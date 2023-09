[Entrevista] Dave Rowntree: La vida dentro y fuera de Blur

Cuando eres parte de la historia musical del mundo, tienes que tener cierta estabilidad emocional e intelectual para no volverte un odioso patán ególatra… O tener una mente que se mantenga trabajando incansablemente.

Creo este es el caso de Dave Rowntree, conocido en el mundo entero por ser el baterista de Blur, grupo que definió buena parte del sonido de los noventa y quien me recibió en su casa vía Zoom, para platicar sobre su primer disco solista titulado Radio Songs.

Dave, ¿cuál fue la razón de esperar tanto tiempo para editar un disco solista?

Bueno, he estado ocupado haciendo muchas cosas y prácticamente mi trabajo con mis amigos de Blur me quita mucha atención, sobre todo ahora que hemos editado un nuevo álbum ( The Ballad of Darren ). Y aunque he trabajado en otros proyectos, tenía una lista de canciones que dejé en un cajón para mi proyecto solista que algún día aparecería… Y sucedió finalmente después de muchas condiciones.

¿Por qué el título? ¿Tiene algo que ver con tu infancia, tomando en cuenta que ahora ya casi nadie escucha la radio?

Precisamente, pasaba buena parte de la tarde con mi padre en la cocina, armando aparatos de radio para escuchar más tarde alguna estación en alguna parte del mundo… Recuerdo como mi pasatiempo favorito era mover la antena en el patio para captar alguna estación de Jamaica… ¡O del Congo! Creo que mi estabilidad emocional como adolescente tuvo mucho que ver con esa dinámica familiar y también mi gusto por la música y el haberme convertido en baterista.

Tu mamá tocaba la viola y que tu papá era ingeniero de la BBC. ¿Cómo influyó todo eso en ti?

Cuando tienes una familia que te quiere y que te alimenta intelectualmente de diversas fuentes, tienes que desarrollar un sexto sentido para ir construyendo una personalidad balanceada y una apertura a todo lo que venga. Mi mamá nos ponía en la sala conciertos de Elgar y de Brahms, mientras que mi padre y yo tocábamos todos los domingos en una banda, como bateristas amateurs. Así que fue una gran revelación cuando un día llegó Graham (Coxon, el guitarrista de Blur) y tuvimos todo el apoyo para formar nuestra propia banda en la secundaria, ya que su papá enseñaba Jazz en la Universidad y era amigo de mi padre. Eventualmente, por ahí de 1989 llegó Damon (Albarn) y formamos Blur, pero lo que la gente no sabe es que nuestros padres fueron no solo grandes inspiradores, sino instigadores para que hiciéramos la banda.

Y hablando de Damon y Graham, cual fue la diferencia entre armar tu propio disco y trabajar con ellos en Blur?

Bueno, es que en la banda nadie puede decirle que no a una idea de Damon y cuando estás en un grupo lo que quieres es trabajar en equipo, pero con una dirección determinada e intentando integrarte a un sonido, a una personalidad que creo que siempre ha tenido Blur. Ahora, con mi disco solista sencillamente hago lo que quiero y decido todo desde el nombre y el orden de las canciones, así como la producción y mezcla final… Mientras que con Damon tienes voz, pero el voto no sólo es tuyo.

Hombre multifacético

Dave Rowntree no sólo ha tocado en todos los discos y todas las giras de Blur, sino que también se convirtió en piloto certificado de avioneta, formó una compañía de animación y se hizo locutor de radio, además de que fue nombrado concejal de su vecindario gracias a una copiosa votación a su favor, y la Universidad de Greenwich le dio un doctorado honorario por su trabajo en la ONU a favor de los reclusos sin ayuda legal en las cárceles inglesas.

Artista incansable, Rowntree ha ayudado también a patrocinar instituciones de la sociedad civil pro refugiados de las guerras internas en Siria y Jordania con cientos de beneficiados cada año.

¿Cómo le haces para estar ocupado en tantas cosas diferentes? Te pareces a mi mujer, que no puede estar en santa paz.

