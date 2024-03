[Entrevista] Modern English: “Ser creativos para luchar contra el tiempo”

Algunas veces los astros coinciden para que todo salga bien o simplemente te levantaste de buenas o el mundo quiere que te la pases de la forma en que quieres.

Eso me pasó cuando platiqué con Robbie Grey, el vocalista y fundador del grupo Modern English, estandarte de cierto tipo de rock británico muy cercano al new wave pero también emparentado con el punk en una rara mezcla que sólo los músicos ingleses pueden hacer.

Después de un tener un estratosférico éxito llamado “I Melt with You” en 1983, que fue el segundo sencillo de su segundo disco, Modern English tal vez el grupo se topó con la fama y la fortuna demasiado rápido, algo que no vislumbraban aquellos entonces jóvenes provenientes del pintoresco pueblo de Colchester, en Inglaterra.

Curiosamente ahora han editado un nuevo disco titulado 1234, después de ocho años de ausencia, por lo que mi primera duda es cuál es la principal diferencia entre este disco y el anterior, Take to the Trees (2016).

“Este disco lo grabamos tocando en vivo todas las canciones, así que creo que eso le da una muy especial vibra y fuerza muy diferente a los anteriores”, me responde.

Y ahora trabajaron con Mario McNulty, quien es toda una figura de la industria tras haber trabajado con David Bowie, Manic Street Preachers y Philip Glass, entre otros.

Conocí a Mario por su trabajo con Philip Glass precisamente, y al preguntarle si quería hacer el disco mientras tocábamos en vivo le pareció una muy buena idea.





¿Cuál es el proceso creativo para ustedes como banda, tú y Michael Conroy (el bajista de la banda) componen la música primero y la letra viene después?

Normalmente ambos trabajamos primero la música y luego intentamos completar las letras… La melodía llega eventualmente al darle vuelta a la música que hemos compuesto, ya sea juntos o separados. Y al final le damos una forma completa a la canción con los toques finales entre ambos, ya que todo el proceso comienza cuando nos enviamos las partes de la música que creemos que pueden funcionar.

Le comento a Robbie que después de volver a ver el videoclip de “I Melt with You”, me hizo darme cuenta de que ha pasado muchísimo tiempo, ante lo cual suelta una gran carcajada.

Su carrera no es la típica de cualquier grupo, pues en sus inicios fueron parte del crecimiento del sello 4AD / Foto: Sheva Kafai

¿Para ustedes como músicos pasa igual de rápido el tiempo?

Creo que el tiempo pasa igual que para todos, porque nos la pasamos tocando en conciertos y componiendo música, o sea trabajando como cualquier persona que ocupa su tiempo en algo positivo… Creo que ser creativo es la única forma de poder luchar contra el paso del tiempo… Te olvidas por un momento de que estás haciéndote viejo si estás haciendo música.

“Te cuento que la semana pasada estábamos tocando en un concierto después de los Buzzcocks -continúa- y me di cuenta nuevamente de que es súper divertido tocar al lado de tus amigos de tanto tiempo, pero que no te pesa si lo haces con ellos. Puedo decir que la creatividad es para el músico como la sangre para un vampiro, te ayuda a sentirte joven… De alguna manera se puede decir que te haces inmortal”.

La carrera de Modern English no es la típica de cualquier grupo ya que en sus inicios fueron parte fundamental del crecimiento creativo y empresarial de un sello tan seminal como 4AD, cuando su fundador Ivo Watts-Russell formó alrededor de un supergrupo con Robbie Grey, Michael Conroy y Elizabeth Fraser entre otros, una forma de producir y acercarse al avant-garde con su propuesta de This Mortal Coil.

Prueba de esa singularidad es haber trabajado con Hugh Jones, legendario productor inglés responsable del sonido de toda una época que incluye a Echo & The Bunnymen, The Charlatans, The Damned, Simple Minds, The Teardrop Explodes y Siouxsie and the Banshees.

Foto: Sheva Kafai

¿Qué esperas de este nuevo disco luego de trabajar con tanta gente tan interesante?

Como banda, en Modern English no esperamos nada más que lograr un nuevo disco, una nueva canción, superar la tarea de producir algo nuestro nuevamente. Lo mejor que puedes esperar es que le guste a la gente, al público que está afuera y que lo recibirá según tu historia. Y es importante para nosotros, ya que para eso somos músicos.





