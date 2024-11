[Exclusiva] La importancia de llamarse Robin Guthrie

Robin Guthrie es uno de esos pioneros que, sin proponérselo, estuvieron ahí en el momento y el lugar correctos, para hacer historia. Así lo hizo desde finales de los setenta, pero particularmente durante toda la década de los ochenta y parte de los noventa, al lado de la banda que cofundó, llamada Cocteau Twins.

Al lado de ese grupo, Guthrie se aseguró un lugar en la historia como parte importante de un proyecto que aún hoy sigue siendo mencionado como uno de los pilares del llamado dream pop; esa corriente artística que abanderaron junto a sellos como 4AD y al lado de bandas como This Mortal Coil, para luego pasar la estafeta a proyectos como My Bloody Valentine o Slowdive, y ya en el siglo 21, a otra generación de bandas como Beach House.

Sin embargo, tras la disolución de Cocteau Twins, el compositor y multiinstrumentista cerró -casi por completo- ese capítulo de su vida y dio paso al que para él sería el paso lógico: dedicarse a una carrera en solitario que lo mismo sirve para producir bandas sonoras, que para colaborar con artistas como Lush, The Veldt, A.R.Kane o Felt, y más recientemente con actos como Heligoland, Jack Colwell, Hatchie y Tamaryn.

Además de eso, también ha estado dedicado a producir su propia obra en un formato mucho menos comercial de lo que ya era la banda con la que se dio a conocer.

Hace unas semanas, el célebre compositor escocés lanzó un EP titulado Atlas, el cual forma parte de una trilogía que continuará con otros lanzamientos subsecuentes, todos publicados bajo su propio sello, Soleil Après Minuit.

Por ello nos enlazamos vía Zoom con él, hasta su estudio de grabación en alguna parte de Francia.

Robin, tu nuevo EP titulado Atlas está vinculado con los viajes, ¿nos puedes hablar más al respecto?

Como sabes, parte de la inspiración de Atlas surgió de mis viajes, por lo que me inspiraron los lugares que visité, tomé muchas fotografías y leí mucho, así que hubieron muchas cosas en las que estuve inspirado, de manera que cuando regresé a mi estudio muchas de esas ideas tenían nombres de países o ciudades.

Háblanos más de ese proceso, por favor.

Por ejemplo, pasé un tiempo en Beirut, en las islas alrededor de Escocia y en los Dolomitas, en el norte de Italia. Siempre llevo una cámara y creo con esas imágenes. De hecho en la época de Cocteau Twins, especialmente en los últimos años, también hacía lo mismo.

Es muy fácil transmitir emociones con la voz humana, pero me gusta el desafío de expresar emociones sólo con los sonidos de los instrumentos

Añade que después de la pandemia retomó su costumbre de viajar y que siempre es una fuente de inspiración para él, porque absorbe mucho y en general se considera una persona más creativa cuando ha viajado.

“En cuanto al título de Atlas, encontré una vieja radio y me llamó la atención cuántos de los lugares que aparecían en el dial ya no existían. Me atrajo la idea romántica de que esos lugares estaban muy lejos, no sólo en la distancia, sino ahora también en el tiempo”, dice.

¿A qué se debe que prácticamente toda tu obra como solista es instrumental, es decir que no tiene voces?

Porque no pienso en el mensaje, si escribiera letras, tal vez cantaría, pero trabajo con muchas ideas muy literales. Leo libros y soy fanático de muchos escritores, por lo que las palabras son muy importantes para mí. Ya hice eso cuando trabajé con Elizabeth Fraser, que es una de las mejores vocalistas de todos los tiempos. Pero entonces, ¿por qué querría trabajar con otra persona? Durante 13 años hicimos eso, pero también me gusta la música instrumental y a mucha gente que conozco, entre ellos muchos escritores, les gusta la música instrumental porque la usan para concentrarse. Además, me gusta el desafío de expresar emociones con sonidos de instrumentos, porque lo más fácil del mundo es transmitir emociones con la voz humana, ya que todos estamos programados para escuchar la voz humana en busca de emociones. Por ello puedo escuchar una canción en español y sentir la emoción detrás de ella aunque no entienda el idioma. Pero lo que te da la voz humana no lo consigues con una guitarra, por eso me pongo el reto de transmitir algunas emociones con la forma en que combino los sonidos. De todos modos no veo mis piezas como instrumentales, sino como algo completo.

