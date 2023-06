[Entrevista] La experiencia completa de Beak>

Beak> es un trío inglés, cuyas caras más visibles -y constantes- son Geoff Barrow y Billy Fuller.

El primero es conocido en el mundo de la música por ser también parte de Portishead, la legendaria banda de britpop noventera. Pero no le gusta que se hable de ello, excepto cuando está trabajando en Portishead. El segundo ha incursionado en distintos proyectos, entre ellos la banda del flamante Robert Plant, Sensational Space Shifters, aunque tampoco le gusta que se hable de ello… Excepto cuando está en Sensational Space Shifters.

Cuando están en Beak>, sólo les gusta que se hable de Beak>, así que en ese tema nos concentramos, a unos días de que el trío visite por quinta vez nuestro país, para presentarse en el Foro Indie Rocks de la capital mexicana.

Fue así como en un día soleado (tanto en Bristol como en la Ciudad de México) nos enlazamos vía Zoom, para charlar de este regreso a la capital de la quesadilla con queso y de su propuesta musical.

Señores, ¿qué veremos en este regreso a la CDMX?

Tenemos un par de canciones nuevas, así que las tocaremos… Además de que llevaremos un nuevo corte de cabello. Ya sabes, somos tres hombres de mediana edad, así que no hay mucho más que podamos hacer, no habrá rutinas de baile ni trucos de magia, sólo algunas viejas canciones de Beak> que no hemos tocado en mucho tiempo.





Para los que aún no los hemos visto en vivo, ¿cómo es un show de la banda?

Es algo pesimistamente optimista, no es como si estuviéramos llenos de energía. Los que conocen nuestra música saben lo bien que tocamos en vivo, pero es importante decir que no nos tomamos muy en serio a nosotros mismos... Sólo queremos tocar la música que tocamos, así que no hay un gran tipo de espectáculo, una especie de profesionalismo amateur (risas).

Anteriormente han venido a tocar dos veces en festivales y otras dos por su cuenta, ¿pero cuál es su mejor recuerdo de este país?

Oh, hemos conocido a tanta gente en México que es increíble. Siempre han sido muy amables y acogedores con nosotros. Queremos seguir yendo siempre, si nos lo permiten… Una de las cosas que más amamos es ir a la lucha libre, porque no tenemos nada de eso en el Reino Unido. Solíamos tener luchas, pero ya no… Nos encanta ir a México, no sé si por la forma en que es la gente de Bristol, es que nos encanta cómo son allá… Y es que además en la Ciudad de México tienes a la gente que se ha mudado a los nuevos distritos donde hay estadounidenses y europeos, el caos es que se siente una actitud muy familiar.





Recientemente cancelaron un par de shows porque Geoff tuvo problemas con su voz, ¿ya está todo bien ahora?

Sí, sólo que, literalmente he estado en la cama desde que cancelamos eso… Ya llevo diez días y estoy recuperando mi voz, aún está un poco ronca, pero estará bien.





¿Entonces no tenemos qué preocuparnos?

No, no, vamos a tocar a Madrid y a Barcelona y luego con ustedes, va a estar todo bien.





Su música tiene elementos muy interesantes, como cierto factor hipnótico, no sé si ustedes también lo ven así.

Creo que eso podría ser porque no necesariamente estamos tocando líneas y ritmos de guitarra virtuosos, sino una propuesta que de alguna manera es más mecánica, en todos los instrumentos.

Y hay otro elemento, que es el sentido del humor, aunque creo que eso no se nota al escuchar sus discos, sino al ver sus videos. ¿Están de acuerdo?

Totalmente, sí. Es decir, creo que para disfrutar completamente de un artista sólo puedes experimentarlo si realmente ves el paquete completo, ya sea que los veas en vivo o que veas también los videos… Entiendo que nuestros discos puedan sonar hipnóticos o algo serios, pero cuando vienes a vernos en directo te das cuenta de que no somos ni tan hipnóticos ni tan serios.

Hablando de sentido del humor, en un track samplean esa grabación de México, en la que un camión pasa por las calles diciendo “Se compran colchones, tambores… O algo de fierro viejo que vendan”. ¿En Bristol tienen algo similar?

Es Bristol creo que no, pero hay zonas donde pasa el Ragbone man, que también es un camión vacío que pasa recogiendo chatarra y esas cosas y siempre pasa gritando: “Ragbone… ragbone”.





Por cierto, ¿el signo de mayor que que llevan al final de su nombre, es por alguna razón en especial o sólo es un elemento estético?

En realidad lo pusimos al final del nombre porque el signo parecía como el pico de un pájaro, así que para nosotros era como una forma en que el pájaro podía tener voz, pero bueno, puede significar muchas cosas, también podría ser como un signo de avanzar o como una forma de decir que somos más grandes que cualquier banda que se mencione después de nosotros, y luego si juntas ese signo repetido dos veces es como el botón de avanzar rápidamente de tu cassetera, ¿no?





También han hecho música para bandas sonoras, pero haciendo a un lado la música que pueden hacer por encargo, ¿para qué ocasiones creen que puede quedar bien la música de Beak>?

Bueno, puede ser un buen soundtrack para cuando estás en una fiesta de cumpleaños y todos están fumando hierba o para un largo viaje por el lago, en un kayak o para un campamento de fin de semana… Es bueno fumar mientras estás acampando, sí.

Muy bien. ¿Y qué viene para el futuro?

Bueno, ya tenemos dos tercios de lo que será nuestro nuevo álbum, y es probable que hagamos otra banda sonora, de hecho eso se hará en México, lo cual es genial





Perfecto. ¿Puedo preguntarles algo sobre sus otras bandas?

No tenemos ninguna otra banda actualmente. Estamos aquí, en esta.





¿Y qué hay de Portishead, Quaker y Sensational Space Shifters?

Nada, no tenemos otras bandas, ni Billy ni yo estamos trabajando ahora en otras bandas, esta es la única, no hay más en este momento.

Ya quedando claro que cuando Geoff y Billy están trabajando en Beak> no quieren hablar de sus otras bandas, no queda más que escucharlos en vivo el próximo 15 de junio en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, para comprobar de primera mano cómo es la experiencia completa de este trío reunido en torno al pico de un pájaro.