[Entrevista] Rafael Villafañe: un alma dedicada al mundo del entretenimiento

Aunque a primera escucha no te suene el nombre de Rafael Villafañe, es muy probable que alguna vez hayas escuchado una canción producida por él o que hayas bailado en alguno de los legendarios antros que fundó.

Hace casi 50 años, Villafañe creó, junto con su socio Eduardo Césarman, uno de los centros nocturnos más emblemáticos no sólo de Acapulco, sino de todo México, que llevaría el nombre de Baby ‘O.

Aquella legendaria discoteca, famosa por ser el lugar favorito de celebridades, políticos y empresarios, fue conocida a nivel internacional por sus interminables noches de juerga a las que todos querían asistir, y aún sigue abierta incluso después de dos incendios y varios huracanes que no lograron derribarlo.

Y es que, como cuenta él mismo en entrevista con El Sol de México, tan solo por la ley de la probabilidad, es muy posible que en 50 años pase algo, como fue el caso de estos incidentes.

En el caso del Baby ‘O, asegura que si no se vino abajo ante los desastres naturales fue porque está construido como un búnker y no tiene ventanas, lo que ayudó a mantener en pie al edificio.

Pero Rafael, quien por cierto es medio hermano de Mildred Villafañe, la descubridora de artistas como Maná y Flans, siempre fue un amante del rock. Confiesa que desde los 11 años de edad. Y por eso, desde que el Baby ‘O comenzó a tener éxito, él encontró la manera de comenzar a involucrarse en otras áreas de la música y el entretenimiento que le apasionaban.

En 1979 viajó a Los Ángeles para reunir a algunos de los mejores músicos de la época, entre ellos Steve Lukather (Toto), Greg Mathieson, Paulinho Da Costa (Sérgio Mendes & Brasil '77) y Miguel Ferrer, en una especie de supergrupo al que también le pondría el nombre de Baby ‘O.

Con ellos grabó el disco You've Got It! (1980) en clave disco y soul-funk, acorde con los sonidos de moda del momento, y del cual se desprendió el éxito "In The Forest".

“Yo siempre he sido rockero, pero en esa ocasión hice una producción disco, porque si no hacía eso nadie lo iba a comprar; en esos años hasta los rockeros de más abolengo hicieron música disco, así que tuve que adaptarme al mercado”, confiesa.

Por cierto, el disco lo editó con su propio sello discográfico, al que también llamó Baby'O Music Enterprises,Inc.

En 1981 abrió su propio estudio de grabación, Baby'O Recorders, también en Los Ángeles. Y al igual que con la discoteca, tenía el propósito de ofrecer una de las mejores opciones para el sector, por lo que durante una década alojó las producciones de los artistas más notables del momento.

“En Baby’O Recorders grabaron Kiss, Fleetwood Mac o The Clash… Y de los latinos, pues Julio Iglesias, Los Bukis, Laureano Brizuela, etcétera. Otro estudio (Westlake) nos rentaba equipo para grabar a gente como Michael Jackson. Y también grabamos orquestas para películas y caricaturas de Disney o Hannah Barbera… Realmente el estudio era de lo mejor en L.A.”, asegura.

Ahí también se grabó el disco debut de Red Hot Chili Peppers, que recientemente cumplió 40 años de su lanzamiento.

Y en ese mismo estudio, Rafael grabó otro disco propio, pero ya con el mote de “RAAL” -como también se le conoce en el ambiente artístico- ya más enfocado al rock, en el que se incluyen composiciones suyas, además de un cover de “Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan.

¿Pero cómo se pueden compaginar tantos proyectos y hacer que todos resulten exitosos? Villafañe admite que la disciplina y la organización son claves para lograrlo.

“Efectivamente, son actividades que consumen mucho tiempo y pues es cuestión de organizarse… De hecho ahora estoy más ocupado, aunque se supone que debería ser al revés, pero no, ¡cada día me ocupo más!”.

Dice que durante los dos primeros años de vida de la discoteque, se dedicó en cuerpo y alma al proyecto hasta que se estableció y después comenzó a delegar distintas tareas para poder despegarse y desarrollar sus otras actividades.

