[Entrevista] Juan Campodónico: De lo contestatario a la sofisticación

Juan Campodónico, como muchos productores, se define como un protagonista de la tapa trasera de los discos. Un personaje presente pero imperceptible a primera vista. Un lugar donde, dice, desgraciadamente muchos consumidores musicales se quedan y nada más.

Luego de tres décadas de carrera, desde sus inicios con Peyote Asesino; su paso por la versión electrónica de la música de la región de La Plata; sus andares cómo productor y ahora, a punto de presentar su primer trabajo solista, donde su nombre pasará de la contra a la portada del disco, Campodónico nos habla sus muchas etapas, facetas y vidas, entre otros temas.





¿Cómo es el Juan Campodónico de hoy, a diferencia del de hace tres décadas cuando todo comenzó para ti en la música?

Fueron muchos años, pero para mí todo pasó muy rápido. Todos los proyectos que fui creando, primero El Peyote Asesino, luego Bajofondo y luego Campo. Y en medio, las producciones de otros artistas. Produje cuatro de los discos de Jorge Drexler; cinco del Cuarteto de Nos; también a No Te Va Gustar, La Vela Puerca y a un montón de músicos de acá del sur.

“Hay una característica de todos estos proyectos -continúa-, que es la perdurabilidad. Quizá no fue el sabor del mes o los de mayor ventas pero todas esas producciones funcionaron muy bien, desde El Peyote, que seguimos tocando aún hoy, o Bajofondo, donde estamos a punto de sacar un nuevo disco para finales de año que se va a llamar Ohm.

Dice que una de las cosas que más le sorprende es el éxito que está teniendo Jorge Drexler, que es un acto que recientemente toca en grandes arenas.

“La noción del tiempo es muy relativa. Yo me siento bastante igual, aunque con la confianza que te da la experiencia”, agrega.

Has pasado de un proyecto contestatario (El Peyote…) a un discurso más de cantautor donde incluso utilizas lenguaje inclusivo, pasando por todas tus demás facetas. ¿Cómo caben tantos sonidos en tu cabeza?

Ha sido toda una vida concentrada a pensar en música. Todos los proyectos en los que he estado son bien distintos, pero tienen una peculiaridad, que tienen parte de lo que soy yo. Sí, el Peyote tiene esa característica contestaria; Bajofondo tiene esa característica de buscar las raíces de la música de acá, de la región del Río de la Plata, del tango, de la milonga. Yo conocí el tango muy de chiquito, en mi casa eran muy melómanos y escuchaban mucho tango.

Asegura que su nuevo material será un disco de música nueva, 'que siendo música popular, no perderá la sofisticación y la belleza'

“En el nuevo sencillo, ‘Frik’, hay un componente interesante -comenta-, pues en este tema colaboro con Jósean Log, un músico mexicano. Y no es casual esa colaboración, porque le estoy produciendo un disco que saldrá más adelante. No es alguien que esté montado en la cima de la industria musical, pero es un compositor muy interesante y este será su primer disco, siempre había sacado EPs y singles, y sus temas son muy virales.

“Le presenté la canción y la grabamos -continúa-; el agregó algunas cosas, como lo del lenguaje inclusivo, que me parece muy relevante para la temática de la canción, que habla de la singularidad. En algún lugar siempre uno no va a calzar bien, siempre puede ser que en algún lado seas el raro, el freak. Pero es porque todos somos bien distintos. Es una canción relevante que va más allá de las canciones que sólo hablan de la pista de baile o que sólo dicen “mami estás muy bien”; es una canción poética… Y también me conectó con México, porque yo me crié en la Ciudad de México, hice la primaria y parte de la secundaria allá; nos tuvimos que mudar cuando había dictadura acá en el sur, pero ‘Frik’ me conecta con mi parte mexicana.

Juan cuenta que durante su estancia acá, vivió en Río Rhin cuando era niño y luego se fue a la avenida División del Norte, en Coyoacán. “Mis papás eran gente de teatro y conocí muchos lugares en México, como el Centro Cultural Universitario, que es uno de mis lugares favoritos; en parte soy chilango también”, confiesa.

Sobre el primer corte de un nuevo disco que está preparando, comparte:

“Lo saqué antes para meterme presión, porque siempre estoy ocupadísimo con los proyectos de otras personas. Es el primer disco que lanzo yo solo, por eso es algo totalmente nuevo para mí, es el primer disco donde vendrá mi nombre en la tapa y no en la contratapa”.

¿A qué va a sonar este nuevo disco? ¿Qué le puedes adelantar a tus seguidores?

Bueno, yo soy un constante buscador. De hecho tengo una playlist en Spotify que se llama “ando escuchando”, es muy ecléctica en su estilo y puedes escuchar algo de lo que me interesa. Son con nueve horas de música… También me gusta la música popular pero con contenido, con originalidad y novedad. No va a ser un trabajo que se convierta en el sabor del mes. No es un disco de trap o reggaetón, aunque no estoy en contra del trap o el reggaetón siempre y cuando se usen bien, en el contexto de lo que va el disco. Será un disco de música nueva, que siendo música popular, no perderá la sofisticación y la belleza.

