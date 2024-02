[Entrevista] Los Alan Anaya: De las chácharas a los festivales

Desde que la música grabada se convirtió en una industria, la figura del Disc Jockey ha sido una de las piedras de toque para que los géneros que hoy conocemos se hayan popularizado. El medio para difundir el mensaje ha evolucionado de los fonógrafos a las sinfonolas, de la radio a las plataformas, de las tornamesas al mandril y de nuevo a las tornamesas.

Todas esas formas de difusión sonora tienen un factor común: la intervención de un humano, que es la persona detrás del medio; el DJ o selector, cuyo principal talento es reconocer la rola exacta en el momento correcto para que el público haga suya la pista y enloquezca.

Para su primera edición en la Ciudad de México, el festival Pitchfork valora la labor del DJ, no sólo como el tipo detrás de la consola que presiona play y ameniza la fiesta, sino como el creador de experiencias a través de la selección de las obras de otros creadores. Es decir, el DJ o selector como individuo que convierte el hábito de compartir sus conocimientos musicales en una experiencia.

En el caso del DJ Alan Anaya -quien se presenta con el mote de Los Alan Anaya, más adelante nos dirá por qué-, esta descripción queda como una perfecta definición de su labor en las tornamesas, por lo que platicamos con él antes de sus presentaciones en el Pitchfork y el Vive Latino, aprovechando para hablar del pasado, la calle, las fiestas y los festivales, pero sobre todo de mucha música.

Asegura que le gustaría llegar fuera de México y exportar lo que hace, así como el Instituto Mexicano del Sonido o Toy Selectah

Foto: @_sakre

Alan, ¿cómo fue tu camino desde el inicio a este momento en el que tienes presencia como DJ en varios festivales?

Por el pinchi y mugroso camino de la paciencia, sobre todo en pospandemia, porque todo fue muy difuso (pero) al final nos podemos llevar la sorpresa de que gracias a la constancia, la disciplina y principalmente al creer en nosotros mismos, podemos ir trabajando y en mi caso hacer más accesible esto del tornamesismo para un rango de público más amplio, dándote cuenta de que además puede ser una industria rentable y creativa.

“Es curioso que desde niño haya escogido el camino de la creatividad. En mi casa, mi papá, mi jefa y mi hermano me fueron inculcando esto de escuchar música 24/7… Me fui más por el lado de mi papá, comprábamos cassettes en las chacharas de la Río Frío, en la Ramos Millán.

Yo escuchaba eurodisco de niño y a MC Hammer y Vanilla Ice, y mi papá me decía: ‘Que cagado que estas rolas estén basadas en las de Queen y Rick James’, y eso me voĺó la cabeza porque eran rolas hechas de otras rolas, entonces empecé a acompañar a mi papá a los tiraderos de viniles (en los años noventa), a pesar de que era un niño de juguetes y dulces, pero nos encontrábamos discos de Black Sabbath, de Santana, de Rare Earth, de Traffic, Chicago, pero también de electrónica, house, reggae y hasta de hip-hop.

Eso me marcó de por vida, al grado de que, aunque no estudié música como yo quería, lo hice de manera autodidacta, aprendiendo a tocar la guitarra”.

En las tocadas de Los Alan Anaya, el eclecticismo en la selección de la música para “mashupear” (mezclar una parte de una canción con otra parte de otra, quizá de diferentes estilos) va de un género a otro, de lo popular en la música mexicana y los ritmos tropicales, al punk y el hip-hop.

En 2023 estuvo en una gira constante con Simpson Ahuevo, donde se presentaron en el Festival Borderland en Ciudad Juárez, en la emblemática Plaza de la Mexicanidad. Previo a esa gira, Los Alan Anaya se ha presentado en un sin fin de clubes y bares de la escena alternativa de varias ciudades del país; ha tocado en el EDC, en Perú con Mario Bautista, en las sesiones de la azotea para Chilango y también en el Festival de Convoy, donde además de mezclar cantó con el público.

¿Por qué te haces llamar Los Alan Anaya, en lugar de sólo Alan Anaya?

