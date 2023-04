[Entrevista] Noia: Entre los sueños y la fantasía

Noia es un nombre catalán que en español significa “Niña”. Y ese fue el alias con el que la compositora e ingeniera de mezclas para cine y televisión, Gisela Fullà-Silvestre decidió etiquetar su producción musical, primordialmente enfocada en una especie de pop experimental que se nutre de diversas influencias, sobre todo latinas.

Luego de dar a conocer algunas canciones en un par de mini álbumes, este 2023 la artista lanza su primer LP, curiosamente titulado gisela -así con estilizadas y uniformes minúsculas-, como si de esa forma intentara no separar tanto a la persona de la artista, o como si ambas se cruzaran de formas misteriosas en el camino.

Sigue leyendo: [Entrevista] Chai, una banda con superpoderes

De todo eso y más, habla la artista en esta conversación con El Sol de México.

Este primer LP tiene dos líneas muy claras: Una cuestión muy pop, muy directa por un lado y un afán experimental por el otro. ¿Eras consciente de ello cuando lo grabaste?

Totalmente y ese es un buen punto, porque sí soy bastante experimental en la forma en que intento indagar los paisajes, sonoros, manipular el audio y crear universos sonoros que sean hechos específicamente para cada canción, pero al mismo tiempo me gusta sentir que puedo dialogar, porque para mí el arte es un diálogo y me gusta cantar cosas que la otra persona también pueda cantar, ¿no? Que haya algo que no nos separe, y eso es justamente el pop.

Entonces no es tan descabellado etiquetar a tu música como “pop experimental”.

Para nada. Yo creo que le da bastante al clavo, por supuesto.





Parece que la mayoría de las canciones de este disco tienen un carácter nostálgico, nocturno, ¿tú también lo ves así?

Sí, en la mayoría de los tracks. Tal vez hay alguno en el que intenté capturar el feeling del mediodía, pero la realidad es que mucha de la música que hago parece que está hecha en la noche, para la noche… No soy una persona tan radical que se duerma a las 5:00 AM, pero sí como a las 2:00 AM, así que sí, me gusta más la noche.

“Las grabaciones de campo también fueron fundamentales en el proceso de creación. Dondequiera que Gisela iba, también lo hacía un dispositivo de grabación: Cenas con amigos, fines de semana en el parque, mensajes de voz, sonidos de la ciudad, ambientes de la naturaleza. La obra resultante es profundamente autobiográfica, pero reconocible al instante. El contexto es el de Noia, pero las cosas de la vida nos visitan a todos”, afirma el sello discográfico de la artista en un comunicado.





Llama la atención que te pusiste Noia, para separar este quehacer de lo que ya hacías como Gisela, pero al final titulaste al disco precisamente gisela.

Sí, eso fue porque vi que este es un disco muy transparente, sobre mi vida, mis costumbres, y en ese sentido como que quise hablar un poco de la distancia entre Noia y Gisela… Y también porque siento que a veces he tenido una tendencia a esconderme un poco, y quizá ahora quise acortar un poco esas distancias entre una y otra.

Su primer LP, curiosamente titulado Gisela -su verdadero nombre-, es una forma de no separar tanto a la persona de la artista | Crédito: Max Lakner

Si tuvieras que definir este disco con las primeras palabras que te vengan a la mente, ¿cuáles serían?

Pues fantasía, honestidad y… no sé qué más. Ya sé, la tercera sería “feeling”.





El factor de los sueños también es importante en la forma en que estructuraste este disco, ¿nos puedes hablar más de ello?

Sí, lo quise estructurar desde la sensación de entrar en un sueño y desde ahí poder manifestar todas estas áreas y todo este mapa vital, hasta que en la última canción del disco ya salgo de ahí, como una manera de salir otra vez a la superficie.





¿Qué otros temas o asuntos son importantes para Gisela, como persona y como artista?

