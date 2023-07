[Entrevista] Henao: No todo es color de rosa

En entrevista con El Sol de México Henao cuenta que siempre ha sido una persona multifacética y con una mezcla inminente en la sangre y en el corazón.

“Si bien en algunos aspectos me siento más identificada con la cultura americana, en otros siento que estoy más cerca a la colombiana. Aunque crecí en Estados Unidos, siempre me he sentido más atraída hacia lo latino”, cuenta.

Recomendado para ti: Son Rompe Pera une la cumbia con el punk

Henao se crió la mayor parte de su vida en Texas, sin embargo, sus influencias musicales más grandes venían de Latinoamérica.

“Los boleros me recuerdan mucho a mi infancia. Me acuerdo cuando mi hermana y yo éramos muy pequeñas, que mi papá estaba con algún familiar mientras nosotras nos quedábamos dormidas escuchando boleros”, recuerda emocionada.

Fue así que Henao inició una carrera en la música mezclando ritmos e incluyendo aspectos de sus culturas dentro de sus piezas musicales.

Uno de los ritmos que más utiliza es el R&B, originario de Estados Unidos, mientras que por el otro lado también mezcla la bachata, un ritmo característico de los latinos.

“Soy una persona con muchos moods y personalidades, me gusta transmitir eso. Si estoy feliz o triste, hago algo que se relacione con esa emoción. Sólo creando a partir de tus emociones le puedes transmitir el mismo sentir a quienes te escuchan”.

La joven de 32 de años no sólo pretende representar una mezcla de culturas y convertirla en música, sino también crear una nueva propuesta musical que mantenga a la expectativa a sus oyentes.

“Aunque me enfoco en algunos ritmos específicos, no me gusta lo monótono. Para mí, hacer un álbum entero del mismo género me daría la impresión de que todas las canciones son iguales”.

Por ello, intenta hacer sus álbumes con la organización musical que seguían los CDs, en los que siempre había un poco de todo.

“Cuando escuchabas un CD siempre pensabas: Wow, está canción no me la esperaba. Porque durante esa época los discos estaban llenos de canciones diferentes entre sí, como si las disqueras le pidieran a cada artista hacer un poco de todo”.

Otra de las mezclas que ha hecho es la actuación con la música. Tal y como lo hizo en el video de “Adicta”, una canción de su más reciente EP, en el que de la mano de Floyd, da vida a una historia de amor y pasión.

“Con la realización de “Adicta” me di cuenta de que sí le coqueteaba a otra rama del arte, en este caso la actuación. No es algo que esté buscando, pero estoy abierta a las oportunidades que este mundo puede presentar”, dice.

En aras de buscar y encontrar nuevas oportunidades, Henao cuenta que está abierta a la posibilidad de colaborar con artistas de diferentes géneros.

“Me gustan las colaboraciones, pero me encantaría hacer una con KAYTRANADA, con quien una vez me crucé en una fiesta privada en Los Ángeles y estuvimos frente a frente. En ese entonces no supe cómo hablarle o acercarme a él, quizá no era el momento ni el lugar, pero vi que después sacó una canción con Kali Uchis y me encantó la mezcla que hizo con una chica colombiana”, cuenta.

Toma inspiración de otros artistas

Para lograr concretar la identidad musical que tiene hoy en día, Henao se ha inspirado en algunas mujeres icónicas del mundo musical latino y estadounidense.

“Jennifer López, Shakira y Rihanna son algunas de las artistas que admiro porque han logrado crear música con la que conectas y con ritmos muy pegajosos”, cuenta.

Sin embargo, la cantante de quien más tuvo influencia es de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, a quien logró ver en persona en su último concierto en el Rodeo Houston Astrodome.

“Desde chiquita he admirado mucho a Selena porque escuchaba su música y además fui a su último concierto en el Rodeo (Houston) cuando yo tenía cuatro años. Fuimos porque en marzo es la temporada del Rodeo. Tengo muchos recuerdos de cuando estábamos yendo y me recuerdo viéndola aunque estábamos a lo lejos. Fue algo realmente inolvidable”, recuerda entusiasmada.





Después de esa experiencia se convirtió en una gran seguidora de la carrera de Selena e incluso sigue en redes sociales a las cuentas oficiales de la cantante, las cuales también le han dado gratas experiencias.

