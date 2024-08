[Entrevista] Cigarettes After Sex y su ascenso melancólico

El ritmo al que trabajan muchas bandas ha cambiado en los últimos años, debido a los propios cambios que han tenido la tecnología y la industria de la música.

Pero en el caso de Cigarettes After Sex, la banda comandada por Greg González, se trata de un conjunto que ha lanzado tres discos en sólo siete años.

Esta banda texana, que bien podríamos decir que suena mucho al Londres de las bandas de art rock o al Nueva York de The Velvet Underground, ha ido en ascenso constante, a pesar de que para muchos críticos su sonido no ha evolucionado demasiado.

Sin embargo, a lo largo de estos años, han pasado del culto en el nicho alternativo de las radios universitarias y las playlists curadas por nerds melómanos, a las presentaciones en los grandes escenarios, y de la simple distribución en streaming, a colarse en el Top 40 de Billboard y el UK Official Chart.

Hace unas semanas salió al mercado su tercer disco, X's, álbum bien recibido por la prensa, los fans y los charts. Un trabajo que nos ha servido como pretexto para platicar con el propio Greg González acerca de su propuesta, de sus influencias y de cómo lidiar con la fama sin que se te suba a la cabeza, entre otros temas.

Greg, su nuevo disco X's, ha tenido muy buenas reseñas y ha ocupado las posiciones más altas de los charts en toda su carrera. ¿Pero tú cómo describes este álbum? ¿Qué significa para tí?

Este disco significa la historia de los últimos cuatro años de mi vida. Así que cuenta la historia de cómo terminan las relaciones, del amor, de estar enamorado. Son distintos momentos tristes que juntos hacen una bella historia. Para ser honestos, es toda una historia que sucedió después de la pandemia y que está construida por imágenes bellas y tristes”.





El disco tiene una persistente atmósfera de bajo espectro, de noche neoyorquina y de influencias de la nouvelle vague y The Velvet Underground. ¿Cómo es que un chico de Texas llega a Nueva York y convierte su música en el soundtrack de esa urbe?

¿Sabes? Me mudé a Nueva York porque amo a Lou Reed y a The Velvet Underground; también amo a Dylan, a Cohen y a Paul Simon. Nueva York es la clase de ciudad que tiene la atmósfera perfecta para crear música. The Velvet Underground, Lou Reed y Nueva York siempre estarán en la música de Cigarettes After Sex, pero éste es el primer disco que grabamos en Los Ángeles, de hecho se nota un nuevo sonido en este álbum y es debido a eso.

Este disco habla de cómo terminan las relaciones. Son distintos momentos tristes que juntos hacen una bella historia





Hablando de nuevos sonidos, hay una canción que suena muy distinta a todo lo que han hecho antes, que es “Baby Blue Movie”, ¿cómo surgió ese tema?

(Risas) Sí, es una canción distinta, la verdad es que se refiere a una historia de soft porn; el término blue movie se usa en Canadá para hablar de esas películas también... Esa es la idea para cambiar un poco un título difícil (el título de la canción)”.

La música de Greg González, quien por cierto es chicano, tiene su origen en la peculiaridad de su zona geográfica. Nacido en El Paso, Texas, ciudad casi gemela de nuestra Ciudad Juárez, es una mezcla de influencias de la música alternativa de los 80 y 90 y art rock sesentero. De grupos como Cocteau Twins, Pixies, los ya citados The Velvet Underground y de las películas francesas de la nouvelle vague. Extrañas influencias para un joven chicano originario del epicentro mismo de la cultura tex mex.





En México tienen una gran cantidad de fans. Ahora están a punto de tocar en el Palacio de los Deportes, que es uno de los escenarios más importantes de México, ¿Cómo es su relación con este país?

Yo crecí con México, con música en español, y bueno si eres de Texas no es posible no hacerlo; de hecho mi familia es chicana, yo desciendo de una familia mexicana. La Ciudad de México es una de las ciudades que más amables han sido con nosotros en todo este tiempo. También vamos a tocar en Las Vegas en un recinto muy grande, así que llegaremos a la CDMX para dar uno de los shows más grandes de nuestra carrera… Es una de las ciudades más emocionantes del mundo.





