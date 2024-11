[Entrevista] John Primer: “El blues, lejos de desaparecer se mantiene fuerte”

John Primer no sólo es un maestro de la guitarra y cantante destacado, sino que también representa una conexión directa con las raíces del blues de Chicago. Hablar de Primer es hablar de alguien que ha tocado junto a grandes figuras como Muddy Waters y Willie Dixon, lo que convierte a su música en un viaje a la esencia misma del género.

En entrevista con El Sol de México, el músico asegura: “Me gusta venir porque los mexicanos aman el blues. Siempre que he venido se nota que saben de música, que disfrutan el blues. He pasado un gran tiempo acá. Los mexicanos aman más el blues que la mantequilla o el dulce de leche”.

Dice estar consciente de que en este país muchas bandas de rock, de reggae, ska, de metal, o hasta de música pop, incluyen en su repertorio una o varias piezas de blues. Es una música que a lo largo del tiempo ha influenciado a los demás ritmos. “Los mexicanos tienen mucha sensibilidad para detectar eso y disfrutarlo”.

Ya con 79 años de edad, Primer se mantiene vigente. Su destreza en la guitarra slide y su voz llena de emoción ofrecen una experiencia sonora que pocos artistas contemporáneos pueden igualar. Su técnica impecable y pasión por el blues garantizan una interpretación que emociona a cualquier público.

Sobre la posibilidad de que con el tiempo el blues se vaya apagando y olvidando en el gusto de la gente, avasallado por nuevos ritmos musicales, Primer es optimista y está confiado en que el blues permanece y permanecerá. “Ritmos van y vienen pero el blues se mantiene intacto en el gusto de las nuevas generaciones”.

“Lo mismo pasa en México que, debo decirlo en Estados Unidos, donde el blues, lejos de desaparecer se mantiene fuerte, vigente. Lo puedes escuchar sin problema en cualquier club nocturno del país y son las nuevas generaciones las que lo escuchan y piden. Chicago se mantiene como el eje del blues eléctrico, como lo fuera hace décadas”.

Aun así, no se considera un nostálgico. A pesar de haber sido testigo de los más grandes intérpretes de blues de la década de los años 60 y 70, dice no extrañar aquellos tiempos. Reconoce que los disfrutó y quiso mucho a todos, pero que ahora es su tiempo y todo cambia.

“La música se mantiene viva y eso es lo que importa. Amo lo que hago ahora, el blues real, el auténtico. Yo lo viví desde finales de los años 40, tengo esas piezas musicales de blues, de soul, de rithm & blues en mi cabeza y tocarlas ahora es lo que disfruto”.

El blues es un género que ha influido profundamente en la música moderna. Asistir a un concierto de un maestro como Primer es una forma de apoyar y preservar este legado cultural, asegurando que nuevas generaciones puedan seguir conectando con sus raíces musicales.

John Primer nació el 3 de marzo de 1945, en el pequeño pueblo de Camden, Mississippi. A los 8 años tomó prestada una guitarra y comenzó a sacar las canciones de Jimmy Reed, Muddy Waters, Little Milton, Elmore James, B.B. y Albert King que sonaban en la radio de su abuela.

Su aprendizaje musical se vio enriquecido por los espirituales y gospels que cantaba en la Iglesia Baptista, pero fue recién a los 18 cuando decidió radicarse en Chicago y probar suerte en el competitivo mundo del blues.

A gusto en los clubes del West y del South Side, John lideró una banda que combinaba blues, soul y R&B desde 1963 hasta que en 1974 pasó a ser parte de la banda oficial del club Theresa 's Lounge.

En los siguientes cinco años tocó con Junior Wells, Buddy Guy, James Cotton, Lonnie Brooks, Smokey Smothers, Sammy Lawhorn y prácticamente todos los bluesmen de la Ciudad de los Vientos, que consideraban al club una parada obligada después de sus shows.

En 1979, Willie Dixon, compositor, bajista y cazador de talentos en innumerables sesiones para Chess Records, convocó a John para que formara parte de sus All Stars, con los que giró por Estados Unidos, México y Europa. Poco después de un año en la carretera, Muddy Waters lo reclutó como guitarrista, posición en la que permaneció hasta su muerte en 1983.

Los siguientes 13 años, John Primer fue miembro de los legendarios Teardrops de Magic Slim, la banda más trabajadora del circuito de Chicago, aunque sus giras lo llevaron literalmente por todo el mundo. Con Slim se cimentó su reputación como una de las grandes promesas del blues, ocupando siempre un lugar destacado dentro de sus shows.

