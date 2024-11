Agenda cultural: Qué hacer en la CDMX del 14 al 18 de noviembre

Aprovecha el fin de semana largo para hacer algo divertido. Aquí te compartimos un par de recomendaciones, por ejemplo, un viaje fugaz a León, Guanajuato para apreciar en lo alto decenas de globos aerostáticos; puedes visitar también una feria de libros enfocados en niños y jóvenes; una semana completa para encontrar la mejor hamburguesa de la ciudad; también puedes visitar una exposición de ilustradores en Neza o recorrer una casa con muchas actividades y productos enfocados en la cultura coreana a través del podcast La Guía del Fin de Semana. ¡Toma nota!





LIBROS PARA TODOS EN LA FILIJ

De manera efímera, un espacio del Bosque de Chapultepec se convierte en un bosque de libros; esto de manera retórica, porque es ahí donde sucede la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, también conocida como FILIJ.



Para esta, su edición 42, el programa contempla talleres, cuentacuentos, presentaciones de libros, círculos de lectura y actividades escénicas. También habrá espacio de ludoteca, así como con una zona de primera infancia para las y los más pequeños.

Cuándo y dónde

Hasta el 18 de noviembre en la avenida Heroico Colegio Militar, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en el espacio conocido como “La Milla”,

Sigue la conversación en redes: Facebook FILIJ.CDMX

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil I Foto. Cuartoscuro

LE BURGER WEEK: TRAS LAS MEJORES HAMBURGUESAS

La sugerencia culinaria esta ocasión es Le Burger Week, un evento que involucra hamburguesas, pero no una, no por lo menos una decena de proyectos que tienen a este emparedado como protagonista de su menú.



¿De qué va? Este evento que tiene ya experiencia de 12 años en Canadá y llegan en el mejor momento a la Ciudad de México. Además, se cuenta que sus fundadores, Thierry Rassam y Na’eem Adam, comenzaron su travesía en la urbe con el propósito de encontrar el sabor auténtico de los tacos mexicanos. Sin embargo, mientras recorrían las calles y los mercados de la ciudad, descubrieron algo que no esperaban: una creciente escena de hamburguesas que rivalizaba con la tradicional oferta de tacos.

La participación es sencilla, solo debes ubicar a los restaurantes que forman parte de y visitarlos para probar la hamburguesa especial que tendrán solo esta semana. Luego de eso puedes votar por la mejor. Y para que te des una idea de los participantes, aquí una lista con algunos de los participantes: Weloveburgers, butcher & sons, Chubbies Burger, The Food Box, Mr. Blanco’s, Holy Burger, Margarita Burgers, Chicago Bernie’s Beef Bike, Sliders Burgers, entre otros.

Cuándo y dónde

Del 15 al 22 de noviembre. Consulta los lugares que participan en www.instagram.com/leburgerweek.mx

Sigue la conversación en redes: @leburgerweek.mx

VIAJE FUGAZ: FESTIVAL DEL GLOBO EN LEÓN

Aprovecha el fin de semana largo para hacer un viaje fugaz a la edición 2024 del Festival Internacional del Globo en León, en Guanajuato. Es ideal para vivirlo en familia.



¿Qué habrá? Podrás ver en el cielo a más de 200 globos aerostáticos cada día que dura el evento; estos están comandados por pilotos de más de 25 países. Además, este año te sugerimos prestar atención en globos con figuras especiales, como uno con la portada del disco Escapology de Robbie Williams (Austria), Capitán Cavernícola (Brasil), Tom y Jerry (EU) y Swiss Cow Blüemli (Suiza).



Por cierto, no te pierdas las noches mágicas, pues se elevan aerostáticos pero iluminados y es, definitivamente, un giro a lo que se aprecia de día.

Cuándo y dónde

Del 15 al 18 de noviembre en el Parque Metropolitano de León en Prol. Blvd. Adolfo López Mateos Nte. S/N, El Palote

Sigue la conversación en redes: @figleon





Festival Internacional del Globo en León I Foto. Cortesía

FERIA DE ARTE E ILUSTRACIÓN: MI LUGAR NO

Una sugerencia de compra-venta-exploración es la que organiza el colectivo Bryon, conformado por artistas visuales y diseñadores Penny Rojano, Thiago Mar, Andrea León, Criss, Azalea y Mocet Olivar, bajo el nombre de Feria de Arte e Ilustración: Mi lugar no.

De acuerdo con sus organizadores, la temática abordada es “Los no lugares”, espacios del anonimato; un concepto que define cualquier espacio donde el ser humano permanece anónimo, por ejemplo, de medios de transporte, grandes cadenas hoteleras, supermercados y áreas de descanso, pero también de campos de refugiados.

Habrá venta de obra, talleres de acuarela, cerámica y encuadernación con una cuota de recuperación de 50 pesos; además, intercambio de stickers. Mantente atento porque en diciembre se perfila la presentación de productos editoriales y más talleres accesibles.

Cuándo y dónde

16 y 17 de noviembre en Casa de Cultura Rey Neza en Matlalzihuatzin 13, Rey Neza, Cdad. Nezahualcóyotl

Sigue la conversación en redes: @co.bryon





PODCAST: GUÍA CON TOQUES KPOP



El gusto por la cultura asiática se siente, se escucha, se come y hasta se baila en distintos puntos de la Ciudad de México, muy especialmente por la cultura coreana. Esta tiene una vertiente o tribu conocida como K-pop y es el eje central del episodio más reciente en el podcast La Guía del fin de Semana.



Para explorar más sobre el tema y de paso visitar una casa efímera con productos coreanos, actividades enfocados en belleza coreana, clases de comida, de idiomas y muchas más cosas, la charla es con Santiago Kim, director de la agencia local de Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corp en la Ciudad de México y quien está detrás de la experiencia K-Food Pop Up Store. Además, La Señorita Etcétera nos da una lista breve de lugares o proyectos para vibrar en la cultura coreana todo el año. ¡Aquí puedes escuchar el episodio!





Cuándo y dónde

La K-Food Pop Up Store estará disponible hasta el 25 de noviembre en Jalapa 141, colonia Roma Norte. Abre de lunes a domingo, de 11:00 a 20:00 hrs.

Escucha el podcast en Spotify, Acast, Google, iTunes y Deezer

Sigue la conversación en redes: @at.mexico

Escuchar el podcast de La Guía del Fin de Semana es otra de las recomendaciones. ¡Aquí lo encuentras!