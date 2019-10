Exhiben un rostro femenino inédito en "Otras Mujeres. La decisión de no tener hijos"

Como un tema no explorado dentro del arte, la fotógrafa veracruzana Judith Romero presenta la exposición Otras Mujeres. La decisión de no tener hijos, en la que da a conocer alrededor de 40 imágenes de quienes optaron por decisión propia no asumir la maternidad, así como la repercusión social y personal que esto implica.

Dicha muestra se presenta desde ayer en la Canon Academy, ubicada en Alejandro Dumas, en Polanco, en el marco de FOTOMÉXICO 2019, evento que se inaugura hoy con más de 140 exposiciones con la participación de más de 200 creadoras, en 19 estados del país y durará hasta diciembre.

El evento cuenta con un amplio programa de actividades, como la exhibición de Romero, quien actualmente reside en Oaxaca y quien menciona que este concepto presentado ante el ojo público, fue difícil abordar pero su intención era abrir un espacio para poder reflexionar a través de las fotografías, videos y testimonios de las mujeres que optaron por decisión propia no tener hijos y no continuar el mandato de una sociedad patriarcal.

"Se cree que nuestro fin como mujeres es ese (la maternidad) y debe ser una posibilidad y no una imposición. Esta idea documental inició en el 2014 y desde entonces fotografié a mujeres de distintas procedencia a nivel Latinoamérica y también se encuentran voces de Argentina, Brasil, Francia, Polonia y Estados Unidos. Es un proyecto de largo aliento que lleva mucho tiempo y esfuerzo", detalló la artista de la lente.

Agregó al respecto sobre la dificultad de penetrar en la intimidad de varias personas y de lograr su confianza. "Al final se logró el cometido y está el testimonio de varias mujeres que deciden no tener hijos y no por eso son incompletas o rotas. Yo creo que es todo lo contrario. En las imágenes se ven elementos que nos conectan con espacios íntimos, en lugares que las remiten a su propia identidad", dijo la fotógrafa.

Agregó que el proceso de elección de las mujeres fue que tuvieran más de 35 años y escogió el tema de acuerdo a su propia experiencia. Por otro lado, Judith Romero mencionó que para este trabajo utilizó una cámara digital y que las fotografías fueran a color.

Por último, respecto a la realización de un festival dedicado a las mujeres como en esta ocasión en FOTOMÉXICO 2019, la fotógrafa refirió "para mi es muy importante, porque da pie a visibilizar nuestro trabajo y poder conocer el de nuestras compañeras de profesión, un suceso como este se tenía que haber hecho ya, qué bueno que buen, porque no es fácil para una mujer destacar en este medio".