Jajaja… Qué mala suerte para ti si tu mujer no puede estar tranquila un segundo. Precisamente soy así, en todos aspectos. No puedo interesarme en algo porque entonces voy hasta las últimas consecuencias y eso a veces me trae problemas familiares. Por ejemplo, cuando visitamos la NASA en una gira norteamericana, Alex (James, el otro miembro de Blur) y yo nos interesamos tanto en el proyecto Beagle, que regresando a Inglaterra construimos una campaña publicitaria para recabar fondos y que se involucrara gente como Damian Hirst, quien donó una obra para calibrar los instrumentos de navegación y nosotros como grupo donamos una canción que fue utilizada como señal de emergencia de la sonda espacial.





Dave agrega que siempre se mantiene ocupado, especialmente después de que tuvo algunos problemas con las drogas.

“Eso me llevó a un periodo muy triste y oscuro de mi vida, donde sólo me interesaba ver el fondo del techo durante horas y me convirtió en otra cosa de lo que siempre he sido. Lo triste es que entre más creativo seas, posiblemente más te pueden succionar la vida las drogas, porque todo lo interiorizas y crees que has logrado lo imposible cuando es precisamente lo contrario, te has vaciado por dentro y no logras moverte ni un milímetro. Para mí, ser concejal o armar una animación en mi estudio para una televisora nacional es la forma en que respondo a mis ansiedades y mis terribles temores de convertirme en un inútil”, agrega.

Y ahora con tu disco Radio Songs, ¿qué expectativas tienes?

Pues nada… Armé el disco como homenaje a mi infancia e indirectamente a mi padre, porque gracias a él formé mi personalidad musical. Todas las canciones están diseñadas como si escucharas radio real y simplemente anduvieras botoneando para encontrar algo que te guste. Las compuse en un corto periodo, cuando decidí finalmente armarlo y dedicarme por completo a él. ¿Qué espero? Nada, sencillamente tuve un momento para hacerlo y quisiera que lo consideraran como algo que siempre estuvo en mi mente y que lo ofrezco como algo alternativo a mi trabajo con Blur.

“Todas las canciones de Radio Songs son producto de mi experiencia, no sólo como baterista, sino también como padre de familia, político, piloto, animador y todo lo que hago y disfruto, y que quise transmitir en forma de memoria”.

¿Qué nos puedes decir sobre alguna canción, por ejemplo “HK”?

¡Qué buen tino tienes! Es tal vez la canción más personal, es como un collage de lo que imagino que es mi compañera pensando en mí, es un espacio auditivo que aparté para los sueños, pero no de un futuro sino de un hoy que vivimos y que sufrimos como pareja pero que también disfrutamos… Es la producción que me costó más tiempo por la indecisión de hacerla así y la cuestión técnica de la percusión. Creo que también es mi composición más cercana a los sonidos progresivos de hoy, como si Steve Jansen la estuviera tocando conmigo.

¿Y “Machines Like Me”?

Es un sentimiento muy raro, porque desde chico creo que las máquinas me hablan de cierta forma, porque sé cómo componerlas y qué les falta o que les duele, por así decirlo. Siempre me he sentido más tranquilo con máquinas que con seres humanos, porque siento que mi comunicación es inmediata y no tengo que discutir. Cuando tienes una mente orientada a la técnica es muy fácil vivir entre máquinas y cuando no, creo que te sientes perdido.

“Curiosamente, eso pasó con “London Bridge”, ya que no tuve dudas que se convertiría en el primer sencillo del disco, aunque es algo muy alejado al trabajo que hago con Blur. Seguramente será una sorpresa para todos, pero me siento muy confiado en que es una buena presentación de Radio Songs”, añade.

Y así, platicando con Dave Rowntree me puse a pensar en que las personas tienen la oportunidad de formar una fuerte personalidad si aprovechan la forma en que se conectan todas las cosas en su vida.

Mi padre (q.e.p.d.) siempre me ayudó a escuchar música de todas formas, comprándome discos y llevándome a conciertos que no entendía. Dave Rowntree armaba radios en la cocina y logró formar parte de la aristocracia inglesa de la música, para luego darse el lujo de retocar sus memorias con un disco que seguramente nos dará más material para pensar y para abrirnos a todas las opciones que precisamente conectan todo en nuestra vida.