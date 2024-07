[Entrevista] Susana Zabaleta: extrovertida, pero romántica

En la historia del arte y el entretenimiento existen cientos, quizá miles de cantantes que han incursionado en la actuación, así como actores que han incursionado en la música.

Muchos han tenido que elegir uno de los dos caminos, aunque en el caso de la coahuilense Susana Zabaleta ha podido alternarlos ambos, aunque no de forma sencilla, como cuenta en entrevista con Normal.

“La música es súper celosa, es como ese macho que anda contigo y que te dice: ¿A dónde vas, con quién, a qué hora regresas? Es tan celosa que si de repente estás sin cantar un tiempo, luego hasta sientes que se te olvida cómo hacerlo y eso es tremendamente angustiante, y más para mí, que canto bolero, banda y otras cosas, pero lo que más me gusta es cantar con orquesta, digamos, con una de 60 personas, lo cual es muy difícil, pero a mí es lo que más me apasiona”.

Eso sí, presume que ya ha cantado con muchas de las orquestas del país.

“En México hay unas orquestas increíbles. Yo he cantado con la de Guadalajara, la de Nuevo León, la de Oaxaca… Aunque la mejor para mí es la de Xalapa, espero no meterme en problemas. Ah, y la del Estado de México también es una joya”.

Veinte años de cantar en el Lunario

Hablando de conciertos, este 2024 Zabaleta cumple dos décadas de presentarse con regularidad en el Lunario del Auditorio, a donde regresará este 4 de julio.

“Sí, fue en 2004 cuando me invitaron por primera vez, y desde ese entonces dije: Este es mi lugar, porque es un sitio donde puedes estar a gusto, con el público cerquita, y eso está bien rico”.

En esta ocasión, la artista presentará un show llamado “Episodio 7: Boleros”, en el que se hará acompañar del Trío Los Juglares, que es uno de los grandes exponentes de la trova yucateca, quienes en esta ocasión harán mancuerna con la soprano.

“Ellos son un grupo maravilloso que toca como nadie, porque además tienen un requinto impresionante y creo que la gente los va a disfrutar muchísimo, porque además cuando decimos boleros pues no es sólo la época de nuestros papás, sino también de nuestra época”.

Adelanta que las canciones que presentará en esta ocasión son piezas que nunca antes había interpretado en vivo:

“Son completamente nuevas para mí. Por ejemplo, yo nunca había cantado de Juan Luis Guerra y lo voy a hacer, lo mismo con Natalia Lafourcade… En general son canciones muy ricas, como esa de Juan Luis que dice algo así como:

(Y canta un fragmento)

“Para que sepas tú, sigo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira, ya se ve, hoy te confieso amor, que vivo para ti, para ti…”

Le preguntamos si el bolero y la música romántica, tan tradicionales como son, no contrastan con la mujer extrovertida que siempre vemos.

“Lo que pasa es que también soy una romántica, por eso canté tantos años con el maestro Manzanero. Y es que la idea de decirle a alguien de miles de formas que lo quieres es algo inacabable, además de los boleros tan súper cachondos que hay, y yo creo que todo eso también tiene mucho que ver conmigo, con mi personalidad”, reflexiona.

Regresando al tema de las presentaciones en vivo, le pedimos que nos comparta algo sobre la experiencia más sui géneris que haya tenido sobre un escenario y que por lo tanto crea que nunca olvidará.

“Nunca voy a olvidar que Andrea Bocelli me invitó a cantar con él, y que nunca ensayamos… ¡No ensayamos jamás! Porque él no ensaya, así que si vas a cantar con él, pues sólo llegas y cuando ya te toca te avisan. Yo le pregunté a su equipo si al menos podía verlo antes de entrar a escena y me dijeron que sí. Total que ya cuando estaba ahí, veo que está con su esposa, con su hijo, con su perro… Y pienso, ¿cómo me acerco? ¡No puedo cantar con alguien que no conozco! Qué difícil. Entonces ya, me acerco y le digo: ‘Hola, soy Susana Zabaleta. Voy a cantar contigo en un rato, espero que nos divirtamos’ y luego le dije algo chistoso, algo así como ‘nomás no te me abalances tanto, porque te doy una cachetada’ o algo así, y entonces terminamos atacados de la risa… Hasta su esposa me dijo: ¿pues qué le dijiste? Es la primera vez que se ríe con alguien en escena, y ya, le dije que una broma nada más, pero sí fue rarísimo, porque imagínate salir a cantar con alguien tan famoso y frente a 15 mil personas sin ensayar”.

