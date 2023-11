[Entrevista] Los Mirlos: Creadores de la cumbia amazónica

De todos los músicos que existen en el mundo, hay un selecto grupo que es el de aquellos artistas que, al haber creado un sonido o una fusión propia, crearon también una ruta a seguir para muchos otros que venían detrás.

Se les conoce como pioneros, y sólo de vez en cuando surge una agrupación de este tipo, como es el caso de Los Mirlos, la agrupación peruana originaria de Moyobamba que surgió en 1973, con la consigna de producir una fusión musical que en ese momento resultó novedosa.

Desde entonces, los llamados creadores de la cumbia amazónica psicodélica, recorren el mundo orgullosos de dar a conocer lo que llaman “el sonido de la selva del Perú”.

Todo comenzó hace exactamente 50 años, cuando el músico Jorge Rodríguez Grández fundó esta agrupación junto con otros compañeros, como el guitarrista Danny Johnston, que fue precisamente el que le dio ese toque original a la música del conjunto.

Desde entonces, Los Mirlos le han dado la vuelta al mundo con ese sonido que a los Latinoamericanos les suena familiar y al resto del mundo le parece una delicia exótica, como se aprecia en éxitos como “Lamento en la selva”, “La danza del petrolero”, “El poder verde”, “Sonido amazónico” “Llanto en la selva” y su canción más conocida, “La danza de Los Mirlos”.

Gracias a esa fórmula inventada por ellos, la agrupación se ha hecho acreedora a innumerables reconocimientos, dentro y fuera de su país, lo que les ha llevado a componer música para películas y a tocar en todo tipo de escenarios, desde Argentina hasta Portugal, desde Colombia hasta Países Bajos y desde México hasta Eslovenia.

Esta semana la agrupación regresa a México para realizar una pequeña gira, además de presentar la proyección del documental La Danza de Los Mirlos, que se presentará este mismo viernes en el Foro Hilvana de la Ciudad de México.

Por ello buscamos a los dos miembros fundadores de la agrupación, su vocalista Jorge Rodríguez y su guitarrista Danny Johnston, quienes comparten con nosotros parte del legado que han construido a lo largo de cinco décadas.

Lo primero que nos llama la atención al ver la oficina de Jorge, en la ciudad de Lima, donde guarda todo tipo de recuerdos y reconocimientos, es que se pueden ver varios objetos mexicanos, entre ellos una bandera, una máscara de El Santo y una de Blue Demon, y hasta un peluche del doctor Simi.

Rodríguez comenta que México es uno de los lugares donde siempre han tenido más reconocimiento y que por ello le tienen un cariño especial a este país.

Sin embargo, comparte que el primer país que se fijó en ellos fue Argentina, seguido de Colombia y Chile, antes de lograr esparcir su virus amazónico al resto de Latinoamérica.

Uno de los mayores orgullos del conjunto es que nunca han dejado de grabar y publicar música nueva desde 1973, cuando dieron a conocer su primer LP.

“El año pasado sacamos este disco (lo muestra en la pantalla), llamado Corazón amazónico, en cuya foto se puede ver a los demás integrantes, incluido mi hijo Jorge Luis, que ya lleva 20 años en el grupo”, comparte orgulloso.

Cuenta que incluso sus nietos comienzan a hacer sus pininos en la música, por lo que no duda que todos ellos deberán continuar algún día llevando en alto el nombre de esta leyenda fundada por él.

“En este momento tengo el apoyo de toda mi familia ahorita para seguir presentándole al mundo esta música que no debe desaparecer, porque ha gustado en tantos lugares”, agrega.

Antes y después de internet

Durante las primeras décadas de vida del conjunto, su música llegó casi de forma natural a todo el continente americano. Pero fue en la década de los noventa del siglo pasado que su sonido llegó a todos los rincones del mundo gracias a internet, y a la aparición de acoplados como The Roots Of Chicha (Psychedelic Cumbias From Peru), que presentaron los ritmos tropicales del conjunto incluso a los oídos de un público que no estaba tan familiarizado con la cumbia.

Pero antes de la era de internet, el mundo de la música se movía de un modo distinto y a veces hasta poco comprensible. De esa época, Jorge y Danny recuerdan que alguna vez hicieron una gira por todo su país, como teloneros del cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, quien fue acompañado del Mariachi Vargas.

También en esa época recuerdan que durante un viaje en avión les tocó una tormenta eléctrica, la cual fue tan intensa que creyeron que no vivirían para contarlo.

“Nos agarró una tormenta aérea hermano, que qué bárbaro, un poquito más y desaparecemos del radar, esa vez Miguel Aceves Mejía estaba muy molesto”, añade Danny.

Su documental también viaja por el mundo

La influencia y presencia del conjunto en la cultura pop es más que evidente, no sólo porque sus canciones han sido sampleadas y covereadas por artistas como Control Machete, Alan Gómez y La Joaqui, Damas Gratis y Los Olestar, sino porque cada vez son más solicitados para colaborar con otros músicos, como recientemente lo hicieron con DJ Shushupe, Santiago Tavella de Cuarteto de Nos y Los Rolling Ruanas, entre otros.

Y también está ahí el documental que cuenta la historia del grupo, el cual les ha ayudado a dar a conocer su legado al presentarse en distintos festivales, desde Canadá hasta Francia pasando por Italia, Francia, Chile, Ecuador y Guatemala, y llevándose en el camino varios laureles.





Esta semana toca el turno de nuevo a México, donde tocarán en algunas ciudades, además de que presentarán el documental en la CDMX:

“Regresamos al corazón de la Ciudad de México lindo, de ahí nos vamos a Puebla y luego 30 de noviembre a Guadalajara, donde ya se están agotando las entradas… Y además el próximo año regresaremos, pero al festival Bahidorá, así que nos falta todavía mucho por recorrer en su país”, comparten con una sonrisa en el rostro.