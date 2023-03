[Entrevista] La experiencia vanguardista de Sleaford Mods

El grupo se presenta sólo con un micrófono y una laptop en el escenario, lo cual consideran una respuesta a la idea clásica de una banda de rock, lo cual les parece algo muy anticuado

Sleaford Mods es una banda inglesa que destaca en el panorama actual porque pertenece a una nueva generación de artistas muy politizados y provenientes de la clase trabajadora que hacen música muy crítica del actual estilo de vida británico, en donde, aseguran los propios miembros de esta banda, “si gritas, nadie te escucha”.

Activos desde 2007, los dos miembros del grupo, Jason Williamson (palabras) & Andrew Fearn (música) han desarrollado una obra que cada vez llega a más oídos, no sólo dentro del Reino Unido, sino en el mundo entero, además de que han colaborado con artistas como The Prodigy, Orbital y Amy Taylor, de Amyl and the Sniffers, muchos entre otros.

Con su anterior álbum, Spare Ribs, tuvieron un éxito rotundo. De hecho, sus tres últimos discos se han colado en el top 10 de las listas británicas, estando el último entre los cinco primeros y llevándolos además a salir de gira por Estados Unidos en dos ocasiones.

Este 2023 el dueto regresa con su duodécima producción discográfica UK GRIM, que sale a la luz este viernes, y que destaca por mantener su crítica hacia el status quo inglés y por incluir colaboraciones de artistas como Jane’s Addiction y Florence Shaw, de la banda Dry Cleaning.

Creo que fue un poco ingenua la idea de pensar que el Brexit sería bueno para los músicos ingleses

Acerca de este álbum, que ha sido calificado por su propio sello disquero Rough Trade como “una mirada urgente y sabia a la vida y a la cruda realidad de nuestra época”, charlamos con el propio Jason Williamson, en exclusiva para El Sol de México.

Jason, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Perry Farrell y Dave Navarro de Jane's Addiction en la canción "So trendy"?

Estuvo muy bien. Perry Farrell se puso en contacto con nosotros y nos preguntó si nos gustaría colaborar, así que por supuesto que respondimos que sí. Fue algo realmente interesante, porque Perry es un tipo realmente que siempre tuvo mucho respeto por él mismo y por su música, así que básicamente le enviamos unas partes para comenzar y luego él nos devolvió la suya; todo tomó alrededor de seis meses para concretarse, hasta que nos dimos cuenta de que habíamos logrado terminar una muy buena canción pop… Y Dave Navarro puso una parte de guitarra, la cual fue procesada por Andrew, al final nos pareció que funcionó todo muy bien.

El video del tema homónimo, "UK GRIM", fue dirigido por el artista británico de collages y escritor satírico Cold War Steve, que creó una serie de obras de arte originales, salvajes y satíricas para esta colaboración.

¿Qué nos puedes decir del videoclip de “So trendy”, en el cual utilizaron inteligencia artificial generativa?

Creo que fue el primer video de música pop en el que se utiliza esa tecnología. Bueno, no estoy seguro del todo, puedo estar equivocado, pero tal vez sí, a lo mejor nos ponen en los libros de historia por eso (ríe). La usamos porque precisamente la canción habla de la idea de vivir todo el tiempo pegados a los teléfonos y las pantallas, y creo que al final funcionó para destacarlo.

¿Qué opinas de la utilización de esas tecnologías para la creación o emulación de canciones?

Bueno, esas no pueden más que ser malas noticias. No sé si con eso va a empeorar todo o si consigan hacernos a un lado finalmente… No sé, creo que aún queda por ver qué tipo de efecto tendrá eso, pero de entrada me parece algo realmente patético.

También colabora Florence Shaw en la canción “Force 10 From Navarone”, cuya personalidad llama la atención porque suele ser muy poco expresiva.

Sí, hasta cierto punto lo es, pero eso es lo que nos gusta de ella, que tiene esa voz tan parca que encaja muy bien con la canción. Siempre hemos sido grandes admiradores de su banda Dry Cleaning… Creo que realmente funcionó esa colaboración con ella.

Jason, cuando los vemos a ti y a Andrew tocando solo con un micrófono y una computadora portátil, parece casi como una declaración de principios, ¿es así?

