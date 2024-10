[Entrevista] Un milagro llamado Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Derby Motoreta's Burrito Kachimba es una banda de Andalucía, al sur de España, en la zona de mayor influencia histórica que tienen las culturas del islam y el judaísmo. Y precisamente desde Sevilla, famosa por su rock andaluz, al igual que Málaga -provincias que nos han dado bandas progresivas, famosas en todo el orbe como Triana y Medina Azahara- llega a México la próxima gran banda de España.

Una verdadera sorpresa en un espacio-tiempo dominados por el reggaetón, el trap y de manera fugaz, por los corridos tumbados. Cinco amigos autodenominados como “una banda de locos” que hacen “kinkidelia” (una especie de rock psicodelico kinki) y una banda que en contra de los parámetros musicales del siglo XXI, ha crecido sostenidamente en cinco años de trayectoria oficial, a pesar de las adversidades del mercado discográfico; de los hábitos de consumo de una sociedad sobre estimulada por el cáncer de Tik Tok y del aparente declive del rock como influencia popular entre la juventud, y que ahora se perfila, en su eterno ánimo de luchar contra lo establecido, como parte de la resistencia cultural ante la inmediatez y lo más pueril y banal de las redes.

En todo lo ya descrito, encontramos a Dandy Piranha, Bacca, Gringo, Soni, Papi Pachuli y Machete. Ellos son Derby Motoreta's Burrito Kachimba, quienes el próximo 31 de octubre, tocarán junto a Los Cogelones (paisanos originarios de Ciudad Nezahualcóyotl), en el Centro Cultural España de la Ciudad de México.

“El año que King Gizzard and The Lizard Wizard sacaron sus cinco discos, nosotros los vimos en directo y nos volaron la cabeza. Nos hicieron creer que todo lo que nosotros hacíamos era posible: Si esta “peña” la está pegando y tienen un nombre súper largo, y dos baterías, y la están haciendo ¿por qué nosotros no? Nos quitaron el prejuicio de la cabeza de que no podíamos.” Nos cuenta en exclusiva para El Sol de México el guitarrista principal, Gringo.

Casi diez años después, los cinco integrantes, quienes van de los 30 a los 40 años de edad, ven todo este camino transcurrido y se perciben dentro de un movimiento bien definido en el rock: “Nosotros nos sentimos coetáneos de eso que se puede llamar “neo psicodelia”, con King Gizzard, Tame Impala. Es una cosa que la vemos de lejos, quizá es aspiracional”, comenta.

Y definitivamente DMBK forman parte del movimiento que mantiene al rock psicodélico vivo. En el caso de los Derbys, el reconocimiento a su trabajo se refleja en sus cuatro producciones lanzadas en cinco años. Considerando que 2020 y 2021 fueron complicados para toda la industria musical debido a la pandemia, lanzar cuatro discos en ese tiempo es una hazaña, sobre todo para una banda nueva y en crecimiento.

En 2019 sacaron su primer disco, el homónimo Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que fue galardonado al año siguiente con el Premio Ruido, que sería el equivalente español del Mercury Prize. Presea que ha sido obtenida por ejemplo por Rosalía o Triángulo de Amor Bizarro, y al que han sido nominadas bandas como La Casa Azul, Vetusta Morla, Love of Lesbian o Nacho Vegas.

Hace unos meses lanzaron su cuarto álbum, Bolsa amarilla y piedra potente, que ha sido bien calificado por publicaciones como Kerrang! y que los ha hecho salir a nuestro continente y durante este año han tocado en Argentina, Chile, Estados Unidos y ahora en nuestro país.

Los matices sonoros de su nuevo lanzamiento muestran una evolución con respecto a su primer disco. Sus influencias en común en palabras del Gringo van de Triana (la banda progresiva española por excelencia), The Beatles y Led Zeppelin a Radiohead, Oasis, Blur , Pink Floyd, David Bowie y el glam de los 70 y 80.

“Tenemos muchos hilos conductores entre nosotros, estábamos en la escuela cuando salieron las primeras canciones de Oasis y de Blur, y teníamos el álbum rojo y azul de Los Beatles. Led Zeppelin nos gusta mucho a todos, de hecho nuestro bajista (Soni), es parte de un tributo a Led Zeppelin”.

De creciente fama en América Latina, Derby Motoreta's Burrito Kachimba es una de las bandas a las que hay que poner atención en estos tiempos. Uno de esos actos que sorprende que sobrevivan y triunfen con temas complejos que duran varios minutos, a pesar de existir en un mundo de reels de menos de 30 segundos. Una banda que muy probablemente triunfe en México y que quizá veamos algún día en el festival Vive Latino o Hipnosis, para que al llegar a ese probable momento del futuro, usted, pueda decir: “Yo los conocí antes de todo el tren del mame”.