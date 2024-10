[Entrevista] Pixies: nuestras nuevas canciones también son importantes

La fórmula era muy sencilla, pero fue revolucionaria. Puede ser que ya se hubiera utilizado antes, pero nunca como ellos lo hicieron: Coro rápido, verso lento, o viceversa. Pixies llevó esa simple idea al límite, creando un sello particular e inconfundible, patentado a finales de los años ochenta.

Cuenta una leyenda que, en su momento, The Velvet Underground no fueron muy exitosos. Pero que todos los que asistieron a sus conciertos formaron una banda. Y varios años después, eso mismo sucedió con Pixies… Aunque los conflictos internos terminaron por desgastarlos.

Era 1992 cuando Pixies iniciaba una nueva gira como teloneros de U2 en la gira Zoo TV por Norteamérica. Pero la banda se sentía incómoda. Ya arrastraban meses donde corría el rumor de una inminente ruptura. Los integrantes se contenían ante los compromisos, pero las ganas de dejarlo todo aumentaban. A principios de 1993 la bomba explotó y Black Francis se comunicó con Joey Santiago para dar por terminada la banda. A los demás integrantes, la bajista Kim Deal y al baterista David Lovering, simplemente les envió un frío mensaje por fax.

Así se daba por terminada la carrera de una de las bandas más influyentes de los años 80 y principio de los 90, ya que cientos de fans y músicos seguirían descubriendo sus fórmulas, en especial la de coro alocado, verso tranquilo, o viceversa.

Cada uno de ellos atenderían sus propios proyectos solistas, en lo que seguirían reflejando sus influencias e intereses, con temas que van desde la locura hasta los zombies, pasando del rock de garaje al surf y todo lo que esté en medio.

Black Francis hasta se cambió el nombre por Frank Black, mientras que Kim Deal revitalizaría a The Breeders; Joey Santiago formaría The Martinis con su esposa y tocaría las guitarras en algunas canciones de Francis, mientras que David retomaría una de sus pasiones, la magia, además de tocar la batería con músicos como Tanya Donelly.

Para saciar el interés de nuevas generaciones y fans nostálgicos, la disquera 4AD se tiró de cabeza en los archivos de la banda para seguir presentando material como recopilaciones y B Sides. Y así pasaron 11 largos años con constantes rumores de reunión, hasta que el milagro sucedió en 2004.

Años después, el 16 de octubre de 2010, a pesar del frío y la lluvia, nadie se movía de su lugar en el festival Corona Capital, ante la llegada de Pixies, que comenzarían a visitar el país con más frecuencia.

Hoy la banda abre un nuevo capítulo en esta segunda etapa de su carrera con el disco The Night The Zombies Came, material en el que presentan a su nueva integrante, la bajista Emma Richardson. Y es el más callado e introvertido de la banda, el guitarrista Joey Santiago, el encargado de darnos a conocer su nuevo material.

Joey, siento que tú y tu banda están en un nuevo y excelente momento creativo, como en los años ochenta y noventa. ¿Cómo te sientes con ello?

Me siento genial y más inspirado que nunca para volver a hacer música. Sé que hemos estado juntos por un tiempo, y sólo quiero que la gente acepte nuestra música después de la ruptura, ¿sabes a qué me refiero? Así que, internamente, eso es lo que espero. Creo que el tiempo simplemente demostrará que también hemos seguido haciendo grandes discos. He platicado con algunas personas que sólo se enfocan en los primeros materiales y para los que después de Trompe Le Monde (1991) ya nada importa, pero por supuesto que importan estas nuevas canciones.

¿Cómo encuentran a Emma Richardson, su nueva bajista?

Tom Dalgety, nuestro productor, había trabajado con ella antes, y con la banda en la que estaba, Band of Skulls. Así que la conoce bien, sabe cómo es en el estudio y es muy competente con su instrumento y con su voz.

¿Y cómo encaja ella en la banda? Porque creo que ustedes tres están muy bien alineados. ¿Pero no es como estar en una pandilla a la que de pronto llega un nuevo elemento?

Ella encaja muy bien con nosotros, porque también es introvertida, igual que todos nosotros. Todos nos mantenemos en secreto. Pero cuando nos juntamos, la pasamos bien. Y lo más importante, ella piensa que soy muy gracioso.

En The Night The Zombies Came, Pixies pone toda su experiencia al servicio de las canciones. Abren con “Primrose” que nos sorprende por su sencillez, que contrasta con la potencia de “You're So Impatient” que es bastante energética y seguramente se convertirá en un tema infaltable en sus conciertos. “Jane (The Night Zombies Came)” presenta el debut de Emma haciendo voces en armonía con Black Francis, y siguen esta misma fórmula en la muuuy tranquila “Chicken”.

Hablemos de tu música y de tus guitarras, porque creo que tienes un sonido muy particular con tu instrumento, el cual yo describiría como hipnótico. ¿Pero tú cómo lo describes?