¿Y qué artistas chicanos son los que más admiras? Question Mark and the Mysterians también eran de Texas, por cierto.

Claro, me gusta Question Mark, pero hay un montón de artistas mexicanos que me gustan, por ejemplo Los Ángeles Azules. Hay algo de ellos en nuestros discos, no lo vas a creer. Es una de las bandas que más hemos escuchado en estos cuatro años. Pero también hay cosas de lo clásico que nos gustan mucho, como Juan Gabriel y José José, e incluso cosas más recientes como Selena que también era de Texas, nos gusta mucho”.

En su música, muy cercana al shoegaze, se narran historias de amor fallidas, encuentros sexuales casuales o historias sadomasoquistas del corazón





Sus inquietudes artísticas y la universidad fueron los motivos principales para que Greg decidiera emigrar a Nueva York. Es en esa ciudad donde grabaron sus dos primeros discos, el homónimo Cigarettes After Sex y Cry.

De hecho, su música de bajo espectro y muy cercana al shoegaze, donde se narran historias de amor fallidas, encuentros sexuales casuales o historias sadomasoquistas del corazón, parecidas a las letras de Lou Reed, tuvieron un éxito inmediato desde 2017, año del lanzamiento de su primer álbum. Curiosamente es entre el público femenino que Cigarettes After Sex ha encontrado su principal público.





Hay una cantidad enorme de artistas de los Estados Unidos que están llegando a la Ciudad de México para vivir. Es un fenómeno muy interesante que está ocurriendo ahora. ¿Qué opinas al respecto?

Debe ser porque la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor cantidad de fanáticos del rock (risas), hay muchos fanáticos de la música en general. Para mí, la Ciudad de México es una ciudad que se asemeja a las grandes ciudades de Estados Unidos, donde hay una enorme cantidad de lenguajes musicales y esa es la razón por la que me a mí me gusta estar ahí.

En el presente de Cigarettes After Sex se hallan la fama y la fortuna, acompañadas por el reconocimiento artístico. Su nuevo trabajo X's, ha sido muy bien calificado por la prensa musical, sobre todo por la de Reino Unido.





Ha crecido exponencialmente su fama en menos de una década. ¿Cómo han manejado el hecho de convertirse en una de las bandas más importantes del mundo de la actualidad?

Es una buena pregunta, porque no se siente como si fuéramos tan famosos y podemos ir a cualquier parte sin que nos reconozca la mayoría de la gente. Y mira, los fans son muy dulces; la verdad, cuando te alcanzan a reconocer en la calle y te piden un autógrafo o una foto, pero es muy importante para nosotros andar en la calle y seguir siendo no reconocidos. No ha cambiado mucho, la diferencia es que ahora tenemos más dinero, pero a pesar de tener muchos fans, nos agrada estar en un lugar dónde podamos estar en la calle normalmente, como en la Ciudad de México, esa es otra de las cosas que me gustan de estar allá.

Hace poco hablamos con Camera Obscura sobre la influencia de Francoise Hardy en su obra, y me parece que tú también tienes algo que decir al respecto, ¿es así?

Me da mucho orgullo decir que Francoise Hardy es una de las más grandes influencias para mi música. La primera vez que escuché su voz, pensé: “esta es una de las más hermosas voces que he escuchado en toda mi vida”. Su música ha influido en la mía con mucha fuerza. La conocimos, tres veces pudimos verla y decirle que sus discos nos influyeron mucho. Ella era una persona increíble que no creía que fuera famosa entre tanta gente que llegó después de sus años de mayor éxito. Te digo, era muy dulce, nos dijo que le encantaban las líneas de bajo de nuestro primer disco. Ese fue un gran elogio”.

Prometen que llegarán a la CDMX para dar uno de los shows más grandes de su carrera





El próximo 15 de octubre, la banda dará su primer concierto en el Palacio de los Deportes de nuestra ciudad. Un suceso para la música alternativa en una época dónde el rock está construyendo una nueva época de fama, buenos discos y festivales multimillonarios.

Antes de despedirnos, ¿hay algo que quieras decirle a tus seguidores de México? ¿Qué es lo que verán en su próximo show en octubre?

Lo que les puedo decir a los fans es que no esperen menos que un increíble show de rock and roll”.