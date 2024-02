ENTREVISTA: Idles regresan llenos de amor y de furia

Este 16 de febrero se estrena el nuevo disco de Idles, titulado Tangk, el cual es su quinto álbum en menos de una década y ya está levantando una oleada de comentarios positivos, por lo que hablamos con su guitarrista Mark Bowen sobre este lanzamiento, además de otros temas, entre los que salieron a relucir Miley Cirus, Jorge Campos y Hall & Oates… Aunque usted no lo crea.

Quiero ser optimista, porque al final somos personas… Los humanos somos codiciosos y horrorosos, pero también somos hermosos, maravillosos y amorosos

Mark Bowen, guitarrista de Idles

Ya pasaron 15 años desde la formación del grupo. ¿Cómo ha cambiado su vida en todo este tiempo?

Te puede interesar: [Entrevista] Ana Tijoux: Disertaciones sobre la vida y el tiempo

Hemos tenido muchos cambios desde que se formó la banda, pero somos cuatro personas muy diferentes que se han adaptado a eso. Recordamos muy bien a México, fue un fantástico viaje. Somos muy afortunados por seguir haciendo discos y crear discos llenos de amor, fuerza y furia, así como lo es Tangk.

Dicen que tienen influencias de Roy Orbinson, Jesus and Mary Chain y Portishead, pero que no buscan sonar como ellos / Foto: Tom Ham Photo

Al escuchar el nuevo álbum no podemos dejar de notar cierta melancolía e influencia del productor Nigel Godrich. ¿Cómo fue trabajar con él y cuál es tu trabajo favorito de los que ha realizado?

La influencia de Nigel Godrich sobre el trabajo de Idles es notoria inmediatamente. Somos grandes fans de los discos de Radiohead… Hay una diferencia entre este disco y nuestro trabajo previo. Es algo interesante entrar a un cuarto y trabajar con alguien que admiras… Este disco tiene aspectos melancólicos, pero también fue más intenso, sobre todo al escribirlo, y no sólo con canciones de rock heavy, sino que son canciones honestas. Más que tratar de generar interés, tratamos de buscar otras formas de expresarnos, de ser más autorreflexivos.

“Sobre mi trabajo favorito de Nigel, me vas a matar por esta respuesta, pero su versión de ‘Torn’ de Natalie Imbruglia, es una de las mejores canciones pop de la historia”, agrega.

Por decirlo de alguna forma, el quinto álbum de Idles, Tangk, es una especie de disco conceptual alrededor del amor. En su primer sencillo, “Dancer”, colaboran con LCD Soundsystem en una clase de himno al amor y el baile; en “Grace”, cantan: “Sin Dios, sin rey, dije: el amor es el punto”, mientras que “Gift Horse” tiene una peculiar parte donde la banda declara: “All is Love and Love is All”, como si fuera un mantra beatlesco.

El disco se edita en varios formatos, incluida una versión de vinil color amarillo / Partisan Records

Su propuesta lírica nos recuerda a bandas como los propios Radiohead o Muse, al abordar temas sociales que antes eran comunes en el rock y que ahora parece que han sido suplantados por banales bailes de TikTok. ¿Cómo perciben ustedes la actualidad? ¿La humanidad está al borde del colapso? ¿Les preocupa el futuro?

Nos hacía falta la confianza de decir que vamos hacia un camino hacia abajo. Esto es común y totalmente intencional. La gente crea situaciones donde se asusta y se preocupa, y son apáticos sobre los consumidores, y son felices dejándolos hacer sus tiktoks.

/ Foto: Tom Ham Photo

Aunque eso también es bueno, porque no había sido así antes, y ahora estamos más conectados.

Sólo soy un músico en una banda, no es fácil para mí responder estas preguntas, aunque esté interesado en la humanidad, en sus emociones y expresiones. Quiero ser optimista acerca de todo esto, porque al final somos personas, humanos. Los humanos somos basura; somos codiciosos, horrorosos, pero también somos hermosos, maravillosos, y amorosos.





Hace unos meses cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamas, la banda, a través de su vocalista Joe Talbot, se pronunció a favor del pueblo palestino, algo que le ganó muchas críticas en el medio artístico, que por tradición es más bien pro israelí. El grupo se ha caracterizado por sus críticas sociales y su ironía, pero sobre todo por ser de los pocos artistas que hacen públicas sus posturas.

/ Foto: Tom Ham Photo

Hay un tema de este disco que parece que se convertirá en un nuevo himno en vivo: “Hall & Oates”. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Les gusta el pop meloso de los ochentas?

Sí y no es un título irónico, sino desde un lugar de amor; no la quisimos hacer cheesy, y de hecho la canción en sí no suena así, sino lo opuesto… Te puedo decir que esa canción se le ocurrió a Joe (el vocalista); como que quiso sacar sus sentimientos encontrados.

Uno de los motivos por los cuales Idles le dedica al amor su nuevo disco, es por la rehabilitación de Joe Talbot, su vocalista. En una reciente entrevista para Rolling Stone del Reino Unido, declaró haber vivido un infierno que se terminó gracias al amor de su familia y de sus amigos, y gracias a la paternidad.

“Adoro llevar a la escuela a mi hijo, sin que nadie me reconozca…”, le dijo a dicha publicación.

Siempre hemos querido saber: ¿Cuáles son sus influencias para haber creado este sonido tan feroz que los caracteriza, en una época donde parecía que el rock había muerto?

Pues una de las influencias más grandes, al menos para mí, es Roy Orbinson y creo que hay mucho de él en este álbum, aunque no sé si se pueda distinguir, además de otras cosas más obvias, como por ejemplo Jesus and Mary Chain, Portishead y más… pero al final tratamos de no ser como alguna de las otras bandas, por lo que no sé bien cómo nos influencian, pero lo hacen.

Esto seguramente le interesará a su público mexicano: ¿Cómo fue que se les ocurrió el cosplay de Jorge Campos? Ya tenían la atención de este país, pero ahora se ganaron su corazón.

Fue por alguien de México, un fotógrafo que vive en Filadelfia y que ha contribuido mucho con nosotros; él me habló de Jorge Campos y de sus trajes locos de fútbol e incluso me dio uno, eso fue lo más cool. En ese momento me dí cuenta que no era una leyenda urbana, de que sí existe (risas).

Cultura Ven misoginia y abusos en la música británica

El día que tocaron en el Corona Capital de 2021, después de ustedes cantaba Miley Cirus. ¿Pudieron notar que algunos de los asistentes estaban desconcertados al escucharlos?

(risas) ¡Sí! Fue gracioso lo de Miley Cirus, porque había muchos fans esperándola y vimos sus caras de sorpresa, como diciendo: “¿este tipo de música existe, además de la de ella?”. Al principio no habíamos indagado sobre el cartel del festival y luego dijimos: “No, no puede ser que le abramos a Miley Cirus”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El mes pasado Idles fue protagonista de la portada de la edición británica de Rolling Stone. No es la primera vez que una publicación inglesa les da tanta atención. De hecho su disco más aclamado, Joy as an Act of Resistance, es uno de los discos más elogiados de los que llevamos del siglo XXI.

Se lo mencionamos en la entrevista, pero no comentó nada al respecto, lo que demuestra que, a pesar de estar con la crema de la crema del rock, Idles siguen comportándose como simples seres humanos.

* Intérprete: Roberto Becerril.