Sí, porque no necesitamos nada más. Creo que en el momento en que empezamos con la banda yo estaba un poco harto de toda esa idea del rock and roll, y bueno, todavía lo estoy en cierto grado, porque es algo ya muy anticuado, algo que ya no parece ser muy moderno, pero bueno, eso es irrelevante. Y sí, es una declaración de principios en ese sentido, porque todavía ves a las bandas contemporáneas que salen con sus instrumentos y que bueno, suenan bien, pero es algo un poco distante para mí.

Y eso también debe traducirse en algo diferente al show tradicional de una banda, ¿no?

Sí, el nuestro es más bien áspero, minimalista, duro. No es algo para todos. Y puedo entender completamente a las personas que no lo entienden o no les guste, pero para mí es una experiencia experimental. ¿Me explico?

Nuestro show es áspero y minimalista, no es para todos. Y puedo entender a quienes no lo entienden o no les gusta. Para mí es una experiencia experimental

Claro. Hablando del minimalismo del grupo, en el videoclip de “Force 10 From Navarone” ha sido la primera vez que Andrew aparece tocando un instrumento, ¿cierto?

Sí… ¡Sí! (ríe). Porque tocamos instrumentos para todas las grabaciones, pero esta es la primera vez que se puede ver.

Está claro que tu papel en la banda son las letras y el de Andrew la música, ¿pero esos roles son inamovibles?

No, a veces pueden cambiar. A veces yo lo ayudo con la producción y a veces él me ayuda con las letras, aunque la mayoría de las veces nos limitamos a nuestros roles.

Su nuevo álbum UK GRIM, ostenta una crítica hacia el status quo británico | Cortesía: Rough Trade Records

Parece que UK GRIM es un álbum con menos bits electrónicos y menos bailable que el anterior, Spare Ribs, ¿estás de acuerdo?

No sé… Pero es verdad que es un álbum menos accesible que Spare Ribs, y más enojado. Así que sí, estoy de acuerdo. Aunque aún hay por ahí algo de eso.

Orgullosos, pero no de lo mismo que el gobierno

Acerca del espíritu iconoclasta de la banda, Jason se ha sincerado cuando comenta: "Quizá estemos orgullosos de nuestro país y de ser ingleses… Quizá yo esté orgulloso de las horribles calles grises y del clima de mierda y de las estúpidas modas. Pero quizá aquello de lo que estamos orgullosos no se parece en nada a lo que las autoridades promueven".

Varias de sus canciones son una crítica al estilo de vida británico y a situaciones que vivimos actualmente en muchos países. ¿Crees que la música es capaz de golpear el sistema o de hacerle daño?

No. Al menos no en Inglaterra, pero lo intentamos… Somos una nación de propietarios, así que nunca nos atamos a las calles y no estoy seguro de que eso ayude a iluminar un poco a la gente. Pero no, diría que la música puede cambiar el discurso político de una nación, para nada.













En varios medios se ha hablado de que quizá algunos músicos británicos ayudaron a difundir un poco la idea del Brexit entre la gente, ¿crees que así ha sido?

Bueno, creo que posiblemente algunos artistas del brit-pop alentaron en cierta medida algo que después se conectó con una especie de nacionalismo o de conformidad, pero no sé si culparía por ejemplo a Damon Albarn de eso, porque se ha pronunciado en contra del Brexit. Es algo muy difícil de precisar o bastante borroso, quizá hasta haya alguien que pueda decir lo mismo sobre nosotros. En lo que respecta, por ejemplo a Morrissey o John Lydon, no acepto sus creencias políticas en absoluto; tampoco estoy seguro de que Roger Daltrey (The Who) estuviera en eso, pero creo que sus puntos de vista sobre el Brexit fueron realmente irresponsables o que fue un poco ingenua la idea de pensar que el Brexit sería bueno para los músicos.

Pronto regresarán de gira por Estados Unidos. ¿Es posible que agreguen alguna fecha para México?

Nos gustaría mucho, aunque creo que más bien podría ser hasta el próximo año, si hay suerte, pero estamos seguros de que pronto hablaremos de ello, sé que vamos a discutir esa posibilidad, por supuesto.