Me gusta la descripción. Yo creo que es un sonido muy sencillo. Lo bueno surge cuando me topo con ese sonido que deseo crear. Después del disco Surferosa ya tenía una especie de fábrica en mi cabeza donde podía tomar cosas y simplemente decir: Oh, vale, sé qué hacer para que suene a Pixies y ¡boom! Ahí lo tienes. Supongo que es una suerte tener todo en la cabeza. Me gusta la idea de ser una fábrica que siempre está funcionando.

¿Y cómo alimentas esa fábrica? ¿Escuchas nuevas bandas, asistes a conciertos?

No. Creo que la música que he escuchado en el pasado todavía me está dando algo. Todavía me alimenta todo lo que tengo dentro. Hice toda mi educación musical desde los viejos tiempos y sigo haciéndolo ahora, pero creo que la música surf, Hendrix, los Beatles y todo lo que estoy descubriendo ahora siguen ahí. Me gusta lo que he aprendido. Creo que el sonido de Pixies tiene una receta muy conocida: A veces la canción es lenta y luego es boom, boom, boom, boooom y luego vuelve al amor. O tal vez, al mismo tiempo, la siguiente es más dura y más dura y luego es lenta.

En este nuevo material las canciones son más cortas, más directas.

Simplemente nos sale natural. No creo que lo intentemos. Charles (Black Francis) establece las bases de la música, pero creo que es natural para nosotros hacerlo. No lo hacemos a propósito, de ninguna manera. No es que digamos: Oh, necesitamos una lenta ahora. Oye, hagamos esta cosa de la fórmula. Sé que antes hablé de una fórmula, pero no hacemos nada con un propósito. Simplemente somos diferentes. Eso es todo. Eso es lo que somos.

Las canciones de este álbum nos muestran a una banda perfectamente engranada, demostrando la solidez del trío con el paso de los años y a la vez revitalizados con la incorporación de Emma Richardson y así van viajando desde el sonido típicamente Pixie en “Johnny Good Man”, pasando por el surf/garaje de “Ernest Evans”.

Esta nueva colección de canciones de Pixies nos demuestra que esta banda aún tiene mucho por entregar y están ansiosos de demostrarlo.

¿Qué cosas han cambiado en tu manera de abordar la música de cuando comenzaste tu carrera a este momento?

Nada realmente. Siempre prefiero escuchar, bueno, siempre hacemos demos para escuchar primero las estructuras de acordes. Incluso cuando Charles y yo estábamos en Boston juntos, antes de que empezáramos la banda, yo iba a su casa con una grabadora. Lo grababa y luego volvía a mi casa. De hecho, tenía dos grabadoras en las que grababa las sesiones y practicaba de esa manera. En ese aspecto, nada ha cambiado realmente.

Van a realizar una gira muy larga con Pearl Jam. ¿Hay planes de visitar México?

Dios, sé que lo haremos, pero no sé cuándo. Probablemente sea en 2025. (Abre los archivos de su computadora buscando las fechas, después, se nota que duda dando la información antes de tiempo, así que prefiere cerrar la pregunta). Estoy tratando de ver lo que pasa aquí, pero estoy seguro de que ahí estaremos. Es una promesa. Estaremos en México el año que viene. Sí, definitivamente. Sí, volveremos.

Los mexicanos aman mucho su música. Sé que eres muy tranquilo, ¿pero cómo te sientes cuando recibes todo ese amor y esa energía cuando están en el escenario?

Cuando se trata de tocar en vivo, mi actitud no cambia. No importa dónde estemos, tengo esto, obviamente, uno trata de hacer lo mejor que puede… Aunque en México el público es especial, y no lo digo sólo por decir. Son muy apasionados. El ambiente allí es diferente. La gente es entusiasta y apasionada, y eso se nota.

Eres una gran influencia en la música. Bandas como Radiohead, Nirvana, Wizard, Blur y muchas más han comentado que recibieron una influencia muy fuerte de Pixies. ¿Cómo lidias con eso?

Como te digo, sólo toco mi guitarra y… Eso es todo. Agradezco que las bandas hagan eso e inspiren a la gente, porque eso es lo que quieres hacer de todos modos como músico o simplemente como ser humano. Sin hablar de la parte musical. A mí, incluso fuera de la música, me gusta inspirar a la gente.





¿Tienes alguna canción favorita de este nuevo álbum? Creo “Youre so impatient” sonará genial en el escenario.

Creo que sí y me hipnotiza mucho. Hemos estado tocando “Chicken” y “Vegas Suite” en vivo y están saliendo muy bien. También hemos tocado “Hypnotised”, pero no está en nuestras manos. Me gusta el disco. Ahora me toca esperar que a la gente le guste. Estoy seguro de que así será.

Bueno Joey, gracias por todas las canciones que han creado, porque son muy importantes en nuestras vidas.

Lo piensa un poco, se sonroja y simplemente suelta un… “De nada”.

