[Entrevista] Dave Baksh habla del adiós de Sum 41

Hace poco menos de tres décadas, una banda originaria de Ontario, en Canadá, dio sus primeros pasos para convertirse en un grupo de fama mundial.

Influenciados por el naciente movimiento del happy punk, que en esa época hacía famosas a bandas como Green Day, The Offspring, NOFX y ya después Blink 182, sus integrantes se conocieron en la escuela y se convirtieron en mejores amigos gracias a la música, por lo que formaron un grupo que empezó tocando en las fiestas y en el patio de la prepa.

Te puede interesar: [Entrevista] Grandaddy: La introspección es la nueva rebelión

Su nombre de batalla fue Sum 41 y lo eligieron en referencia al día 41 del verano de 1996, o sea el 28 de septiembre, fecha en la que la alineación original y más longeva de la banda se presentó por primera vez.

Después de haber grabado siete álbumes y de haber realizado innumerables giras a lo largo de todos estos años, con diez millones de discos vendidos bajo el brazo, once millones de escuchas mensuales en Spotify y una nominación al Grammy, la banda ha decidido despedirse de sus fans y desintegrarse, no sin antes presentarse por última vez en directo y cerrar este capítulo con un álbum doble llamado Heaven :x: Hell.

Por ello platicamos con Dave Baksh, guitarrista del grupo y uno de sus miembros más antiguos, en un momento importante para sus seguidores mexicanos, luego de la reciente cancelación de sus presentaciones en este país.

Dave, todo parece indicar que Heaven :x: Hell será su último álbum. ¿Por qué decidieron despedirse de los escenarios y separarse?

Bueno, si nos comparamos con las bandas que empezaron a tocar en los años setenta, entonces sí somos muy jóvenes (risas), pero mira: yo ya estoy a punto de llegar a los 45 años. El hecho es que la elección de retirarnos en este momento es importante y necesaria para la banda. Han sido muchísimos excesos y la verdad es que 27 años de carrera es mucho tiempo, sobre todo en todos estos años tan surrealistas; no sólo para nosotros, sino también para todos los fans que vienen a nuestros shows. Así que vamos a intentar disfrutar cada segundo de este último año lo más que podamos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Pero ustedes son realmente jóvenes, ¿qué edad tenían cuando formaron la banda? ¿14 o 15 años?

Cuando comenzamos yo tocaba en una banda rival de Sum 41 y pensaba que éramos mejores que ellos (risas), pero bueno, yo me uní a la banda cuando tenía unos 16 años. Entonces la banda tenía ya tocando como un año y medio. Un año después nos formamos como estuvimos mucho tiempo con Daryl, Jason, Tom y yo, y así comenzó este gigante.





La banda ha decidido despedirse de sus fans y desintegrarse, no sin antes presentarse por última vez en directo y cerrar este capítulo con un álbum doble llamado Heaven :x: Hell





Este álbum está dividido en dos partes. ¿por qué decidieron grabar un álbum doble? Por cierto, han pensado lanzar el cover de “Paint it Black”, de los Rolling Stones como sencillo?

No, no lo hemos pensado y quizá no volvamos a hacer nada más con la música de los Stones; creo que haber incluido algo de los Rolling Stones fue debido a nuestras raíces punk y heavy metal. Cuando platicamos para ver qué influencias incluimos en este nuevo disco, fue mucho más fácil para Deryck decidirse por algo como esto. Cuando escuchamos los demos para el nuevo disco, sabíamos que nos hacía falta. El trabajo de Deryck como productor y compositor es impecable.

Sum 41 posa para una portada / Foto: Travis Shinn

Por cierto, detecto cierto paralelismo con Black Sabbath, ¿es una influencia para ustedes? De hecho el disco lleva el mismo nombre que uno de ellos.

No, de ninguna manera, es decir, como guitarrista, Black Sabbath es una de mis influencias pero en esta ocasión no hay algo que ver con el disco, que resulta ser muy “funky” en comparación con el de Sabbath (risas) y la verdad es que nuestro disco No Killer, No Filer lleva ese nombre porque más bien somos muy fanáticos de Jerry Lee Lewis.

Hace un año Sum 41 anunció su separación oficial y definitiva, luego de tres décadas de amistad y trabajo. Los motivos que argumentaron fueron la vida personal y los cambios en los intereses de cada miembro, quienes por cierto son muy amigos aún, a diferencia de bandas como The Beatles, que llegaron a su final en otras circunstancias. Los miembros de Sum 41 siguen siendo camaradas y quieren transmitir esos sentimientos fraternos a sus fans. O sea que se separan para darle paso a la vida personal de los miembros, no por rencillas o egos.

Su nuevo álbum es su obra más ambiciosa, ya que grabar un disco doble conlleva decisiones arriesgadas de desbordada creatividad. El disco está dividido en dos partes: La primera, Heaven, tiene sonidos muy parecidos a los de sus dos primeros discos, donde la influencia del happy punk, el nu metal y eso que después conoceríamos como emo, se dejan sentir en un aire de nostalgia. La segunda parte, Hell, nos lleva a sus influencias de bandas como Beastie Boys, The Rolling Stones, Iron Maiden y el rock psicodélico.