Y es que, como dice su agencia de promoción, el enfoque musical actual de Guthrie se asemeja más al de un pintor o un fotógrafo, por el hábil uso de la luz y la sombra, la melodía y la contramelodía, la cuidadosa y precisa instrumentación, así como las texturas musicales y los colores dan a su música la profundidad y el nivel de detalle que caracterizan a un maestro artesano.

Un artista de bajo perfil

A pesar de que Robin Guthrie llevo 43 años haciendo música -y confiesa que nunca ha tenido otro trabajo-, asegura que se siente mucho más cómodo encerrado en su casa o con su familia, que sobre los escenarios. Y es por ello que dice no tener planes para tocar en vivo estas u otras canciones en el futuro inmediato.

“No me siento cómodo con eso, no me siento cómodo en absoluto. Muchos artistas nacen para estar en el escenario, porque están felices de estar allí, pero a mí me aterroriza. Me siento más cómodo aquí; tengo dos hijos, un perro y una esposa. Esto es real y no estoy fingiendo hacer nada, solo estoy viviendo mi vida aquí y siendo consciente del gran privilegio de poder hacerlo”.

“Por ahora no tengo planes de salir a tocar… La última vez que toqué en vivo fue con Harold Budd, antes de que falleciera”, añade.

Tienes toda tu música como solista en Bandcamp. Eso significa que, a diferencia de muchos artistas, eres dueño de los masters de tus álbumes.

Sí, tengo un dicho que no apliqué para Cocteau Twins, pero sí para la mayoría de mis discos. Me gusta usar Bandcamp porque es una conexión directa con personas que están interesadas en mi música y así sé que no tengo que ir a las redes sociales e intentar atraer a nuevas personas… Si vas a mi Bandcamp y te desplazas hacia abajo, verás toda mi música ahí. Mis discos también están disponibles en las tiendas de discos, en ciertos países, no en todos, pero está bien, porque quiero ser independiente. Todos los artistas del mundo que llegan a mi edad te contarán historias sobre el poco dinero que ganaron cuando eran más jóvenes, gracias a las compañías discográficas, conozco muchas historias de ese tipo.

Siempre llevo una cámara y empiezo a crear con esas imágenes. De hecho en los últimos años de Cocteau Twins también hacía eso





Otra de las noticias que también han tenido expectantes a muchos seguidores de su anterior agrupación, son las reediciones de los discos de la banda, que seguramente pronto saldrán a la luz.

“Ha sido un alivio terminar las reediciones de Cocteau Twins en las que he estado trabajando últimamente, ya que centrarse en el pasado puede aplastar un poco el presente. Por eso también me complace enormemente publicar música nueva”.

No quisiera terminar sin preguntarte: ¿Qué opinas de que miles de bandas y de escuchas consideran a Cocteau Twins como una de sus mayores influencias?

Bueno, me complace mucho, aunque a veces no me queda claro a qué se refieren cuando utilizan etiquetas como “dream pop”, “shoegaze” y cosas así… Lo que sí te puedo decir es que creo que fuimos muy afortunados de estar en una época en la que hacíamos con las guitarras muchas cosas que ahora se hacen con las computadoras en unos cuantos pasos; nosotros teníamos muchas limitaciones y muy poco equipo, pero buscábamos la forma de salir adelante con lo que había. Yo estaba en una edad en la que realmente me podía adaptar rápido a todo eso y jugamos con los juguetes que había tanto como pudimos… Ahora todo está muy democratizado que puedes comprar una computadora y software donde vienen todos los sonidos que te pueda imaginar y creo que eso hace más complicado para la gente la posibilidad de sonar más original.

Mientras escuchamos las respuestas de Robin, observamos la consola del estudio y algunos de los instrumentos musicales que tiene a su alrededor. Como hemos tenido una conversación muy cálida, nos atrevemos a pedirle si nos quiere mostrar con la cámara un poco más del estudio para que lo vean sus seguidores, pero responde con una sentencia que sólo deja aún más claro el tipo de personaje con el que estamos hablando:

“No… Preferiría dejarlo así. Esta es mi casa y ni siquiera me gusta tener la cámara aquí, porque no suelo dejar entrar a la gente. Son sólo mis otras computadoras, que no funcionan, pero es un espacio más bien personal, de todos modos agradezco el interés”, puntualiza con una sonrisa tímida.