Entonces hablamos de lo importante que es la posibilidad de suavizar o preparar las cosas antes de comenzar cualquier actividad, no sólo una canción.

“Definitivamente, porque por ejemplo, me tocó hacer telenovelas a donde llegabas a hacer una escena de amor sin antes haber platicado con la persona, sin saber si es un gandalla o si se va a pasar y te va a meter la lengua hasta el fondo… Parece que ahora ya se hace coreografía antes, porque era horrible eso, nunca me gustó”.

Sobre la canción que nunca puede faltar en uno de sus recitales, confiesa que es “Kumbala”, original de La Maldita Vecindad.

“Para mí es como ese lugar oscuro y rojo en donde todos quisiéramos estar en algún momento para poder hacer lo que se nos pegara la gana, ¿no? Está esa parte donde dice ‘Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar’, y eso eso, bailar y cantar mientras te vuelves a enamorar de alguien mientras sientes el sudor y sientes ese cuerpo que está a tu lado… Me encanta cantar esa canción”.

Me arrepiento de haber hecho telenovelas, porque me tocó la época en que te decían: ‘Date la vuelta’, y como nunca quise, siempre me dieron el papel de mala

También confiesa que han habido canciones que han sido difíciles de interpretar para ella.

“Por ejemplo, cuando iba a cantar con El Flaco y con El Yaki, pensé: Ay, pues es banda, y yo soy de Monclova, así que he oído banda toda mi vida, seguramente va a ser la cosa más fácil del mundo, no voy a estudiarla tanto y me voy a concentrar en las otras canciones, y cuando ya se acercaba la fecha me di cuenta del grado de dificultad para cantarlas, porque tenía que sacar una segunda, que ellos cantan en un tono y lo hacen súper arriba, y eso es algo que mucha gente no ve.

En esa ocasión Susana interpretó “Te presumo” y “⁠Dile a tu orgullo”, con El Yaki, además de “El que te amó” y “⁠Si se quiere ir”, con El Flaco.

“También hice una recopilación de tangos, que el tango también es difícil, ¿no? Además de que nunca tienes contentos a los argentinos, pero pues ya, les dices: ¡cállese, yo soy mexicana y canto el tango así… Aunque bueno, sí reconozco que uno de los mejores mariachis que he oído fue en Japón, un mariachi japonés que me hacía decir: ‘¿cómo estás cantando así, con ese falsete arriba?’ Una cosa impresionante, entonces claro que sí, se puede”.

Sobre las críticas

Aunque como toda figura pública está expuesta a todo tipo de señalamientos, Susana comparte que una de las reacciones que más la han hecho reflexionar es la de aquellos que han llegado a criticar su forma de cantar, sin conocer de técnicas de canto.

“Una de las cosas que más me dolían era que llegaran a criticar mi forma de cantar, por ejemplo, si hacía piano fortes me decían: ‘¿por qué lo haces fuerte y luego suave?’ Y yo decía, ¡pues yo lo hago por profesional, y tú por pendejo, que no entiendes! Y fui muy criticada por esa forma de cantar”, comparte.

Asegura que algo similar le sucedía cuando acudía como juez a los concursos de talento en televisión donde las personas se ofendían o no entendían lo que ella les decía.

“Se ofendían mucho porque yo le decía, por ejemplo, tu vibrato ya está de quintas, que es como se dice cuando alguien canta con ese vibrato de que cantó muy mal toda su vida y entonces ya el músculo como que se les papalotea, por decirlo de alguna manera”.

Antes de terminar, le preguntamos si se arrepiente de algo en la vida.

“Me arrepiento muchísimo de haber hecho telenovelas que no me llevaron a nada y que sólo me causaron problemas. Porque me tocó la época en que te decían: ‘A ver, date la vuelta’, para ver si te daban un papel protagónico, y como nunca quise darme la vuelta, siempre me dieron el papel de la mala. Aunque bueno, también aprendí muchísimo, porque de lo que más se aprende es de los errores, a lo mejor dices: Qué manera de cagarla, ¿no? Pero qué bueno que me atreví a hacerlo”.

Finalmente, le preguntamos cómo le gustaría que la recordaran.

Ay, como alguien que hizo lo que se le pegó su chingada gana, y que no por eso no sufrió, ¿eh? Porque yo creo que hacer lo que se te pega tu gana es bien difícil, porque venir de Monclova y hacer lo que se te da tu gana en la vida significa también que no te hablen tus amigas o que tu papá te desherede”, finaliza.