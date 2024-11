[Entrevista] OBK prefiere hacer canciones que lleguen al corazón que ser "cool"

1991 fue un buen año para la música electrónica a nivel global, gracias a la vasta producción de discos de toda índole que inundaron el planeta con todo tipo de posibilidades: Desde el trip-hop de Massive Attack, hasta los éxitos comerciales de The KLF y Crystal Waters, pasando por las exploraciones de proyectos como Coil, The Orb, Lords of Acid y Front 242, sin olvidar el momento de fama absoluta que aún vivía Depeche Mode tras el lanzamiento, un año antes, de su obra maestra, Violator.

Sin embargo, aún eran pocos los proyectos de habla hispana que estuvieran sumergiéndose en esas aguas -aunque sí los hubo, desde Aviador DRO hasta Fangoria- y menos aún los que estaban teniendo éxito con su propuesta.

Pero en octubre de ese año salió a la luz un disco titulado Llámalo sueño, firmado por una banda llamada OBK. Se trataba de un dueto de pop electrónico formado por Jordi Sánchez y Miguel Arjona, quienes con ese debut desplazaron la nada despreciable cantidad de 400 mil discos gracias a éxitos como “Oculta Realidad”, “De que me sirve llorar”, “Historias de Amor” y “La princesa de mis sueños”.

Desde entonces hasta hoy han pasado más de tres décadas, más de un millón y medio de discos vendidos y más de mil conciertos entre España, Europa y Latinoamérica, además de una separación que lejos de terminar con el proyecto, le dio nuevos bríos para continuar en el camino.

En todos estos años, OBK se ha convertido en el grupo de pop electrónico más vendedor de su país y en uno de los más queridos en países como México, a donde este mes regresarán para ofrecer una nueva presentación, como nos cuenta el propio Jordi Sánchez, en entrevista:

Jordi, ¿qué es lo que verán los seguidores de OBK en esta ocasión?

Van a ver una vez más a ese grupo de pop electrónico español que desgraciadamente con sus primeros discos no pudo estar en México, porque no se hizo una buena promoción en aquellos años, a pesar de que nosotros siempre lo peleábamos, pero bueno, van a ver una puesta en escena en la que intento que la música electrónica prevalezca, aunque con el tiempo, igual que Depeche Mode hemos descubierto que es imposible prescindir de las guitarras, porque aportan mucho al género, así que también llevamos guitarrista a nuestros shows.

Hablando de México, ustedes grabaron aquí el único álbum en vivo de su discografía, lo cual nos habla de la importancia que tiene para ustedes el país.

Eso es precisamente como una forma de sanar todos esos años en los que no pudimos venir a tocar, fue por ello que en lugar de hacer ese directo en un lugar como Madrid o Barcelona, pues elegimos la Ciudad de México y aún hoy me parece una de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera, porque estoy muy feliz de cómo surgió todo, de cómo fue la intensidad de esas personas que vinieron y que se volcaron, y es que nada de eso hubiera sido posible sin el cariño y la devoción del público mexicano.

"Podría esperarse que fuera un músico cool y extravagante, pero prefiero hacer canciones de tres minutos que emocionen y que lleguen al corazón"





También recuerda con cariño otra de sus visitas, al Salón José Cuervo, porque fue la primera vez que vio que, en lugar de publicidad normal, como la de otros países, se pintaran bardas con una estética completamente local, para anunciar un concierto.

“Tengo un gran recuerdo de esa noche, porque estaba a reventar la sala, tocaba Moenia antes de nosotros y fue una noche mágica donde dijimos: ¡Madre mía, lo que hemos tardado (en venir), pero mira cómo está el público! No puedo olvidar ese momento”.

Cuando el dueto se convirtió en proyecto solista

El 7 de febrero de 2012, Miguel Arjona, la otra mitad del grupo, informaba de su salida para dejar a Jordi al timón de OBK, mientras que éste anunciaba un nuevo trabajo con el que iniciaba su carrera en solitario, pero con el nombre de la banda.

¿Tras la partida de Miguel decidiste hacer equipo con otros artistas o prefieres hacerlo todo por tu cuenta, en solitario?