Bueno, a nivel personal me importa mucho la política y también el activismo. Y como artista lo que intento es ser lo más personal que puedo, hablar un poco sobre mi, sobre mis referencias, mi vida y las cosas que me afectan, porque siento que la mejor manera de conectar con alguien es siendo lo más transparente respecto a tu experiencia y tu visión.





Tras graduarse de Berklee en 2015, la catalana se mudó a Brooklyn y empezó a componer las canciones que formarían parte de sus primeros EP, antecedentes directos de este primer disco largo, en donde ya jugaba con estilos como el dancehall, la tropicalia, el R&B y lo que ella llama “el diseño de sonido glitchy”.

Uno de los cortes que destacan de este disco -escrito y grabado entre su estudio de Brooklyn y la casa de su familia en Barcelona- es el sencillo "Didn't know", en colaboración con Ela Minus, que ella define como una oda a sus desventuras amorosas en Nueva York.

Otras canciones de este álbum exploran temas como la cultura del ajetreo capitalista, el compañerismo en aislamiento, la amistad, el optimismo, la salud de sus padres, la lucha por encontrar el equilibrio en la vida laboral y el eterno corazón roto que tienen los inmigrantes.

Cultura [Entrevista] Rose Rose: Electrónica orgánica y positiva

Soñadora y políglota

Estructurado para desarrollarse como un sueño, el álbum debut de Noia destaca también por su carácter políglota, pues está cantado en español, catalán, portugués e inglés, y es al mismo tiempo una especie de puente entre su natal España y la cultura latina de Estados Unidos, donde ahora radica.

“Para mí, esta realidad de mi identidad digamos fragmentada, es algo muy natural, porque yo crecí hablando en catalán, que desde pequeña fue mi lengua materna, pero estudié en un colegio francés, además de que hablaba español porque bueno, es lo que hay, igual que el inglés, así que para mí ha sido un proceso muy natural, y así es como quise abrazar ese aspecto digamos más poliédrico de mi identidad, y lo dejo fluir cuando canto, sin pensarlo demasiado, sólo lo hago en el idioma que va saliendo”, agrega.

Uno de los primeros adelantos que Noia publicó de este disco fue el sencillo "Eclipse de amor", en el que la española se hace acompañar de Raquel Berrios, del dúo boricua Buscabulla, y en lo que parece una especie de bolero salpicado de oscuridad, ritmos bailables y sonidos tropicales.

Sobre esa canción, Noia comenta: "Es como una película ambientada en una noche tropical que termina con un cuchillo y sangre; una historia de amor y un misterioso asesinato. Es una canción sobre la dualidad, dos personas que se reflejan la una en la otra, un eclipse de amor que acaba consumiéndote en nombre de convertirse en algo hermoso juntos”.





Llevas unos años viviendo en Estados Unidos, y toda esa cultura, incluyendo la cultura latina, de pronto se ve más reflejada en tu música que el propio carácter español, empezando por los invitados que tienes (Buscabulla y Ela Minus).

Sí, mucho. Mi conexión con estos artistas ha sido a través de vivir aquí y de crear comunidad aquí. Quizá si yo hubiese seguido viviendo en Barcelona eso no hubiese pasado, además de que es un hecho que ahora la música latina está con todo en el mainstream.





¿Cómo es un show de Noia? Para los que no te hemos podido ver en directo.

Pues ha ido cambiando con los años. Ahora estoy preparando lo que será mi mi directo para este disco, y lo estoy entendiendo más como una performance casi teatral, le estoy poniendo mucho amor, a cómo serán las presentaciones en vivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Noia ya se ha presentado en México en un par de ocasiones, pero asegura que le gustaría regresar para hacer una gira en la que presente este nuevo disco.

“Ya tengo muchísimas ganas de empezar a tocarlo en directo, empezamos en South By South West y en abril vamos a Nueva York… Va a partir mucho de la performance como la hago yo sola”, adelanta.