cada quién le tocó vivir. Muchas veces si ya viviste cosas tan especiales con un disco como Una semana… quizá ya no las vas a volver a vivir, con este disco ni con otro, o bueno, ojalá que sí, nos alegra que haya fans de Los Planetas que piensen esto, aunque nosotros obviamente no teníamos la intención de que fuera así, pero si están diciendo eso pues es un halago, porque ese es un disco importante para la historia de la música y de las guitarras en España, es un orgullo para nosotros escuchar cosas como esas.

Diego, Martín y Mario se ven involucrados por igual en la conversación, mientras que Juan se mantiene un poco al margen, aunque ya le llegará su turno de ponerle sazón a la charla.





¿Qué nos pueden decir de la portada? Parece que esa imagen tiene un mensaje muy claro.

Sí, cuando pensamos en el concepto de la portada estaba esa idea de el hoyo o de estar cómodos, aprendiendo a vivir en el hoyo de alguna manera, como una especie de tortugas ninja dentro de la alcantarilla…

Aunque es una alcantarilla de la que parece que ya están listos para salir…

Sí, ¿se puede interpretar de esa manera verdad? Quizá en la portada del siguiente disco ya estaremos afuera.





Han tocado dos veces en México. ¿Cómo recuerdan esas experiencias?

Pues fueron increíbles, de verdad, porque el público mexicano nos dejó ganas de volver para tocar incluso en otras ciudades, no sólo en la Ciudad de México.

El disco es producido por Ali Chant, quien ha trabajado con artistas como Yard Act, Dry Cleaning y John Parish

Cultura El Columpio Asesino se va satisfecho. Ya comenzó su gira de despedida

Hablando de conciertos, en 2019 Carolina Durante fue la banda española que más tocó en su país, lo que nos da pie para preguntarles cuál ha sido su mejor experiencia sobre el escenario y cuál la peor.

Inmediatamente y sin dudarlo, hacen remembranza de una presentación en Menorca, en el año 2019, cuando Juan llegó completamente borracho al concierto y minutos antes de subir al escenario sólo le repetía a sus compañeros: “Pero confiáis en mí, confiáis en mí?” La banda recuerda que como pudo sacó adelante ese compromiso, mientras que el músico mencionado pasó todo el concierto pidiendo más monitores.

Por si fuera poco, aseguran que esa misma situación estuvo a punto de repetirse tiempo después, a no ser porque sus compañeros se pusieron más estrictos con él.

Antes de despedirnos, les pedimos que definan este nuevo disco con una sola palabra… La primera, que les venga a la mente, a lo que responden:

- “Yo diría que agonía”, dice uno de ellos.

- “¡Genial! Imagínate que llevas el disco a una tienda para intentar venderlo y lo primero que dices es agonía”, replica otro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

- “Bueno, yo digo , ¿vale?”, remata uno más.

Y así, con esa especie de balance improvisado, concluimos una charla sumamente divertida con una de las agrupaciones que seguramente van a estar figurando en los conteos de lo mejor del 2024 en materia musical y que ya no tardan en comenzar a salir hasta debajo de las piedras.





X: @djconchaytoro