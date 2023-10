[Entrevista] Francisca Valenzuela presenta su nuevo disco "Adentro"

Francisca Valenzuela sabe que el corazón roto es una buena fuente de creatividad, de esa manera compuso su sexto álbum de estudio, Adentro (2023), el cual está integrado por once canciones que, asegura, “son el registro de las diversas etapas que conlleva una ruptura” y que a su vez son “un diario de vida confesional sobre los distintos dolores, sentires y curas que trae un quiebre amoroso”.

Por ello recibimos la visita de la cantautora chilena a la Redacción de El Sol de México, donde ella misma habló sobre este trabajo de índole más íntima y personal, en el que, asegura, “son las propias experiencias las que van tejiendo un mapa de dolores y sanaciones”.

Francisca, ustedes los artistas tienen la ventaja de que pueden capitalizar una ruptura amorosa y convertirla en la materia prima para hacer grandes canciones.

Totalmente, yo creo que crisis y situaciones de leve o máxima desesperación te llevan a esa búsqueda, a buscar refugio en algo, y creo que para mí componer, crear y escribir es ese refugio sin querer queriendo… Aunque no es que yo me propuse escribir un álbum sobre mi ruptura, no, porque fue una cosa muy orgánica, muy visceral, muy del corazón y del cuerpo, de la emoción… Porque crear no solamente me da refugio, calma y me ayuda a sanar y atravesar todo, también me inspira escuchar o ver, consumir cosas culturales que me emocionan, como escuchar música, leer poesía y cosas así, que también me nutren mucho en esos momentos de crisis.

Esa sería la parte buena de una ruptura. ¿Pero no es difícil cargar con el sinsabor que se queda ligado a una canción?

Es interesante, porque siento que escribo para no olvidar y creo que cuando hay cosas dolorosas, con el paso del tiempo se va actualizando el vínculo con esa experiencia del pasado, y sí viene un dolor que se va profundizando a través de esa canción, pero que uno lo va transformando, entonces siento que soy la misma persona en esencia, pero que uno ve diferentes versiones de una misma… Ha sido súper interesante escribir cosas de la vida, que se hagan públicas y luego revisitarlas, a veces da un poquito de vergüenza, pero a veces es muy lindo, porque siento que uno va resignificando y actualizando su propia historia.

Luego de presentar los sencillos “¿Dónde se llora cuando se llora?” y “Nada para ti”, este último junto a Ximena Sariñana , Francisca dio a conocer un disco que, cuenta, “recoge los sentimientos que provoca el quiebre de una relación: la confusión de la vida sin un otro, su agobiante anhelo, el placer en otras personas, las amigas y sus consejos, soltar, romperse y volverse a armar”.





“Me arrepiento de esas veces donde no seguí mi intuición en ciertas cosas, ya sea en lo musical o en lo laboral… Me arrepiento de hacerle caso a las voces de afuera, en vez de hacerle caso a las de Adentro”





¿Y ya descubriste dónde se llora cuando se llora?

Yo creo que en verdad que es donde te toque, por ejemplo, el otro día cuando supe de la nominación a los Grammy estaba llorando en el carro de mi amiga Connie, aunque también lloro mucho sola, porque un gran aprendizaje de toda la conversación que ha surgido a raíz de la canción, ha sido el cómo mostrarse frágil con otra gente, porque uno tiende a hacerlo solo porque se esconde, pero pero también hay un valor grande cuando estás con alguien que te contiene, que te ayuda a que puedas desmoronarte y derrumbarte.

Producido por Francisco Victoria y por la misma Francisca Valenzuela, este disco, que ella ve como “un refugio, un breakup album o un diario de vida hecho música” cuenta también con la colaboración de artistas latinoamericanas como Juliana Gattas, Daniela Spalla y Fer Casillas.





Aunque el disco no se trata sólo de llanto, sino también de despecho, de las cosas que haces por despecho concretamente.

Sí, porque está la parte de la ruptura y luego el quiebre o el delirio que viene después, cuando sales al mundo, y donde vuelves a ver quién eres, con toda la euforia, con hambre o con ardor, porque uno está buscando no estar solo mientras atraviesa por ese pantano, así que también hay canciones de seducción, de conocer gente nueva, del despecho de cómo uno aprende cosas después de una ruptura para aplicarlas a lo que viene después, así que el álbum tiene también esa parte más candente y de seducción, para luego pasar al cierre, que donde viene el comienzo de una sanación o de cómo quisiera pensar que lo que pasó tuvo sentido, aunque dolió y aunque le deseo lo mejor a la distancia.

Algunos de tus discos han salido con el apoyo de compañías multinacionales, y otros, como este, han sido editados por tu propio sello, Frantastic. ¿Cómo te sientes mejor?

