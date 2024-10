[Entrevista] St. Vincent: el arte de ordenar el caos y hacerlo canciones

En lo que va del siglo 21, pocos artistas han creado carreras tan sólidas como la de Anne Clark, la cantautora y guitarrista texana que a lo largo de sus propias producciones discográficas -y de un montón de colaboraciones de toda índole- se ha ganado un sitio entre los nombres de mayor credibilidad del pop alternativo actual.

Como músico, le respaldan sus pininos al lado de nombres como Polyphonic Spree y Sufjan Stevens; como productora y escritora, sus trabajos para Sleater-Kinney y Taylor Swift. Y como guitarrista, el hecho de que varias publicaciones la hayan incluido en las listas de los mejores guitarristas de esta época.

Y como solista ha lanzado siete producciones, una de ellas a dueto con el legendario David Byrne, ex Talking Heads. Pero ahora está de vuelta presentando una más, titulada All Born Screaming, que tiene la particularidad de ser la primera que ella misma produce en su totalidad.

Cultura [Entrevista] The Linda Lindas no le rinden cuentas a nadie

Así que nos enlazamos con ella vía telefónica para conocer más detalles de este álbum, antes de su regreso a México, en donde formará parte del cartel del festival Corona Capital 2024.

Anne, parece que aunque tienes un estilo propio, en cada nueva producción añades nuevos elementos que la hacen sonar siempre fresca. ¿Es algo en lo que piensas cuando trabajas?

Bueno, siempre voy hacia donde me lleva la música y siempre intento hacer cosas que me resulten nuevas o interesantes. Y sólo espero que si me arriesgo, la gente quiera escuchar esos riesgos con rectitud y no con cinismo, sí es así, yo estoy encantada.

Anteriormente ya habías producido trabajos de otros artistas, pero esta es la primera vez que produces completo un disco tuyo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?

Pues solitaria… Y me di cuenta de que a veces eso puede ser mucho mejor para mí; es decir, que vi que al encontrarme yo sola en una habitación de pronto encontraba sonidos o llegaba a lugares a los que quizá no llegaría si alguien más me estuviera esperando, como por ejemplo, cantar cien veces algo hasta saber que lo sentía completamente en mi alma. Tenía ganas de demostrar lo que valgo como productora, además de como cantante y compositora, creo que ese fue el reto en esta ocasión.

La vida me puso de rodillas con la pérdida y el dolor… Pero también estaba viviendo el amor verdadero, así que no todo fue oscuridad; digamos que tuve que ordenar el caos de vivir en este mundo y hacer algo al respecto

Desde que vemos la portada del disco y su título, hasta llegar a algunas canciones, se percibe que estamos ante una propuesta más enérgica que de costumbre. ¿De dónde vino toda esa fuerza adicional en esta ocasión?

Yo creo que esa fuerza siempre está ahí. Fundamentalmente, la música de mi corazón es el rock y siempre estoy escribiendo cosas sobre lo que está pasando en mi vida y tratando de darle sentido a ese caos en forma de un álbum de canciones, así que en este caso la vida me puso de rodillas con la pérdida y el dolor, así que tuve que escribir sobre eso y que averiguar qué significaba. Pero también estaba enfrentando el amor verdadero, así que no todo fue oscuridad; digamos que tuve que ordenar el caos de vivir en este mundo y hacer algo al respecto.

También se percibe cierta energía sexual, tanto en la música como en tus nuevos videos, ¿estás de acuerdo?

Mh… Yo creo que son sexys porque son volátiles. Creo que estoy en un punto en el que, como artista soy capaz de ser dueña de mis sentimientos y de mi identidad, así que si algo se siente real, es porque es real. Nada aquí es una actuación, sino un día en la vida de mi cerebro.

Por cierto, últimamente te has dejado ver con atuendos negros que contrastan con tu guitarra eléctrica blanca, y no pude evitar acordarme del videoclip de “Addicted to Love”, de Robert Palmer...

(Levanta la voz, emocionada) ¡Totalmente, sí!

Aunque creo que las modelos que lo acompañaban ahí tal vez no tocaban la guitarra, y menos como tú lo haces.

(ríe) Por supuesto.

Asegura que al producir ella sola este disco, encontró nuevas oportunidades de trabajo y exploración artística

La canción “Violent times” me llamó la atención porque tiene una atmósfera misteriosa y cinemática, como de película de James Bond…

Totalmente, de hecho es la canción que suena más clásica de este álbum, porque tiene ese espíritu regio y elegante.

Por otro lado, “So Many Planets” destaca del resto del álbum por esa fusión de reggae y pop tan fina. ¿Qué nos puedes decir de ella?

Bueno, es que como productora me encantan desde Lee Scratch Perry, toda la segunda ola de ska, The Specials… Y creo que en este caso mi idea fue: ¿Qué pasaría si hago un ska… pero mal? (ríe) ¡Y lo hice!

Pues salió muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de grabar una versión de este mismo álbum, pero en español?

Es que a lo largo de los años ya he dado muchos shows tanto en México, como en el resto de Latinoamérica y España, y una de las cosas que me encanta de todos esos lugares es que la música no está separada de la vida, al contrario de los Estados Unidos, donde mercantilizamos todo. Por otro lado, siempre me ha conmovido y sorprendido que en esas partes la gente canta mis canciones en un inglés perfecto, aun cuando en algunos casos el inglés no es ni su segunda lengua y eso siempre me ha asombrado, así que pensé en ir hacia ese otro lado y de alguna manera encontrarlos a mitad de camino traduciendo este trabajo al español. Y bueno, aunque no soy una hablante nativa fue una experiencia hermosa ver que incluso algunas canciones adquirieron nuevos y hermosos significados, como por ejemplo “Reckless”, a la que le pusimos “Salvaje”, cambiando quizá el significado del título pero haciéndolo de una manera más profunda, fue algo muy interesante también ver cómo reaccionaba yo misma a estas nuevas versiones en esta lengua.

La artista grabó una versión de su disco cantada en español, esto como una forma de agradecimiento a sus fans de hispanoamérica

En noviembre regresas a México para tocar en un festival, aunque muchos de tus fans clamaban por un concierto completo tuyo. ¿Cuáles dirías que son los pros y contras de tocar en un festival actualmente?

Lo mejor es que, como músico, puedes ver a otros artistas de los que eres fan y captar desde la parte lateral del escenario toda la energía de la multitud, que a veces es muy salvaje, ya que han estado ahí horas enteras y visto muchas cosas, es una especie de desafío mayúsculo… Y en cuanto a lo peor, yo creo que la comida; ¡generalmente lo que encuentras son opciones muy decepcionantes!

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Antes de terminar, quiero saber tu opinión sobre el hecho de que en México acabamos de tener a nuestra primera presidenta y de que dentro de unos meses Estados Unidos podría tener una también. ¿Todo esto es importante para ti, como mujer y como ciudadana?

Bueno, es importante tener a las mujeres adecuadas en el poder, sin duda. Es importante tener a las personas adecuadas en el poder, en general. Creo que en Estados Unidos la elección es muy clara entre un sociopata narcisista total y Kamala Harris… Es importante tener a personas con diferentes tipos de experiencia de vida y sabemos que hay algunas cosas por las que siendo mujer, estás socializada o en sintonía con diferentes formas de pensar sobre ciertos problemas. Creo que una nueva perspectiva o un grupo más diverso de personas que miran un problema ayudan a resolver ese problema. Así que, claro, es muy importante tener mujeres en puestos de poder… Y tener ahí a las personas adecuadas.

@djconchayotoro