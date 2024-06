[Exclusiva] Linda Perry: "'What’s Up' no es la mejor de mis canciones"

Decir que la vida da muchas vueltas es un lugar común que sólo tiene sentido cuando hablamos de una historia en la que realmente las cosas toman uno o varios giros inesperados.

Y esa puede ser la historia de Linda Perry, la cantautora estadounidense a quien el mundo conoció en 1992 con el one hit wonder “What’s Up”, de la banda 4 Non Blondes. Una canción que tras su lanzamiento como sencillo llegó al número uno de las listas de popularidad en diez países y que pasó 59 semanas en el Billboard 200, vendiendo 1.5 millones de discos, sólo entre 1992 y 1994.

Aunque el disco en el que se incluía dicha canción, titulado Bigger, Better, Faster, More!, contenía varios tracks interesantes, incluso más que el hit mencionado, dos años después el grupo se desintegró por aparentes desacuerdos creativos.

El paso lógico tras aquel rompimiento fue el inicio de la trayectoria solista de Perry, que en realidad se convertiría en una carrera de bajo perfil, debido a que la artista comenzó a tener más éxito en la composición de canciones para cantantes como Christina Aguilera (“Beautiful”) y Pink ("Get the Party Started").

Desde entonces, la industria de la música se ha enriquecido con el talento de Linda Perry, quien además de componer canciones para cantantes como Gwen Stefani, Alicia Keys o Celine Dion, entre muchas otras, también ha incursionado en la composición de música para películas y más recientemente en la producción de discos.

Con estos antecedentes, sólo era cuestión de tiempo para que alguien quisiera llevar su historia al cine, en este caso con un documental titulado Let it Die Here , que se acaba de estrenar en el festival de cine de Tribeca.

Aunque como cuenta la artista en exclusiva con El Sol de México, este audiovisual no trata de retratar ninguna historia rosa, sino de adentrarse en su proceso de creación artística:

“La película fue algo muy padre, pero intenso. Porque no es una cinta glamorosa sobre lo genial que soy, sino sobre mi proceso creativo y sobre lo desordenadas que somos a veces las mentes creativas. Pero es un documento que no habla tanto de mi carrera, aunque sí se tocan algunas cosas del pasado, pero se enfoca más en el presente, porque eso es lo que para mí importa actualmente, el momento actual y hacia dónde voy”.

El filme, dirigido por Don Hardy, muestra la resiliencia de una artista que se ha reinventado repetidamente e impactado a innumerables personas. Con comentarios de gigantes de la industria como Dolly Parton y Christina Aguilera, el documento ofrece a los espectadores una mirada íntima de los hechos que han definido la carrera de la artista.

Tu disco debut In Flight (1996) no tuvo el mismo éxito que el de 4 Non Blondes. ¿Fue difícil para ti esa experiencia?

Para mí sí fue un gran éxito, porque yo ya no estaba contenta con la banda y el hecho de dejarla me hizo feliz. Por otro lado, no comparto el concepto que mucha gente tiene de lo que significa el éxito. Para muchos se trata de tener un número uno en las listas, de ganar dinero o de llenar arenas, pero para mí significa felicidad, crecimiento y la posibilidad de avanzar como ser humano, así que en mi opinión, tuve mucho éxito, porque por otro lado no quería el “éxito” de 4 Non Blondes, no estaba buscando eso cuando dejé la banda, sino lo contrario. Estaba buscando cómo crecer como artista y no puedes crecer cuando vendes millones de discos, no de esa manera.

Will success fail me?

Will it make me free?

What they tell me I should want?

Is it what I need?

De hecho, en tu primer disco solista tienes una canción llamada “Success”, en la que reflexionas al respecto.

Exacto, habla de que cuando piensas en el éxito desde el punto de vista material, vas a fallar; esa es parte de la inspiración a lo largo de ese álbum, que para mí fue algo realmente hermoso y superior a lo que hicimos con 4 Non Blondes.

No quería el éxito de 4 Non Blondes, no estaba buscando eso cuando dejé la banda, sino crecer como artista, algo que no puedes hacer cuando vendes millones de discos





Y entonces, la vida te llevó por el camino de la composición, lo que te ha dado mucho éxito y también una gran reputación.

Sí, exactamente.

Casi todas las artistas para las que has compuesto temas son mujeres, ¿esto a qué se debe?

No lo sé en realidad, supongo que es por donde el universo me ha llevado. Cuando comencé en eso, en el año 2000, no había ninguna escritora que estuviera teniendo tanto éxito no sólo en la composición, sino en el diseño de proyectos enteros, porque yo soy la diseñadora de mis proyectos y hago de todo, desde mover micrófonos, montar las guitarras, ver la batería, en fin, lo hago todo y aún hoy sé que no hay muchas mujeres que lo hagan todo.

