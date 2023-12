[Entrevista] Muna: Canciones suaves y tristes para chicas enojadas, emo y queer 

El año que termina fue sumamente fructífero para el trío estadounidense de indie pop Muna, que tuvo la oportunidad de extender al máximo la vida de su tercer disco, también llamado Muna, y de presentarse en todo tipo de escenarios alrededor del mundo.

Las cosas comenzaron a ir de maravilla para el conjunto formado por Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson sobre todo a partir de su presentación en el festival Coachella 2023, donde tocaron un set eléctrico y estrenaron canciones como “One That Got Away”.

A partir de dicha actuación, Billboard describió a la banda como "una de las mejores jam sessions del día y hasta del fin de semana" y la nueva canción fue incluida como "Hottest Record In The World" en BBC Radio 1.

La mayoría de los medios internacionales, desde NPR, hasta Variety, pasando por Stereogum y People Magazine, no tardaron en deshacerse en elogios para el conjunto, destacando el veredicto del diario The New York Times, que aseguró que la banda estaba a punto de salir de su estatus de grupo culto para llevar sus himnos sobre la alegría queer a un público más amplio, mientras que Pitchfork sentenció que el álbum mencionado “estallaba como una ráfaga de polvo de estrellas, repleto de declaraciones e intenciones queer".

Por todo lo anterior, no fue extraño que en algún momento del año se anunciara que la banda se uniría para tocar durante nueve fechas como grupo abridor de la gira estadounidense más lucrativa del año: “The Eras”, de Taylor Swift.

Y con ese respaldo de por medio, tampoco sorprendió que abarrotaran prácticamente todas las presentaciones de su gira, en las que se incluyeron actuaciones en Capitol Hill Block Party, Bonnaroo Music Festival y Austin City Limits, además de debutar en el programa Good Morning America, y posteriormente visitar Latinoamérica, para tocar en el festival Corona Capital de México y en el Primavera Sound de Buenos Aires y Sao Paulo.

“Estuvimos muy emocionadas de visitar la Ciudad de México, no sólo porque nunca habíamos tenido la oportunidad de venir como banda, sino porque por fin pudimos ver a muchos de nuestros seguidores y ponerles cara, porque ya habíamos interactuado con algunos a través de internet… Este es un lugar hermoso para visitar, además de que tiene buena comida, en verdad fue maravilloso”, dijo el conjunto en entrevista con El Sol de México.

Sobre los pros y contras de tocar en un festival, cuyo formato es distinto al de las presentaciones normales de cualquier artista, comentaron:

“Lo peor (de tocar en festivales) es que no siempre puedes tener prueba de sonido, por lo que sólo te queda subir al escenario y confiar en que todo saldrá muy bien, y lo mejor es que tocas para mucha gente que tal vez no sabe quién eres, lo cual es una gran oportunidad de mostrar tu música a otras personas. De hecho nuestros shows son bastante largos, por lo que también es divertido subirnos a tocar nuestros éxitos durante 30 minutos y luego irnos a casa”, confiesan.

Divertido, ruidoso… y gay

Así es como las integrantes de la banda definen su show, en los cuales comparten que nunca puede faltar su mayor éxito, “Silk Chiffon”, el cual acumula más de 60 millones de streams, tan solo en Spotify.

“Habría disturbios si tocamos y no suena esa canción… Definitivamente es un elemento básico de nuestros conciertos en la actualidad… Esa y “I Know A Place”.

Destaca también que mientras el trío cierra el año de manera inmejorable en cuanto a reconocimiento y popularidad, consideran que su mayor logro hasta la fecha es permanecer juntas y siendo amigas.

“Estamos muy contentas, pero eso no significa que no ha sido duro, más bien no nos damos por vencidas, porque no siempre es sencillo mantener una buena relación y menos cuando hay éxito de por medio, pero seguimos entusiasmadas con este proyecto que tiene un gran significado para nosotras, hemos podido aferrarnos a esto y lograr que siga teniendo sentido”.

Sobre el sonido de la banda

Distintas etiquetas se le han colgado a la música del conjunto, principalmente indie pop, synth-pop y power pop, aunque ellas prefieren definir su trabajo de otra manera:

“Durante mucho tiempo hemos dicho que hacemos canciones pop suaves y tristes para chicas enojadas, emo, queers… y bebés llorones. Algunas veces la música es más suave que otras, a veces es tierna… Digamos que es pop… Pop tierno y triste”.

Y como el término “pop” puede presentarse a cientos de interpretaciones, les pedimos que nos compartan su propia idea del mismo:

“La música pop es honesta, real. Los temas pop generalmente son los que se sienten más universales, pero en realidad creemos que una banda pop de la actualidad no está ligada con algún género. Otro factor diferenciador es que es música pegadiza y con una estructura de canción muy específica, por la forma en que está organizado cada tema”.

Un reto: El cambio climático

Este fin de año quedará marcado, entre otros sucesos, por la Conferencia sobre el Cambio Climático COP28, en la que la mayoría de los países -y por lo tanto de los individuos- salieron mal librados en lo que se refiere a acciones concretas para combatir de forma decidida la emergencia climática.

Sobre el tema, admiten que se trata de un reto mayúsculo:

“Es algo muy difícil para los músicos, cuya actividad tiene una alta huella de carbono, por acciones como volar en un avión. No podemos evitar hacer ciertas cosas como esas, pero tenemos la esperanza de que se incorporen nuevos adelantos para hacer las giras menos contaminantes, mientras tanto creemos que podemos comenzar haciendo cambios en nuestra vida personal, como no comer carne. Por cierto, en nuestras últimas giras nos asociamos con una ong llamada The Ally Coalition, en donde hay gente involucrada en la justicia ambiental en Los Ángeles. Están sucediendo algunas cosas interesantes, como el movimiento de devolución, conservación o recompra de tierras para los pueblos indígenas que quedan, apoyamos estas iniciativas y estamos involucradas de forma individual.

Otro reto: La industria musical

Sobre las acciones que empresas como Altafonte y Spotify están implementando, encaminadas a retirar su apoyo a los artistas con menos números de streaming, comentan:

“Es algo muy difícil, porque hemos dependido del apoyo de las grandes plataformas de streaming y nos hemos beneficiado de ellas, pero al mismo tiempo estamos en total desacuerdo. Evidentemente esas prácticas son injustas para muchos. Todos saben que si sólo ganáramos dinero por el streaming, simplemente no podríamos ser músicos profesionales, porque ese dinero apenas cubriría alguna de nuestras facturas. Es muy desafortunado que haya tanta gente en esta industria con una mentalidad tan tecnológica y tan poco artística. El estado de la industria musical es bastante deprimente y por eso es bastante inspirador ver las grandes huelgas de los escritores y los actores del cine y la televisión, la industria de la música necesita urgentemente ese tipo de acción colectiva. No sabemos cómo sería posible, pero fantaseamos con ello”, puntualizan.