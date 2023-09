[Entrevista] The Police llama a la puerta

Es 15 de noviembre de 1980. El entonces llamado Hotel de México aún es un esqueleto en obra negra en el que funcionan algunas áreas como los salones de eventos, en los que también se encuentran materiales para construcción que contrastan con el ambiente elegante que quiere presentar el llamado “Gran Salón del Hotel de México”.

Al mismo tiempo, The Police es en ese entonces una de las bandas emergentes más solicitadas del momento y desean ampliar sus horizontes fuera del tradicional circuito de conciertos europeos y estadounidense, proponiendo viajar a países como Grecia, Filipinas, Argentina, El Cairo y por supuesto, México.

En ese momento, recorren el mundo con su exitoso tercer álbum de estudio Zenyatta Mondatta bajo el brazo. Su fórmula musical, que fusiona jazz, punk y reggae, ya se ha consolidado en el gusto musical mundial.

Sumando esas cuestiones, se abrió la posibilidad de que The Police viniera a México a ofrecer un concierto. Sin embargo, era la época en la que todavía se vivían los efectos de la prohibición de los conciertos de rock en la Ciudad de México, pero la propuesta siguió adelante.

La venta de boletos se llevó a cabo a través del sistema “Boletrónico” y tenían un costo de mil 100 pesos. El día del evento hubo un boicot por parte de algún sindicato de músicos, pero contra todo pronóstico el concierto se llevó a cabo.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, tanto para la escena de conciertos en la CDMX como para The Police, quienes regresaron en 2007, pero al Foro Sol, como parte de su gira de reencuentro de ese año.

Ahora es 2023 y el guitarrista Andy Summers retoma aquellas canciones de The Police para crear un proyecto llamado “Call The Police”, que es una especie de banda tributo, con Andy liderando la propuesta con la que se presentarán este 28 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.

Así que desde algún lugar de Inglaterra contactamos a Andy para platicar sobre estos conciertos y sobre su vasta carrera musical.

Andy, ¿recuerdas algo en especial sobre su show de 1980 en el Hotel de México?

Sí, tengo muy buenas memorias de esa visita, fuimos a Teotihuacán y el concierto fue muy loco y salvaje…





Unos años más tarde regresaste a la CDMX con The Police, pero al Foro Sol, ya con toda la infraestructura que requiere una banda del calibre de The Police.

Fueron grandes conciertos. Uf… demasiada gente. Y fue un muy buen show, sonamos como debía de ser.

¿Cómo sientes la conexión con el público, en especial con Latinoamérica?

Pues el idioma no ha sido un impedimento, realmente eso no importa. En la gira con The Police de 2007 grabamos los conciertos en el estadio River Plate de Buenos Aires, y de hecho hasta los lanzamos en DVD.





Ahora regresas con este proyecto, Call The Police. ¿Qué podemos esperar en esta etapa?

Lo que puedes esperar es que me gusta mucho tocar con ellos. Rodrigo Santos es un gran bajista y un espléndido cantante. Por otro lado, Joao Barone es muy reconocido por su trabajo con Paralamas. Los dos realmente saben rockear. Nos conocimos de una manera sumamente casual, a través de un amigo mutuo. Decidimos reunirnos a tocar a ver qué sucedía, pero sin ánimo de nada más. Realmente la idea no era formar una banda, solo divertirnos, eso era todo.

¿Por qué los seleccionaste a ellos para formar Call The Police?

¡Porque son músicos maravillosos! Siempre es importante tener buenos socios en la música, son músicos en toda la extensión de la palabra. Son muy generosos, y la gente está muy feliz de escuchar estas canciones.

¿Cómo seleccionas las canciones para el show?

A veces es muy obvio. Hay canciones que no podemos dejar de tocar, como “Roxanne” o “Every Breath You Take”, que son infaltables en cualquier concierto, y al mismo tiempo nos gusta adentrarnos en otras que no son tan obvias, como pueden ser “Spirits In The Material World”, “Synchronicity” o “Every Little Thing She Does Its Magic”. Estoy muy contento con los shows, fluyen muy bien y eso me hace muy feliz. Sería muy loco decir que sonamos mejor que la banda original, pero realmente sonamos muy bien.





¿Cuál es el secreto para que estas canciones sigan tan vigentes?

Ese es un buen punto. Realmente son canciones grandiosas, son temas muy sencillos, para ser tocados por tres personas. No hay sobreproducción en las canciones, lo que permite que puedan contar su propia historia: tienen buenas letras, una melodía muy sólida, una muy interesante instrumentación en la batería, el bajo y la guitarra, una muy buena voz, y realmente pude desarrollar mi estilo en la guitarra en cada una de ellas. Creo que lo mejor es que el acercamiento a las canciones evita que tengan una sobreproducción y eso hace que suenen nuevas siempre.

Platícanos un poco sobre la experiencia de grabar la canción “Bring On The Night” con la banda 40 Fingers.

(Lo piensa un poco, tratando de recordar de qué le estamos hablando).

¡Oh si! Fue muy divertido y muy exitoso… Ellos me enviaron una versión demo en la que estaban trabajando y desde un principio me gustó la idea. Querían hacer una versión muy cercana a la original. Les dije que me gustaría trabajar con ellos los arreglos y la idea les entusiasmó mucho, la pasamos muy bien grabándola.





Tu influencia es indudable en la música: ayudaste a definir el sonido de la música de los años ochenta y estás en el Salón de la Fama del Rock And Roll. ¿A veces piensas en ello o sólo tomas tu guitarra y te pones a tocar?

(Ríe fuertemente) Bueno, The Police ha sido una banda increíblemente famosa en todo el mundo. Alcanzamos un gran éxito mundial y eso me hace muy feliz a nivel personal. Mi paso por la banda es mi trabajo más exitoso, aunque he colaborado con muchos otros artistas y he lanzado más de 15 álbumes como solista y cientos de colaboraciones. Pero la música de The Police siempre estará presente en mi vida debido al éxito que alcanzamos, y siempre estaré asociado a Sting y a Stewart precisamente por la música que hicimos para The Police, ya que ese sonido lo creamos juntos. Y me encanta que esa música siga tan vigente.





¿Extrañas tocar con The Police?

Si, por supuesto. Seguimos en contacto. Hace unas semanas vi a Stewart en Los Ángeles y hace unos días recibí un email de Sting, así que seguimos en contacto. The Police es una marca que sigue, sigue y sigue, se siguen editando los discos y eso me parece muy bien.

(Sin embargo, mientras habla me da la impresión de que Andy Summers está muy feliz de poder tocar las canciones de The Police sin tener que vivir con el ego de sus otros dos compañeros, pero sólo es una impresión).

¿En dónde encuentras el combustible para seguir adelante, cuál es la motivación para seguir creando música y dando conciertos?

Siempre he estado en la carretera. Es un momento extraño para todos en el planeta debido a la pandemia de Covid que vivimos. Realmente es la primera gira en forma que hago en tres años, estoy muy feliz de regresar a América y de poder subirme a un escenario y tocar.





¿Cuál es tu siguiente reto?

(Lo piensa y ríe) No sé si eso sea un reto, lo único que quiero es seguir adelante y tocar diferentes cosas. Pero hacer las cosas bien.

¿Hay algo que quieras decirle a México?

Amo mucho a México y estoy muy entusiasmado de volver a tocar aquí. Viajé hace poco a México como turista, estuve en Oaxaca, me gusta mucho ir a su país, me encanta la Ciudad de México y espero verlos en el concierto.