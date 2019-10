Exponen el valor del cartel como objeto

A través de 10/25 Carteles de Conciertos, los visitantes a el Museo del Objeto de Ciudad de México, tendrán, a partir de este fin de semana, contacto con parte de la historia musical de Estados Unidos y México a través de esta expresión gráfica, que atesora un buen número de seguidores, para perpetuar un momento único, como el hecho asistir al concierto de su banda o grupo favorita.

Son alrededor de 450 piezas de serigrafía de carteles de concierto, conocidos también como 'gig poster', los cuales se presentaron ayer como parte de la inauguración de esta muestra que reúne el trabajo de la empresa Mercadorama, la cual festeja 10 años de producir dicho arte. De igual forma, la exposición festeja el aniversario 25 de Ames Bros, compañía de diseño norteamericana, pionera en la creación de posters de música y destaca que han sido ellos quienes han hecho los carteles de Pearl Jam a lo largo de la trayectoria del grupo.

Explicaron ante la prensa que la exhibición, parte de una retrospectiva desde los orígenes del cartel, realizada por la curadora Veka Duncan y también ofrece una selección de posters de diferentes ediciones del festival Corona Capital los cuales serán exhibidosen el marco de la décima edición de este festival, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre próximos.

Durante la charla en la que estuvieron los involucrados en la muestra 10/25 Carteles de Conciertos, resaltaron que México es un país que ha demostrado tener a los más fervientes fans de géneros como rock, pop y punk, mismos que han sido nombrados por diversas bandas como de las mejores audiencias.

"La música, la cultura, la grafica y el arte todo va de la mano, por eso nuestro país era el mercado ideal para hacer una exposición como ésta, cuya intención es mostrar que estos carteles de concierto que hacen estas dos empresas, Mercadorama y Ames Bros, son un objeto artístico y de ahí la intención de presentarla en un museo", manifestó Duncan y agregó:

“Tenemos que verlos (los careteles) más allá de una gráfica sino como objetos de colección y eso es lo que ha marcado la historia del cartel de concierto, esa intención de casi de forma fetichista que tiene. Porque son de edición limitada, como se verán en el Modo, hay pocas ediciones, lo que los convierte en objetos codiciados".

La curadora manifestó que otro de los aspectos que se pretenden con la exhibición es "descontextualizarlos porque tal vez mucha gente no entienda que es este mundo, no es lo que uno ve en la calle cuando se anuncia un artista, no la gráfica, sino el trabajo de los artistas y que solo son para una fecha, una ciudad y un auditorio en específico. Eso hace perpetuar un momento importante como es acudir a un concierto".

Veka Duncan abundó al respecto que la técnica en la que se realizan los carteles es muy importante, porque son hechos en sarigrafía "y eso les da el valor de objeto coleccionable y eso sigue siendo muy manual, muy artesanal".