Desde mediados de los años 90, John se dedicó de lleno a su carrera como solista, formó The Real Deal Blues Band y editó hasta el momento 15 discos para sellos como Wolf Records, Earwig, Telarc, y Code Blue, subsidiaria de Warner.

En las últimas tres décadas, John realizó innumerables sesiones como guitarrista y ocasional productor en discos de Jimmy Rogers, Little Milton, Hubert Sumlin, Phil Guy, Lurrie Bell, James Cotton, Pinetop Perkins, Big Jack Johnson, Sunnyland Slim, Nick Holt, Valerie Wellington, Willie Kent,Jerry "Boogie" McCain, Little Mack Simmons, L.V. Banks, Big Wheeler, Byther Smith, Lester Davenport, Louis Myers, Otis Smokey Smothers, Alabama Junior Pettis, Bonnie Lee, Andrew "Big Voice" Odom, Carl Weathersby, Willie Buck, Jesse Thomas, Matthew Skoller, Vance Kelly, Big Mamma Thornton, Shirley Johnson, Johnny Laws, Big Daddy Kinsey, Eddie Shaw y su hijo "Vaan", entre otros.

En febrero de 2010 fue nominado al Grammy de Blues Tradicional por su participación en el disco Chicago Blues: A Living History, y ganó el premio de los críticos de Livin Blues Como "Artista Masculino del Año" (también estuvo en la portada del número #205 de la revista).

En los Blues Music Awards, John recibió nominaciones como “Artista de Blues Tradicional”, una doble nominación por “Álbum Tradicional” (All Originals y Chicago Blues) y también al Álbum del Año. Y en el especial por el 40 aniversario de Living Blues, All Originals ocupó el puesto 20 entre los mejores CDs de la década.

En 2012 John Primer ganó el Blues Music Awards al “Álbum Tradicional del Año” por Chicago Blues A Living History the (R)evolution Continues, y además recibió nominaciones en las categorías “Álbum del Año” y “Artista Tradicional del Año”.

En 2015, John Primer lideró un proyecto ambicioso: el homenaje por los 100 años de su mentor, el guitarrista Muddy Waters. Simplemente titulado Muddy 100, y con la participación de músicos de la talla de Johnny Winter, Gary Clark Jr., James Cotton, Derek Trucks, Keb' Mo' y Shemekia Copeland entre otros, el CD fue nominado a los premios Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Blues”.

Pero en mayo de ese año llegó el reconocimiento más esperado, después de varias nominaciones John Primer ganó el “Blues Award” que entrega la Blues Foundation en la categoría de “Artista Tradicional Masculino”.

En 2017, editó Ain't Nothing You Can Do y participó con dos canciones del homenaje a The Rolling Stones, Chicago Plays The Stones (en el que también están Buddy Guy, Billy Branch, Billy Boy Arnold y el mismísimo Mick Jagger).

En 2019 John Primer editó un disco que lo alejó por un momento del clásico Blues de Chicago: The Soul Of A Blues Man. Se trata de una docena de canciones clásicas de soul, una muestra del talento del guitarrista para moverse en un estilo en el que no suele asociarlo. Pero este “desvío” no duró mucho, porque a mediados de 2020 lanzó Gypsy Woman Told Me, su tercera colaboración con el armoniquista Bob Corritore y el regreso a su clásico sonido.

Durante la pausa que la pandemia de Covid-19 impuso a sus habituales giras por el mundo, John Primer recibió su segundo reconocimiento de la industria con otro Blues Award como Artista Tradicional Masculino. Y mientras atravesaba el encierro compuso 13 canciones originales que grabó para el aclamado Hard Times, donde reflexiona sobre las dificultades que debemos enfrentar en la nueva normalidad.

Sus presentaciones en México

La gira de John Primer incluye cuatro paradas en nuestro país, cuyos boletos se pueden conseguir en Boletia. Puebla, el jueves 21 de noviembre, a las 21 horas en Jazzland Las Piadosas. Después en San Miguel de Allende, el sábado 23 de noviembre a las 12 horas. en el Viñedo Tres Raíces.

En la Ciudad de México se presentará el domingo 24 de noviembre, a las 18:30 horas, en Tonal, ubicado en Av. Álvaro Obregón 160, Roma Norte. Y luego, el lunes 25 de noviembre, a las 21:30 horas en Jazzatlán.

El músico nos anticipa que en sus presentaciones de México ofrecerá un repertorio mixto de blues, soul y funk, “que espero aprecie el público”.

En resumen, un concierto de John Primer es mucho más que un evento musical; es una lección de historia, arte y emoción pura, y una oportunidad para experimentar el blues en su forma más auténtica y apasionada.