“Y por otro lado -continúa-, creo que las mujeres siempre buscan un lugar seguro y yo quiero que tengan un lugar seguro en esta industria, porque como sabes, y no es un queja, es un hecho que los hombres han creado un ambiente muy inseguro para las artistas femeninas, y que hay mucho sexismo, lo que provoca que las mujeres tengan miedo e inseguridad cuando están dentro de un estudio lleno de hombres con todo y sus egos. Pero como yo soy una mujer empoderada, puedo darles a las mujeres ese lugar seguro y no por medio de mi ego, sino de mi talento para brindar un espacio creativo para que ellas se sientan empoderadas y escuchadas”.

Otro esfuerzo en este mismo sentido que Perry ha realizado, es el de su fundación “Equalizer”, con la que busca empoderar a las artistas femeninas en la industria de la música.





Asegura que las mujeres artistas tienen miedo e inseguridad cuando están dentro de un estudio lleno de hombres con todo y sus egos

En los últimos años también has incursionado en la composición de música para cine, ¿cómo ha sido para ti esta nueva etapa?

Me encanta componer música para cine, porque es una forma diferente de expresar, en este caso ya no los sonidos y las emociones de otra persona, sino una emoción que se verá en la pantalla, y mi trabajo es ayudar a respaldar esa emoción. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y trabajar con imágenes en la mente, así que todo esto ha sido muy divertido y aunque aún me considero nueva en ese campo, creo que lo estoy haciendo cada vez mejor, aunque he podido incursionar en proyectos realmente geniales.

Otro terreno que Perry ha comenzado a explorar es el de la producción musical para otros artistas, como recientemente lo hizo en el EP de Ringo Starr, Change the World.

Gossip Ringo Starr llena de estrellas el Auditorio Nacional

Volviendo a tu faceta solista, en ese terreno sólo grabaste dos discos de estudio. ¿Ya no has tenido la inquietud de grabar más música interpretada por ti?

Bueno, eso es lo que voy a empezar a hacer. Estoy a punto de grabar un nuevo álbum, porque precisamente ahora creo que me encuentro en una etapa en la que puedo decir que me siento contenta con esa posibilidad. Yo no puedo hacer cosas con las que no me siento bien o en las que no tenga nada que decir, además de que en el pasado estuve realmente ocupada haciendo otras cosas. Pero ahora me estoy tomando el tiempo para concentrarme en mí y estoy entusiasmada con este nuevo viaje, por eso también tengo muchas ganas de salir a tocar, porque ahora mismo mi corazón quiere estar en el escenario y contar otras historias.





El 24 de agosto se presentará en el Festival Hera, junto con artistas como Camila Cabello, Demi Lovato y Ximena Sariñana





La artista se presentará en el Festival Hera, que es un festival diseñado para destacar el talento femenino, ofreciendo una plataforma donde la diversidad y la inclusión se celebran en primer plano. De ahí que el cartel cuente también con otros nombres como Camila Cabello, Demi Lovato, Ximena Sariñana y Francisca Valenzuela.





¿En tu actuación en el festival Hera harás un recorrido por todas tus canciones o qué es lo que escucharemos?

De hecho escribí un montón de canciones para apoyar la nueva película, música inspirada en la película, así que mucho de lo que escucharán serán esas canciones nuevas, además de las dos que todo el mundo quiere escuchar, que son “What’s Up” y “Beautiful”, que por supuesto son grandes canciones, así que creo que la gente estará muy feliz con el set.

Antes de tu llegada a México, ¿hay algún recuerdo que quieras compartir sobre este país?

Sí, hace unos años estuve de nuevo en Acapulco y en ese momento estaba de moda una versión remix de “What’s up”, así que cuando canté mi versión la gente me miraba de forma rara, y después varias personas se me acercaron para decirme que no conocían la versión original, por eso me emociona seguir cantándola. Yo mismo pasa con canciones como “Beautiful” (popularizada por Christina Aguilera), que muchos no conocen mi versión, así que es muy lindo para mí tener la oportunidad de subir al escenario para compartir todo eso con ustedes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Ya que hablas de “What’s up”, está claro que esa canción te abrió muchas puertas y que nunca te abandonará. ¿Recuerdas cómo fue el momento en que la escribiste?

Creo que estaba pasando por un momento en el que me preguntaba cómo era posible que Reagan hubiera sido presidente si era tan idiota, pero en general también pensaba en cosas que estaban sucediendo y qué me hacían decir: ¿qué diablos está pasando en el mundo? Porque había muchos problemas relacionados con el derecho al aborto, el racismo y muchas otras cosas que aún continúan hoy… Pero bueno, uno como compositor sólo busca hablar de cosas que le parezcan honestas y luego resulta que mucha gente se identifica con eso, lo cual es una bendición. Y bueno, es una canción que sigue y seguirá sonando a lo largo de las décadas, y estoy muy agradecida por ello, pero eso no significa que sea una mejor canción, sino que llegó en un momento en particular e hizo eco en mucha gente… De cualquier modo, eso de “What’s Up?” (¿Qué está pasando) es algo que constantemente deberíamos preguntarnos, porque hay allá afuera muchas cosas que representan ese sentimiento”.

@djconchaytoro