Estamos ante un boom de mujeres de largo plazo: Cristina Rivera Garza en la FIL Guadalajara

Guadalajara. Frente a un auditorio completamente lleno, en su mayoría por mujeres de distintas edades, la escritora Cristina Rivera Garza, la crítica de arte Argelia Castillo y la directora de orquesta Gabriela Díaz Alatriste, se reunieron durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024 para hablar del legado de las mujeres en la escritura, el arte y la música.

El evento fue de relevancia, pues se trató de la oportunidad escuchar a algunas de las mexicanas más destacadas y con mayor proyección internacional en sus disciplinas actualmente. Las tres coincidieron en que la genealogía de las mujeres en las humanidades y las artes se ha caracterizado, desde las épocas griegas hasta nuestros días, por la vanguardia, la diversidad y la presencia activa en resistencia.

“Mujeres escritoras ha habido siempre, que no les hayan puesto atención es otra cosa. Que hay una tradición enorme variada larguísima histórica es algo que yo creo que, a estas alturas, nos queda bastante claro. Por ahí podríamos empezar a hablar de uno de los regalos de la incursión de las mujeres en la literatura”, dijo Cristina Rivera Garza, quien este año se convirtió en la primera persona de nacionalidad mexicana en ganar el Premio Pulitzer en la categoría “Memoria o Autobiografía”.

“Tenemos un arco enorme, una gran historia, una fuerte huella. Yo creo que es uno de los legados a los que tenemos que ponerle atención, es decir, que estamos ante un boom de largo plazo”, agregó la autora de “El invencible verano de Liliana” (2021), quien nombró a mujeres escritoras antiguas como Safo y Sor Juana Inés de la Cruz.

El cuerpo, el sexo y lo privado

Pero más que sólo nombrar su presencia, Cristina Rivera Garza mencionó tres de las que considera han sido las aportaciones de las mujeres a la literatura, siendo la primera “la relación escritura y cuerpo”, así como “el sexo”, lo cual comenzó a notar al identificar en libros escritos por hombres del siglo XIX y XX, que la mayoría de las veces al cuerpo femenino se le describía con la palabra “turgente”, que significa “abultado y firme”.

“Hoy vemos otro tipo de cuerpos en situaciones delicadas y comprometidas. Las escritoras no somos entes abstractos, no estamos nada más creando desde la cabeza, desde el intelecto. Hay una producción que a las mujeres les ha importado también tener muy en claro: no sólo escribir sobre el cuerpo, sino con el cuerpo y con todas las consecuencias que significa aportar algo en nuestros textos. Creo que eso lo han hecho de una manera muy valiente”, dijo la también poeta y académica.

Además, explicó que uno de los tópicos desarrollados y cuestionados de gran interés de las mujeres ha sido “el mundo privado”, como sucede en el caso del famoso cuento “El huésped” que narra el modo en que un ente desconocido acecha la vida cotidiana de una mujer tras una imposición de su marido. “Este cuento ha sido leído como parte del género fantástico, pero también puede leerse en clave, por ejemplo, de violencia doméstica o del tipo de relación desigual que se puede vivir en matrimonio”, apuntó.

Reinterpretar la historia

Por su parte, Argelina Castillo, del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), criticó que pareciese que “las mujeres tienen que estar desnudas para poder entrar a un museo”, como llegaron a denunciar colectivos feministas de finales del siglo XX, que evidenciaron que el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentaba sólo 5 por ciento obras de mujeres, mientras que el 85 por ciento de desnudos eran de mujeres.

La crítica afirma que esto ha cambiado un poco en los últimos años, sin embargo, sería necesario reinterpretar la historia del arte, a partir de nuevas investigaciones que sugieren mucha mayor participación de mujeres. Entre ellas Hilma af Klint, que se adelantó en el arte abstracto a Kandinsky casi por una década; así como Elsa von Freytag-Loringhoven, que según confesó el mismo Duchamp fue la creadora del famoso urinario, “Fuente” (1917).

“¿Por qué son importantes los casos de estas mujeres?, no porque hayan sido las primeras en ser precursoras, aquí lo que a mí me parece fundamental es que siempre se ha creído que las mujeres o algunas, son muy buenas para copiar. La propia Artemisa Gentileschi, que es el caso celebérrimo de las mujeres artistas, se decía que era buena copiando a Caravaggio. Pero las mujeres han sido capaces de crear nuevos caminos para el arte”, dijo la crítica.

Violencia histórica

Por su parte Gabriela Díaz, primera mujer en la historia del país en ser nombrada directora de una orquesta institucional, relató la poca presencia de obras compuestas por mujeres en los planes de estudio musicales, ya que ella nunca interpretó una canción escrita por mujeres, sino hasta que salió del país a estudiar su posgrado. Pero más allá de eso, afirma que hay un vacío en los repertorios que aún hay que llenar.

También señaló que en el caso de la ejecución de música hay muchas desigualdades de género dentro las orquestas, que limitan la oportunidad de trabajo a mujeres concertistas y solistas, y mucho más aún a directoras.

Por esta razón las mismas directoras de México y otras partes del mundo crearon un simposio, que ha derivado en un manifiesto de repudio a la discriminación. “La violencia se ejerce no sólo física o psicológicamente. El que una mujer no tenga el derecho de laborar en nuestra profesión es una violencia, el que no pueda ganar el sustento del día. Eso es violencia institucional, una violencia histórica”, finalizó.