No, me gusta mucho estar rodeado de gente que me aporte, aunque también soy una persona con ideas muy claras, ya que desde el momento en que compongo de alguna manera ya estoy produciendo, es lo que tiene la electrónica… Pero sí, me gusta mucho trabajar con otras personas porque es inspirador y porque hay cosas a las que sé que yo no llego o sonidos que yo no sé hacer.

Yo no sé tú, pero me cansa ese glamour,

Sólo quiero sentir que tú respiras como yo.

Yo no soy cool

En otro punto de la charla, sale a colación el tema “Yo no soy cool”, una especie de declaración de principios que el grupo grabó en 2005 como parte de su disco Feeling y que aún hoy en día sigue definiendo lo que es ser un artista para Jordi.

“Esa canción me representa. La hice en un momento en el que de pronto todo estaba tan de moda, tan cool, que hubo un cambio de paradigma de la sociedad y me hizo gracia, porque siendo yo una banda electrónica parecería que yo fuera de lo más cool, pero no transmito eso, aunque tengo muchas referencias vanguardistas, pero no soy el típico músico electrónico de vanguardia que se la pasa experimentando; yo más bien quiero la emoción que descubrí con Yazoo, con George Michael o con Depeche Mode de canciones de tres minutos que emocionen, que tengan estrofa y estribillo y que lleguen al corazón; yo no quería ser un vanguardista ni un experimental, sino simplemente intentar hacer buenas canciones con buenas melodías, eso es lo que yo aprendí de ellos.

Y ligado con eso, reconoce que durante muchos años OBK fue un grupo muy bien recibido entre un público sobre todo juvenil, y muy maltratado entre los críticos musicales, a pesar de que con el tiempo él mismo ha sido inspiración para el nacimiento de otros proyectos musicales, como fue el caso de los mexicanos Moenia.

Asegura que no pretende manchar su carrera de más de tres décadas sacando discos si no tiene algo que aportar

Si pudieras volver a 1991 y reencontrarte con aquel Jordi Sánchez que acaba de debutar en la música, ¿qué le dirías?

Que va a flipar con todo lo bonito que le depara la vida. Yo siempre digo que ya puedo morir tranquilo, porque sinceramente todos los sueños que tenía como músico ya se cumplieron, y porque no tengo ambición de dinero o de fama.

Y ya metido en esa reflexión, continúa:

“Siempre digo que he tenido una carrera muy bonita y a veces cuando me preguntan: ¿por qué no sacas nada nuevo? Pues digo que porque no la quiero manchar sacando algo si no tengo nada que aportar; son más de 33 años de una carrera en la que la diosa fortuna ha estado ahí siempre, cuando la he necesitado y sólo hay dirigir tus energías a que todo te lleve a un sitio.

“Soy popular como OBK, pero puedo andar por la calle como Jordi Sánchez”

Jordi Sánchez también se considera afortunado de tener un proyecto que tiene suficiente popularidad, pero que al mismo tiempo le permite salir a la calle sin que prácticamente nadie lo detenga para pedirle una foto o un autógrafo, situación que para él es realmente cómoda.

“Para mí eso es importante, porque si estuviera en esto por la fama sería otra persona, pero para mí es muy importante la coherencia y la honestidad, el saber de dónde se viene… Para mí el mejor ejemplo de esta dualidad entre ser reconocido pero tener privacidad es el de Daft Punk, ¿no? Porque ellos encima van con un casco y así nadie sabe quiénes son, eso sí que es perfecto porque hacen canciones maravillosas y venden millones de discos, pero luego nadie los reconoce”.

Y así, con la transparencia y jovialidad que lo caracterizan, Jordi aprovecha para invitar a sus seguidores a la próxima presentación de OBK en México, que ocurrirá este 16 de noviembre en el Centro de Espectáculos La Maraka.

“Estoy deseando verles y disfrutar de nuevo mis canciones con todos ustedes, porque sé que siempre lo están esperando y porque sé que hay mucha devoción, que son grandes fans… Siempre me hace muy feliz estar allí”, destaca.