Creo que en mi caso ha sido una historia dinámica y claro, cada situación es buena y tiene su peso en el sentido de que creo que el aprender y colaborar con otra institución que es más grande y más regional es muy positiva y de que uno tiene ese respaldo, pero también siento que soy un artista que siempre ha conservado su esencia y que nunca ha sacrificado esa libertad y ese punto de vista, así que estoy muy agradecida… Ahora regresé a la independencia porque quería digamos “volver a casa” con este disco, porque es algo es muy importante y muy personal, y quería cuidarlo como tal, no solamente en lo musical o en lo artístico, sino también en la gestión, en el relato, en cómo se cuenta y cuándo se cuenta, por eso me pareció pertinente volver a mi casa y a mi equipo, que si bien no es de multinacional, es igual de potente valioso y competitivo.

En sus casi dos décadas de carrera, la chilena ha colaborado con artistas como Miguel Bosé, Pablo Alborán, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Pedro Aznar y hasta U2.

La chilena detalla que este disco no se trata sólo de llanto, sino también de despecho, seducción y sanación





¿Cómo fue la experiencia de colaborar con la banda U2?

Canté con ellos cuando fueron a Chile a dar un concierto y fue algo surreal, ya que en su última gira ellos estaban invitando a gente de diferentes países a cantar con ellos, y me llegó la invitación, de forma totalmente arbitraria, porque ellos estaban como googleando artistas de Chile y aparecí yo, les gustó mi proyecto y me invitaron a cantar con ellos y también armar la música de la apertura de su show, así que fue increíble, porque pasé como tres días con ellos y fue un gran aprendizaje y algo muy lindo, ya que son personas tan naturales, tan humanas y tan espontáneas… Además de que también fue muy lindo ver cómo un equipo que está en la cima del mundo de la música hace las cosas con tanto cariño y con tanto cuidado.





¿Has rechazado alguna invitación a colaborar? Te lo pregunto porque ante la actual “colaboracionitis” que vivimos, me parece que ya nadie rechaza ese tipo de requerimientos.

Es una buena pregunta… Y sí, lo he hecho, en diferentes instancias y diferentes áreas, o sea, desde la parte administrativa y estructural como decir: ese contrato no me sirve o ese vínculo laboral no me sirve, hasta decir: esta colaboración no es para mí, que es algo que también como artista pasa mucho, porque siempre hay que priorizar y elegir caminos, y claro, nunca ha sido fácil decir que no, nunca ha sido fácil saber cómo hacer las cosas, porque uno va aprendiendo a pulso, no hay nadie que te diga cómo hacer la carrera musical o esta es la fórmula, más bien uno va equivocándose en el camino y siendo fiel a una visión y a una identidad.

¿Francisca Valenzuela se arrepiente de algo?

Sí, sí me arrepiento... Yo creo que me arrepiento de esas veces donde no seguí mi intuición en ciertas cosas, ya sea en lo musical o en lo laboral… Y mira, hablando del disco, me arrepiento de hacerle caso a las voces de afuera en vez de hacerle caso a la voz de Adentro.





Cerrará su actual gira en México

El estreno de este disco llega en medio de una gira que ya pasó por Estados Unidos y que continúa con una serie de fechas por Chile antes de regresar a México, donde la artista se presentará en el Auditorio BB de la Ciudad de México el 22 de noviembre, además de Toluca, León, Querétaro, Guadalajara y Puebla.

“La gira empezó en Estados Unidos; estuve de gira con Jesse & Joy un mes aproximadamente, fueron 25 conciertos más o menos, fue una cosa muy contundente y muy linda cruzar Estados Unidos de la mano de ellos y presentar mi música en diferentes lugares, luego estuve en Chile y ahora viene México, que en el fondo para mí es un poco el objetivo, ¿verdad? Cerrar la gira en el espacio donde realmente quiero conectar con las audiencias y lanzar mi carrera desde esos tres mercados… Aunque también hemos tocado mucho en Argentina”, añade.





En lo que se refiere a México, siempre te hemos visto muy cercana a estas tierras.

Tengo la gran fortuna y el privilegio de que en mi país mi proyecto y mi música han dejado una marca que conecta con las personas y hemos creado una comunidad que ha crecido, yo creo que Chile ha sido un trampolín sobre el cual puedo saltar al resto del mundo, aunque con México también ha sido un flirteo a la distancia por muchos años, y por eso ahora estoy aquí y vengo a darlo todo… En este momento estoy instalada y dedicada en cuerpo y alma a México para el capítulo que viene.

Si tu música fuera un platillo, ¿cuál sería?

Nunca había pensado en eso… Me encanta esta pregunta, yo creo que sería dulce, como un panqué con leche o con Nutella caliente, pero también creo que podría ser algo salado, pesadito y robusto que ves cómo se te derrama… Creo que puede ser medio crocante o con una textura más dura y cuando lo masticas ves que cambia… Yo creo que puede ir por ahí.

¿Tres palabras para definir a este disco?

¿Para definir Adentro? Yo diría que: Íntimo, vulnerable… E intenso.