Le dio ritmo al Mundial de México

Poco antes de aquel segundo disco, RAAL también se involucró en la producción del tema oficial del Mundial de México ‘86.

La canción, llamada “Bienvenidos”, le fue comisionada por Miguel Alemán, y como estaba pensada no sólo para el público nacional, sino también para el internacional, él la grabó en inglés.

“Miguel Alemán me pidió la rola, literalmente cuatro días antes de que empezara el Mundial, así que me fui rápido al estudio en Los Ángeles y rápidamente reescribí la rola en inglés, dejando sólo el coro en español, luego la grabé y produje en tres días, la masterizamos en un día más y les entregué el máster antes del primer partido.

“Alemán me pidió que la cantara en español -continúa- pero le dije que si quería eso se lo pidiera a Mijares o Emmanuel, pero que si quería que la cantara yo, sería en inglés, por lo que me dijo que sí, y que mínimo cantara el coro en español… Y esa fue la versión oficial que salió internacionalmente”, recuerda.

Y siguió la música

Ya en la década de los noventas, y con la experiencia de haber pasado a la historia con uno de los centros nocturnos más conocidos de Acapulco, Rafael se involucró una aventura similar, pero en la Ciudad de México, con la apertura del Bulldog; un antro de rock que abrió sus puertas en 1992, con la idea de ser una parada obligada para las nuevas bandas, así como para los grupos internacionales que pudieran hacer una escala ahí.

Ese mismo año se involucró en otro proyecto musical, que fue la coautoría y producción del disco debut como solista de Erick Rubin, La Casa del Amor; otra producción en la que figuró un dream team de músicos de sesión impecables.

“También le hice algo a Jesse & Joy que llegó al número uno en España; he hecho digo varias cosas para distintos artistas y gracias a Dios me ha ido bien en ese aspecto”, comparte.

Amante de la naturaleza

Villafañe es un personaje amable, que durante la charla se muestra abierto y cordial. Por momentos se le nota reservado, pero confiesa que esto se debe a que siempre está ocupado y pensando en todas sus actividades pendientes.

No puedo evitar preguntarle por su mascota Maya, el jaguar con el que se le ha visto en algunas fotografías en redes sociales.

“Sí, es mi mascota… Podría decirse así, aunque todavía no sabemos quién es la mascota de quién”, bromea.

“Ya tiene sus años, así que ya ni le gusta salir de la casa, ya se volvió señora de Polanco”, me dice y agrega que, tan sólo en puro alimento, debe gasta unos 10 mil pesos al mes para ella.

“Son un gato fiel y al cabo se cuidan muy bien ellos solitos, se bañan muy bien ellos solitos, pero quiero aclarar algo: No tengo un jaguar por capricho, ni porque tenga gustos raros, sino porque la rescaté, de lo contrario ya estaría muerta… Me di cuenta de que si no la adoptaba iba a terminar convertida en un tapete y pues aquí sigue, la quiero mucho”.

Cuenta que tiene unos terrenos cerca de Cancún con el que ayudan a la conservación, tanto de jaguares como de pumas, además de que apoya a una ONG también enfocada en la conservación de los felinos.

“Es una organización bastante grande y liderada por biólogos y científicos que realmente saben lo que hacen, porque hay muchas ONG patito que sólo sirven para sacar dinero y de hecho estamos produciendo una película muy bonita, con un mensaje ecológico, pero también diseñada para que le guste a la gente”, adelanta.

Esas son sólo algunas de las actividades en las que Rafael Villafañe ocupa sus días, además de sacar adelante una empresa fabricante de micrófonos y un e-commerce enfocado en la comida vegana, aunque el rock nunca pasa a segundo término.

Mientras nos muestra el estudio de grabación que acaba de armar en la Ciudad de México, adelanta que ya está pensando en grabar otro disco propio y que quiere volver a abrir otro Bulldog, pero ya no pensado como un antro, sino como un lugar en el que se puedan realizar eventos especiales y conciertos internacionales.