Juan Campodónico actualmente tiene 53 años. Hace casi tres décadas, a la mitad de los 90, presentó junto con sus amigos un proyecto de rap metal que pasó a la historia como uno de los primeros trabajos en el estilo, en América Latina, con verdadero éxito y reconocimiento artístico. Nos referimos a El Peyote Asesino. Nombre de la banda tomado gracias a la inspiración del legendario cómic de los jaliscienses Gis y Trino, El Santos vs La Tetona Mendoza. De ahí su carrera ha ido en ascenso. Conoció a Gustavo Santaolalla a finales de los 90, y El Peyote pasó a formar parte del repertorio de Surco, sello de Santaolalla y su socio Anibal Kerpel.

La industria musical siempre ha sido dispareja en cuanto a la distribución de la riqueza. A los nuevos creativos les diría que separen lo creativo de lo comercial. Crear es un momento de conexión con una expresión auténtica





En los últimos 25 años, Juan ha producido y participado en proyectos colaborativos muy interesantes y sobresalientes: con Santaolalla creó Bajofondo, un proyecto que busca la difusión de la música dela región compartida entre Uruguay y Argentina; Campo, una faceta electrónica de Juan, y como productor ha estado detrás de grupos como Cuarteto de Nos o La Vela Puerca, agrupaciones que en México tienen una base de fans sólida. Además de haber producido a Jorge Drexler, quien ha ganado el premio Oscar, Grammy y Goya. Algo que se debe reconocer, la mano de Juan Campodónico fue fundamental para la obtención de estos premios.





A propósito de El Peyote Asesino, el nombre de la banda lo tomaron de los cómics de El Santos, seguramente ¿Alguna vez lo comentaron con sus creadores, Gis y Trino?

En el año ‘97 los buscamos para pedirles de manera formal la autorización del uso del nombre para la banda. Ellos estaban encantados de que un grupo se llamara como uno de sus personajes, y les pedimos que hicieran dos cómics, uno para la canción “Mal de la cabeza” y otro para “De pedo y de tos”, aquí los tengo y nunca se editaron esos cómics. Desde el marketing, eran elementos que no pudimos usar pero sí existen y hubo un vínculo con ellos. Nos gusta mucho esta historieta que representa el carácter de la banda, sobre todo con El Peyote, un personaje irónico, mala leche, además es un nombre espectacular para una banda, así que estamos muy agradecidos con Gis y Trino por ello.

¿Cómo ves el presente de la música, con la preponderancia del reggaetón y los corridos en Latinoamérica y de otros estilos en otras partes?

Creo que hay lugar para todo. Hay momentos en que hay una música nueva, que estalla y se queda. Por ejemplo, la bossa nova apareció en los años cincuenta, pero al día de hoy si eres un cantante suave puedes seguir continuando su tradición. Y algo así pasa con el rock, que no es el sabor del mes; su rol es otro en este momento.

“No soy racista con los distintos tipos de música. Cada género tiene su momento -continúa-; una será para el baile y la otra para reflexionar. En el caso del rock, no es la novedad pero hay cosas interesantes a las que se les puede ir agregando más. Soy un optimista de la música, pero no de los fenómenos virales.

Y desde la perspectiva de la industria, ¿cómo ves el papel de las plataformas de streaming, de que las grandes leyendas estén vendiendo sus catálogos y la aparente amenaza de la inteligencia artificial? ¿Qué le dirías a los nuevos talentos?

La industria musical siempre ha sido dispareja en cuanto a la distribución de la riqueza. A los nuevos creativos les diría, separen lo creativo de lo comercial. Crear es un momento de conexión con una expresión auténtica y ahí llegas a lo relevante… Obviamente ahora veremos cada vez más música hecha con inteligencia artificial, aunque en los setentas había muzak para elevadores y también era muy criticado eso. En fin, la industria siempre ha tenido momentos difíciles y siempre ha sido difícil, pero podemos abrirnos paso y hacer la relevancia.

“En el año 2000 era mucho peor el panorama -añade-, porque no se vendían discos porque la gente bajaba los mp3. Hoy en día la industria se fortaleció con las plataformas. Aunque llegaremos a un punto donde las cosas sean ecuánimes entre creadores e industria. El mundo de hoy da infinitas posibilidades”.

En conclusión, Juan Campodónico, uno de los productores musicales más prolíficos de América Latina le presenta a sus fans el avance de lo que será su próximo disco, el primero absolutamente como solista; nos prepara para lo que se viene con el nuevo disco de Bajofondo junto a Gustavo Santaolalla y no menos impresionante, todas estas novedades están en el marco de su nueva sociedad con Altafonte, una subsidiaria de Sony Music para artistas en crecimiento que en materia del manejo digital de la música, se perfila para convertirse en una de esas corporaciones que monopolizan la industria.

Sólo el tiempo nos dirá lo que ocurre con estos fenómenos. Mientras tanto, Juan Campodónico nos invita al optimismo en medio de lo incierto.