Yo provengo de la música hecha por un grupo, del rock, de aquellas bandas dosmileras que se hacían llamar Los Hives, Los Vines, Los Strokes, y como vengo también de ésa época, me hice llamar así. Además que también hago un cierto trabajo de hombre orquesta con todo lo que sucede en los conciertos.

Al respecto de su camino del gold digging musical hacia los festivales, Alan siguió contándonos:

En la Universidad fue donde empecé a desarrollar el talento de selectear; poco a poco te acercas a la mesa donde está el plug del auxiliar para poner la música, ponía a los Beastie Boys y rock indie, luego me incliné por el camino de las disqueras, yo estudié comunicación en la Intercontinental, trabajé en Suave con Camilo Lara, Pepe Casanova y Jorge Hipólito; luego trabajé para una agencia de publicidad y tenía mi trabajo “godín” donde entraba a las 9:00 de la mañana y si tenía suerte salía a las 6:00 de la tarde, como en muchos trabajos. Y decidí dar el salto de eso a estar en la música. En Suave me dieron mi primer chance de poner música por primera vez (ya de una forma más profesional)... Eso me voló la cabeza y dije: “Este es mi camino”.

“En 2009 -continúa- el estilo del mashup ya estaba muy fuerte, en esa época tuve la oportunidad de conocer a DJ Aztek, que es una leyenda del hip-hop mexicano y quien hace todo un show con sus mezclas.

“Entonces entendí que puedes convertir al DJ en todo un show, que puedo tocar instrumentos musicales a la vez que se hace hostess del show a través del MC, ser un hombre orquesta. Hay que decirle a la gente que el DJ va más allá del cuate que se para enfrente y pone las canciones, en México esto no se ha entendido bien que el tornamesismo y el mashup son también géneros o subgéneros musicales; que existen a la par del rock, el pop o los corridos tumbados”.

Foto: @jerrybudar

“El DJ no sólo es el cuate que pone las canciones; el tornamesismo y el mashup son también subgéneros musicales que existen a la par del rock, el pop y los corridos tumbados”





“Y ese es el camino que me llevó a Pitchfork, ¿qué les puedo contar yo a todos los que están en el camino de la música? Que éste te hace sufrir. Te hace obsesivo, pero te “culturiza” el estar siempre escuchando música. Mi estilo es el mashup, pero lo que me caracteriza es que me llevo toda la maleta de la vida al escenario, lo que sea. Eso me hace pensar que puedes llegar a cualquier público. De repente estás en las fiestas de la escuela, luego llegas a los bares y después aparecen los clubes, primero en tu ciudad y luego en otras ciudades; luego llegan los conciertos y los festivales, y entonces tienes que decir adiós a las fiestas, los bares y los clubes para seguir creciendo y aprendiendo”.

Dice que le gustaría llegar fuera de México y exportar lo que está haciendo, así como lo hacen el Instituto Mexicano del Sonido o Toy Selectah.





Los DJs que recomienda Alan Anaya

Girl Talk. Gregg Gillis es un DJ originario de Pittsburgh, pionero del mashup con cualidades eclécticas en sus mezclas.

Silverio . No digamos su nombre real para mantener el misterio, pero su carisma y dominio del público lo hacen ser uno de los DJs más importantes de México.

Mix Master Mike . Mejor conocido como el “cuarto Beastie Boy”, título que podría pelear con Mario Caldato Jr.

AM DJ . Una de las primeras celebridades del mashup, quien trabajó con Papa Roach y Crazy Town.

A-Trak . DJ canadiense radicado en Nueva York, que también es uno de los pioneros de este estilo.

Jazzy Jeff . “Uno de los innovadores más importantes en la historia de los DJs”. Lo conocemos todos por ser el mejor amigo de Will Smith en el Príncipe del rap.

DJ Aztek 732 . Uno de los primeros tornamesistas mexicanos, figura principal en el hip-hop nacional.

DJ Sonicko . En los últimos años ha tenido mucha relevancia por su trabajo en las batallas de freestyle.

Jessica Audiffred. “DJs como Skrillex la reconocen y su estilo en la electrónica es muy particular, me da mucho gusto que tenga mucho éxito”.