[Entrevista] Gepe: Sensibilidad que surge del caos

Después de 25 años de carrera en los que ha publicado casi una decena de discos y llevado a casi todo Latinoamérica su propuesta musical, el chileno Daniel Riveros, más conocido como Gepe, algo sabe de la composición musical encaminada a encontrar la canción perfecta, la melodía redonda que seduzca al escucha y que, por qué no, cada día se quede en una nueva playlist de alguien que fue tocado por su arte.

Con cada producción discográfica, Gepe parece intentar nuevas jugadas, sin dejar de ser ese tipo introspectivo y sensible, y a veces también festivo y reflexivo sobre todo lo que le rodea.

Este año, el autor de éxitos como “Hablar de ti” o “Fruta y té”, se enfrenta a la exposición de su noveno álbum -sin contar el puñado de EPs y de colaboraciones que también lleva a cuestas-, bajo el título de Undesastre, un título que, confiesa en entrevista con El Sol de México, es una referencia a la cuota de libertad que siempre debe existir, por lo menos en un disco como los suyos.

“Es un título que apareció previo a la grabación del disco, con la idea de que las canciones tienen que hacerse digamos con total libertad, y al llevar al límite ese proceso creativo me di cuenta de que tenía dos canciones relativamente terminadas, una que es “Bandera de arena” y otra que se llama “Vivo”; esas fueron las canciones me sugirieron la idea de un disco, porque encontré que había una especie de aire nuevo o de que se abrió una puerta nueva con cierto tipo de sensaciones. Y ahí fue donde apareció ese título, que tenía que ver un poco con aceptar que el proceso creativo, por lo menos en mi experiencia siempre ha sido digamos un 97 por ciento caótico y que siempre responde a lo orgánico con muy poco control… Y básicamente esa es la gracia, por lo menos en los mejores momentos de mi carrera, que creo que han sido los más intuitivos.

Asegura que al titular el disco de esta manera, también quiso darle la vuelta a la connotación negativa que suele dársele a la palabra “desastre”, precisamente por las cosas positivas que este puede generar en casos como éste.

Llama la atención que menciones “Bandera de arena” como una de las canciones que dieron origen al disco, porque es un tema muy introspectivo y cotidiano, fiel al estilo que te conocimos desde tus inicios.

Esa canción salió desde las profundidades de no sé qué parte, pero no tuve ningún control sobre ella, sólo sé que apareció la melodía y que luego se me quedó ahí, dando vueltas. Lo mismo que la letra, que surgió de una manera muy impulsiva pero que decidí mantenerla así, porque como que responde casi a un dictado autómata o inconsciente, algo que es totalmente parte de mi personalidad.

Otra canción que creo que se convertirá en un clásico instantáneo es “Las cosas bien”, porque creo que es uno de esos temas con los que muchos nos podemos identificar casi en automático.

Sí, me da un poco de pena la letra, porque es muy cruda, es muy terrible lo que dice y creo que es una de esas canciones que, por lo menos en mi caso, salen de un tirón. Cuando la estábamos haciendo recuerdo que también pensé en hacer una progresión “Alejandro Sanz-cística”, algo más o menos así…

Ya que lo mencionas, tiene todo el estilo de las clásicas baladas latinas del siglo pasado.

Claro, por esa cultura de música tipo italiana, ¿no? Como de Lucio Dalla y todo eso, a mí en particular todo ese tipo de canciones italianas de poquita música y mucha sensibilidad en las que de pronto revienta el coro siempre me han gustado mucho.

En todos estos años, sobre todo en la última década, Gepe también ha dado rienda suelta a la posibilidad de colaborar con otros colegas en la confección de distintas melodías, pasando desde entonces por ejercicios al lado de todo tipo de artistas, desde Pedropiedra hasta Wendy Sulca, pasando por Natalia Lafourcade, Princesa Alba, El David Aguilar y Esteman, entre muchos otros.

Y en ese sentido, este álbum continúa con esa tradición al presentar participaciones de artistas en más de la mitad de las canciones, destacando las de Rubén Albarrán, Mon Laferte, Monsieur Periné y Belencha.

De acuerdo con Gepe, la mayoría de esas colaboraciones surgieron de manera bastante informal, prácticamente, de mensajes de Instagram en los que él le preguntaba a los otros artistas si querían sumarse, y recibiendo en todos los casos respuestas positivas.

“Y eso hace que este disco, a pesar de su título, esté cargado de una energía muy proactiva y la verdad es que me encantó el resultado, porque todas las colaboraciones son de ámbitos muy distintos, desde aquellas con amigos muy cercanos hasta otras que se dieron de otra manera pero que también funcionaron”, agrega.

El álbum incluye colaboraciones de artistas como Rubén Albarrán, Mon Laferte, Monsieur Periné y Belencha / Foto: Altafonte

Gepe sobre el escenario

Dentro de unos días, el cantautor regresará a México para presentar este disco en algunas ciudades de esta geografía, particularmente en León, el 21 de noviembre; en Puebla el 23, en la Ciudad de México el 28 del mismo mes y el 1 de diciembre en Querétaro.

Cuenta que estos nuevos recitales están divididos en cinco momentos muy bien definidos: Un primer momento más bien folclórico, después una parte bastante extensa de canciones más pop, luego un bloque acústico o austero, luego un bloque de música más bailable y un último momento de interacción con el público que, dice, justifica todo el concierto porque es cuando la gente se integra, aunque aclara que eso depende mucho de las circunstancias y de la energía del lugar y del momento.

Lo que está claro cuando lo cuenta de ese modo, es que todas las partes mencionadas de sus recitales son un reflejo de las distintas etapas o terrenos que Gepe ha pisado como artista en su ya larga trayectoria.

¿Cuáles serían las canciones que no podrían faltar en ningún concierto tuyo?

Hay varias. Yo diría que “Hablar de ti”... También imposible no tocar “Playaplaya” y “Bandera de arena”, hablando de las nuevas, porque esas las hemos estado tocando bastante al comienzo del show y nos ayudan porque ese intimismo nos hace romper el hielo y empezar de una manera catártica, es como un statement.

Me llamó la atención que sólo en Spotify ya tienes 1.7 millones de escuchas mensuales. ¿Esa ya es una cifra considerable, digamos en términos de ingresos económicos?

Sí, ya es algo importante, por lo menos para mí está bastante bien. Aunque claro, obviamente todo eso tiene su triquiñuela y hay mucho que discutir y mucho que indagar y que aprender al respecto de parte de nosotros los músicos, pero creo que así, en términos prácticos para responder tu pregunta, puedo decir que sí, que sí vale la pena más o menos lo que se recauda.

