[Entrevista] Maya Hawke saca sus ángeles y demonios

Muchos conocen a Maya Hawke por su actuación en la popular serie de televisión Stranger Things, aunque a estas alturas, la artista ya tiene en su currículum una decena de películas, entre las que destacan Once Upon a Time in Hollywood, Maestro y The Kill Room, además de una breve carrera como modelo para firmas como Vogue, AllSaints y Calvin Klein, la cual desarrolló antes de decidir que también haría música.

Fue así como en 2020 y 2022 lanzó sus primeros dos discos, de los cuales se desprende una cantidad considerable de sencillos con los que se posicionó como una nueva voz en los terrenos del indie pop folk.

Sin abandonar sus proyectos en el cine y la televisión, ahora la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman regresa con un tercer álbum titulado Chaos Angel, acerca del cual nos platicó a fondo.

“Estoy muy emocionada, porque me encanta este álbum y porque estoy muy orgullosa de él. Siento que es un disco muy honesto y muy sincero conmigo misma y, bueno, aunque están ahí los sencillos que he sacado, lo que realmente me gustaría es que la gente escuche el disco entero porque realmente se pensó así, como un trabajo completo”, cuenta.

Hasta la fecha se han lanzado tres sencillos de este disco, que son "Missing Out", "Dark" y "Hang in There", todas composiciones que dan cuenta de un pop de impecable manufactura y dotados de cierta energía que contrasta con unas letras muy reflexivas.

Y es hasta que le preguntamos sobre el origen del título del disco, que todo empieza a cobrar sentido:

“Básicamente, cuando estaba trabajando en este disco también estaba preparándome para grabar la película Wildcat, sobre Flannery O'Connor, así que me comencé a sumergir en las imágenes del catolicismo y en sus metáforas, y ahí vi un pasaje en el que ella habla de pelear con su ángel guardián, que realmente se me quedó grabado, porque ahí está, quieras o no, puedes llamarlo ángel guardián o un conjunto de instintos o tu mejor yo, el caso es que todos tenemos esa especie de voz dentro de nosotros que nos da pequeños consejos sobre cómo mantenernos en el mejor camino. Esa vocecilla que quizá te dice ‘no tomes más tragos esta noche’ o ‘quizá ya es hora de volver a casa’ o ‘quizá deberías disculparte con esa persona’, ¿no? En fin, todos tenemos esa vocecita y a veces queremos escucharla y a veces no… A veces incluso esa misma voz está confundida acerca de qué es lo correcto, y este disco trata de eso, de cuando esa voz está confundida. Así que creé una personificación de ese personaje llamado Chaos Angel, primero para la canción que lleva su nombre y luego empezó a aparecer en todo el disco… Quería que este trabajo tratara sobre intentar volver a estar en contacto con tu ángel de la guarda y lidiar con tu ángel del caos”.





Sin embargo, este también es un disco sobre enamorarse, equivocarse y volverlo a intentar.

“Algo hay de eso, pero lo que intenté fue que cada canción tratara sobre un tipo diferente de relación, por eso hay canciones que tratan sobre las relaciones parentales, otras sobre relaciones entre hermanos, amistades o relaciones románticas, hasta de tu relación con internet… Hay muchas cosas que quería que fueran una instantánea de un momento confuso en una relación diferente”.

Frente al cuestionamiento de cuál sería su canción favorita de este álbum o la más infalible, confiesa:

“Si tuviera que elegir sólo una diría que “Black Ice”, porque fue la primera canción del álbum que hicimos y porque creo que trata de algo bastante complicado, pero hecho de una manera muy simple, porque mi principal objetivo como compositora es tomar la emoción más personal y complicada posible y decirla articulada de la manera más simple posible”.

Chaos Angel fue producido por Christian Lee Hutson, un cantautor estadounidense que ha trabajado con artistas como Samia, Conor Oberst y Phoebe Bridgers, y quien en este caso fue el encargado de llevar a buen puerto las composiciones de la artista.

“Él es un genio, me encanta trabajar con él, porque líricamente es brillante y musicalmente muy intuitivo; realmente tiene un profundo conocimiento del tipo de música que quiero hacer, por eso me encanta trabajar a su lado”.

Acerca de una posible gira en la que pudiera salir a presentar estas nuevas canciones, revela:

“Me encantaría hacerlo, pero en este momento estoy trabajando en la temporada 5 de Stranger Things, así que pasará un tiempo antes de que pueda hacer una gira. Eso sí, cuando lo haga, espero ir por todo el mundo, incluido México, ya que nunca he ido a tocar allí y realmente me encantaría”.

Hablando de sus presentaciones en vivo, cuenta que en ellas trata de crear un ambiente muy seguro y divertido, pero ligeramente mágico.

“Ese es mi objetivo… Puede ser que lo logre o que no, pero ese es mi plan”.

¿La música o la actuación?

Ante la posible disyuntiva de tener que elegir un día entre la actuación y la música (algo que ya le ha sucedido a otros artistas anteriormente), comenta:

“Intentaré evitar que llegue ese día. La forma en que yo lo veo es como si te conectas a un tomacorriente de la pared, que sería como el tomacorriente de la creatividad, y que tiene salidas para que pintes, para que hagas música, escribas o hagas lámparas, aunque el lugar de donde viene todo sea el mismo, ¿me explico? Sería curioso ver qué pasa si un día tengo que renunciar a algo, aunque si yo tengo la fuente de energía simplemente podría liberar alguna de las salidas y seguir probando cosas diferentes, porque eso es algo que me hace feliz, me da mucha alegría”.

Antes de concretar la charla con Maya, sus relacionistas nos sugirieron no hacerle preguntas personales, así que para mantener la conversación en torno a la música, sólo le preguntamos qué tipo de música le ponían en casa una mujer llamada Uma Thurman y un hombre llamado Ethan Hawke.

“Bueno, cuando estaba creciendo recuerdo que en casa sonaban mucho Fleetwood Mac, Tracy Chapman y Joni Mitchell, eso por un lado (con su madre). Y por el otro creo que había mucho Wilco, Kris Kristofferson, Bob Dylan y Willie Nelson” (con su padre).

De hecho, la afición de su Ethan Hawke por este último artista quedó patente desde un año atrás, cuando Maya cantó junto a él en una versión de la canción "We Don't Run", precisamente de la autoría de Willie Nelson.

Antes de despedirnos, le preguntamos su opinión sobre una entrevista que se volvió viral de Gene Simmons (Kiss), en la que asegura que la industria discográfica está muerta y que los jóvenes que quieran vivir de la música ya no podrán hacerlo.

“Creo que en muchos sentidos eso es cierto, porque en el pasado si hacías música también podías estar en una clase media, es decir, comprar una casa y cuidar de tu familia con eso, pero ahora la disparidad de la riqueza es cada vez más amplia, aunque es algo que sucede en casi todas las industrias. Yo creo que los músicos necesitan sindicalizarse y encontrar una mejor manera de distribuir los ingresos del streaming… Aunque al mismo tiempo no sería tan pesimista como él, porque creo que siempre hay más posibilidades y que hay esperanza para cambiar las cosas en el futuro”, puntualiza.