“La cuenta oficial de ella que maneja su familia publicó hace poco un video del concierto al que fui y yo dije: wow que nostálgico. Así que hice un comentario respecto a lo mucho que recordaba su show y en lo que mucho que me inspiró ella para ser la artista que soy hoy en día. Y para mi sorpresa, la cuenta le dio like a mi comentario y me comenzaron a seguir. Ese fue uno de los momentos más bonitos y significativos en mi año, porque aunque ya no esté aquí, siento que llevo un pedacito de ella conmigo”.





No todo es color de rosa

La artista colombo-americana ha logrado encabezar algunas de las listas musicales más populares de R&B e Indie de América Latina y Europa. Además, en 2020 fue nombrada una de las artistas emergentes para Tidal. Sin embargo, también ha sufrido situaciones desafortunadas dentro del medio artístico.

“Uno de mis más grandes fracasos fue hace algunos años, cuando estaba iniciando mi carrera musical y no entendía muy bien el negocio. En ese entonces, un grupo de chicos me invitó a hacer una colaboración con ellos y yo acepté. Después llegué con ellos, grabamos y todo, pero aún no habíamos hablado de negocios, lo cual fue un error. Al final me dieron dos opciones: sacar la canción sin mi nombre y me pagaban dos mil dólares o la sacaban con mi nombre pero no me daban nada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HENAO (@_henao_)





En ese entonces Henao se sintió entre la espada y la pared, ya que no podía creer la situación tan injusta por la que estaba pasando.

“Recuerdo que le hablé a mi familia porque estaba muy confundida y no sabía qué hacer. Ellos eran muy top y pensaba que una oportunidad así no se me volvería a presentar, entonces aunque me pareciera injusto, acepté la opción de que pusieran mi nombre y yo no recibiera nada”.

Con tiempo y dinero invertido y una producción de más de 100 mil dólares Henao accedió a la propuesta del grupo musical, pero poco tiempo después se llevó otra sorpresa.

“La canción salió con mi nombre, parecía que ya todo estaba bien, pero a las dos semanas de su lanzamiento desapareció, la canción, los chicos del grupo, todo. Eso fue muy decepcionante para mí porque yo me había ilusionado mucho con ese proyecto y al final todo desapareció sin que ellos me dieran explicación alguna”, cuenta.

Así, la joven comprendió que hay personas dentro de la industria musical que no actúan de manera correcta con otros artistas:

“Yo pensaba que todos actuaban de buena voluntad, buena onda y buena vibra, pero sé que no todas las personas son así. Ahora sabiendo lo que soy y el entendimiento que tengo de la música; si no hemos hablado de negocios, no tenemos nada de qué hablar”, puntualizó.









Por otro lado, la joven también recuerda otra de las situaciones desafortunadas que ha tenido en el mundo artístico, pero esta vez con la actuación.

“Hace mucho tiempo tuve una audición y me fue fatal. Me dijeron que actuara como si me estuviera muriendo y yo no sabía qué hacer, me veía súper ridícula, incluso el que estaba grabando el casting se comenzó a reír. Obviamente nunca me llamaron”.

Si bien las decepciones nunca terminan para nadie, Henao siempre se ha mantenido positiva y a la expectativa de obtener más y más logros.

“Soy muy positiva, con buena energía y tirada para adelante. Me gusta estar en work mood y trabajar duro todos los días para sacar lo mejor de mi y dejar de lado las adversidades. Estas malas experiencias son como las relaciones, si se terminan dices next y dejas que venga algo mejor”.

Cultura Cuestionario Proust: Vivir Quintana





Siempre para adelante

Hoy en día, Henao está en un momento muy significativo en su vida musical y personal. El lanzamiento de su nuevo EP marca un momento de libertad en su esencia artística.

“He entregado todo en mi proyecto, me siento tan viva y con la libertad de crear expresiones con las que la gente pueda seguir conectando e imaginando sus propios universos”, comenta.

Asimismo, invita a las mujeres que hoy en día se están abriendo paso en la música a no dejarse rendir y a seguir adelante por sus propios proyectos.

“No se den por vencidas y tengan los pies bien puestos sobre la tierra. Tengo muchas amigas dentro de este medio que me han contado experiencias tan horribles que han vivido, pero en esta industria las mujeres debemos saber valernos por nosotras mismas y sobre todo, no debemos despegar los pies de la tierra”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





Asegura que aunque parezca que el mundo se derrumba, siempre vendrán más cosas positivas:

“No se dejen tirar por la ilusión de un megaproyecto, a veces las personas nos dicen que sólo hay una oportunidad, pero no es cierto, si se cierra una puerta, muchas más se pueden abrir, una decide hasta donde se acaba su historia”, dijo finalmente.