Encuentro cierta nostalgia en canciones como “Time Won't Wait”. De estos casi 30 años de carrera, ¿qué es lo que se queda más grabado en tu memoria?

Lo más impresionante que he visto en todos estos años es ver pasar el mundo a través de un teléfono; ver desde un periódico hasta escuchar una canción. He visto con mis propios ojos cambiar el mundo como si fuera un viaje. Nunca he escrito o dicho algo al respecto, pero he sido afortunado por viajar tanto con esta banda, he visto tantas cosas y tanta gente, muchos países y la gente en ellos, es una perspectiva como viajero.

Nuevo material de Sum 41 Heaven :x: Hell / Cortesía: Rise Records



Entonces estar en la banda es un viaje en sí mismo.

Sí, por supuesto. Y para hacer este viaje tengo a algunos de mis mejores amigos en el mundo (sus compañeros en Sum 41); ha sido un viaje loquísimo y como lo dije anteriormente, ha sido un tiempo surreal.

El músico asegura que la cancelación de su último show en México se debió a una situación fuera de su control





Tengo que preguntarte: ¿Por qué cancelaron su última presentación en México? ¿Se va a reprogramar su despedida del público mexicano?

Gracias por preguntar. He leído comentarios en redes sociales acerca de que México no nos importa y la verdad es que eso realmente nos lastima. Queremos mucho a nuestros fans mexicanos y sabemos que muchos de esos comentarios son porque ellos también nos quieren.

“Nadie quiere que no llegue a tu ciudad la banda que quieres ver -continúa-, hay mucha especulación al respecto de la cancelación de nuestro show en México, pero la verdadera historia de lo que pasó es que cuando dejamos China, tuvimos que partir sin nuestro equipo porque los costos de transportación marítimos desde China son muy altos. Además de que estaban sujetos a una revisión minuciosa por parte del gobierno chino y eso llevaría muchos días. Nos dejarían salir hasta abril 11 y elevaría mucho los costos para sustituirlo. Lo lamentamos mucho por los fans que pagaron para ver a la banda.

Queremos decirle a nuestros fans de México que los amamos, es una cosa tremendamente desafortunada y no sabemos qué pase en los próximos días. Pero si volvemos en breve al trabajo, México será el primero en saberlo

Unos días antes de su presentación en el festival Pa'l Norte, el pasado mes de marzo, la banda emitió un comunicado vía redes donde explicaba que por causas de fuerza mayor, su showcase en Monterrey tendría que ser cancelado. La explicación del momento fue somera y escueta, sin embargo con los días fueron saliendo a la luz estos aspectos de logística que no están en el reflector.

Sin embargo, también es un hecho que no es la primera vez que la banda cancela una presentación en México, pues en 2011 cancelaron toda una gira por una lesión en la espalda de Deryck Whibley; en 2020 por la contingencia del Covid-19 y ahora por las cuestiones de logística que Dave explica.

También es destacar que la última cancelación de Sum 41 se da en medio de un contexto de cancelaciones de otros artistas en México, donde destacan Morrissey, Korn, Kendrick Lamar o Blink 182, entre otros.





La elección de retirarnos en este momento es importante y necesaria para la banda. Han sido muchísimos excesos y la verdad es que 27 años de carrera es mucho tiempo

-Dave Baksh, guitarrista

¿Qué piensan hacer después de la disolución de Sum 41?

Lo hemos pensado y creemos que lo mejor es concentrarnos en esta última gira, somos amigos desde la preparatoria y no sabemos a donde nos lleve lo que siga. El futuro es tan incierto y ahora nos vamos a concentrar en trabajar con quien disfrutamos trabajar. En mi caso, no veo necesario pensar en comenzar un nuevo proyecto musical. La verdad es que voy a disfrutar mi vida y voy a visitar a mi familia y amigos en Monterrey. Ese es mi primer plan.

Mundo Investigan a Live Nation por juego sucio

¿En Monterrey, México?

Sí, somos vecinos. Tengo familia ahí y hay algunas de las mejores bandas que he escuchado también.





¿Cómo crees que Sum 41 será recordado? Te lo pregunto porque al escuchar el sencillo “Dopamine” tuve una sensación agradable y familiar, como de regresar al año 2001.

¡Qué bien! Siempre esperamos que la música nos lleve a un lugar feliz y sobre nuestro legado o cómo seremos recordados, es algo difícil de pensar para nosotros en un momento en el que hemos decidido separarnos. No sabemos cómo seremos recordados, pero si la gente quiere hacerlo escuchando nuestras canciones a lo largo de los años, eso estará bien, y si no, importa un carajo, porque lo hicimos durante los últimos 27 años y eso es lo que nos importa”.