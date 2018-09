Evelio Rosero habla de su más reciente novela Toño Ciruelo

El escritor colombiano Evelio Rosero, quien recientemente estuvo en el Festival Internacional Huellas del Crimen en San Luis Potosí, atribuye haber estado en este encuentro por su novela Toño Ciruelo, que trata sobre un asesino serial, pero el autor, que en su juventud prefería las historias oníricas, refiere que lo escabroso se encuentra más que en la ficción, "por ejemplo, en la realidad de mi país, con la violencia y el secuestro”.



El autor de Los Ejércitos, uno sus libros más emblemáticos de los 12 que ha publicado en 40 años de trayectoria literaria, abunda sobre la situación de la tierra que lo vio nacer, (Bogotá) en cuanto a la inseguridad. “En Colombia están todas las expresiones de la realidad negra, de las que apenas estamos saliendo con el proceso de paz que todavía no ha culminado”.



Y agrega con un tono un tanto melancólico “En este mismo momento hay secuestrados , personas encadenadas y enjauladas” y después habla de la maldad humana inscrita en la historia de Toño Ciruelo, editada por Tusquets, inspirada en un compañero de colegio que se convirtió en asesino y en todos los “monstruos” que han protagonizado la nota roja de su nación de origen por sus hechos de sangre.



Y escribir sobre una persona que es capaz de cometer los actos más atroces, para Rosero “fue un reto literario de mucha altura y espero haberlo logrado, aunque los hechos reales en ocasiones son más espeluznantes, como la noticia que leí en un periódico de aquí, acerca de que en Veracruz encontraron una fosa clandestina”.

Lo anterior lo expresó Evelio quien acepta que en su escritura, ya no hay sueños, "ya no soy onírico", porque la realidad, ha trasladado sus historias alegres y entusiastas, en escenarios amargos dice Rosero, quien el próximo año dará a conocer una recopilación de todos sus cuentos, y a pregunta expresa que el realismo mágico, no aparece en sus novelas: "Los escritores de mi generación abordamos otros temas, de otra manera que ha enriquecido la literatura colombiana".

Cabe mencionar que Evelio Rosero alcanzó resonancia internacional, pues se ha traducido a 12 idiomas y alzado con el prestigioso Independent Foreign Fiction Prize (2009) en Reino Unido y el ALOA Prize (2011) en Dinamarca. Tras recuperar en 2009 su novela Los almuerzos, Tusquets Editores publicó La carroza de Bolívar, recibida como su obra más ambiciosa y desmitificadora, así como Plegaria por un Papa envenenado.