¿Qué te gusta más de todo el proceso, escribir, tocar o producir?

Me encanta escribir, descubrir la parte del coro de una canción y encontrarle sentido a una pieza de música con la melodía. Eso me gusta mucho, porque entonces tengo que comenzar a pensar en la letra y completarla.





Hablando de 1234, me encanta la canción “Long in the Tooth” pero no sé qué significa el título…

Ah, esa es una curiosa historia, porque creo que entre los indios norteamericanos es una expresión que describe a alguien anciano, sabio... Esa canción la compuse en mi guitarra y por eso no ha cambiado casi nada desde su forma original, ya que no soy tan buen músico, pero creo que mantiene el nivel energético que quise imprimirle.

Tras ocho años de ausencia, editaron un nuevo disco titulado 1234 / Inkind Music

También me encanta “Exploding”. ¿Cuál es su origen?

Fíjate que cuando la terminábamos me gusto la idea de utilizar mucho el feedback de la guitarra y de no cantar en ella porque me gustaba algo declamado en un ambiente medio surrealista, como si el ritmo te llevara a decir cosas inmediatas sobre lo que te pasa en el transcurso de un día normal.





¿Algo como la escritura automática de los surrealistas?

¡Exacto! Algo así, pero no sabía si le podía quedar a la canción que se basa en el sonido del bajo y el feedback de una guitarra.





Y ahora que estuvieron en el país más surrealista del mundo, que es México, ¿hay algún artista surrealista que te guste mucho?

Nunca me lo habían preguntado, pero rápidamente te diré que Francis Bacon, porque me ha gustado siempre su trabajo. Me inclino por artistas ingleses como la escultora Rachel Whiteread.

Qué bien, ¿has visto la película biográfica sobre Bacon, Love is the Devil?

¡Claro! Gran película con Derek Jacobi.





…¡Y con música de Ryuichi Sakamoto!

Bueno, todos tenemos algo de almas torturadas pero la vida es así y así somos todos, no importa qué seas músico o no, si quieres sentirte torturado por algo siempre habrá la forma de serlo.





¿Creo que quizá sea más la gente que conoce a Modern English que a Francis Bacon?

Bueno, tal vez, porque Francis Bacon no forma parte de la cultura del internet o porque simplemente nosotros estamos más expuestos, aunque es agradable pensarlo, pues nunca lo había considerado de esa forma.





Hablando de genios, cuéntame sobre la canción “Genius”, de este nuevo disco.

Es la canción que más me gusta. La grabamos en Seattle y creo que suena muy bien.





¿Cuál es la principal diferencia entre grabar estas canciones y tocarlas en vivo para un gran público?

Bueno, como te dije la grabación fue en vivo entonces ahora que las tocamos fue como un chance de que fueran escucharlas como se grabaron. No hicimos ningún doblaje de instrumentos o de la voz.





Por cierto, después de escuchar tu voz al platicar, pienso que esta se parece mucho a la que haces al cantar, lo cual es muy poco usual.

Cuando canto intento generar todas las palabras lo más claro posible y además somos muy animados cuando estamos en el escenario, la adrenalina nos gana, así que esa sería la principal virtud de escucharnos en vivo. Robbie estará en gira casi un año completo junto con Michael Conroy esperando volver a Inglaterra para tocar en la BBC después de llegar hasta sitios como Australia.





Antes de terminar, quiero preguntarte si eres feliz con este disco, con tu legado musical y con la vida en general.

Pues estoy muy contento con este nuevo disco, sobre todo porque creo que hemos recibido los mejores elogios de la prensa en toda nuestra carrera. Ya no somos jóvenes, pero también estoy muy contento con la gira que haremos… Y bueno, ¡creo que solamente mi mujer piensa como tú, que soy una persona feliz!

Creo que con eso es más que suficiente.

Así nos despedimos de Robbie Grey, una figura enigmática de buena parte de la historia musical inglesa de los ochentas y ahora feliz miembro de Modern English, quien me prometió que hará una canción titulada “Mickey Is Dead” ahora que le dije que sus derechos de autor estaban terminados. Espero ser parte de la historia ahora que termine esa nueva misión Robbie Grey.