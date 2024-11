Agenda cultural: Qué hacer en la CDMX del 21 al 24 de noviembre

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, llegaste al mejor lugar, con esta selección de actividades culturales que contempla varios cumpleaños: uno cultural del Centro Cultural Ollin Yoliztli; uno cantinero en el Salón Tenampa que llega a los 99 años; y uno gastronómico con tragos por el primero año del restaurante Lina. Además, hay concierto con música de El Castillo Vagabundo y jazz europeo en los jardines del Cenart. Finalmente, el nuevo episodio del podcast La Guía del Fin de Semana, un repaso por la mítica colonia Guerrero, dentro y fuera del Museo Kaluz.





CELEBRA LOS 45 AÑOS DEL OLLIN YOLIZTLI

El tiempo libre se pasa mejor entre fiestas, y en esta ocasión en el cumpleaños 45 del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), un espacio dedicado a la educación artística desde 1979.

¿Qué habrá? El programa contempla diversas actividades, como conciertos, una muestra fotográfica y espectáculos multidisciplinarios de música, teatro y circo. Por ejemplo, el 23 de noviembre, Rampante: Encuentro Subyugante de Contagioso Vaivén en la Carpa de Mente, inspirada en la novela de Ítalo Calvino El Barón Rampante, en la que un personaje acróbata decide abandonar la tierra y vivir en las alturas; o el 24 de noviembre a Ítaca, obra multidisciplinaria sobre el viaje de Odiseo que vuelve a su casa.

Cuándo y dónde

Del 20 al 27 de noviembre en diversos espacios de la capital. Más detalles en Facebook CCOllinYoliztli

FIESTA DE ANIVERSARIO DEL SALÓN TENAMPA

El famoso y mítico Salón Tenampa celebra 99 años de existencia este fin de semana, por eso, se convierte en una gran alternativa de visita.

¿Qué habrá? Menú especial que solo durará un par de días, una colaboración con Jesús Pedraza de La Cocina del Bizco y la chef del lugar, Anel Hernández. Además, no puede faltar la música; el viernes tocarán mariachis y música norteña mientras que el sábado habrá show en vivo de Julio Ponze, ex corista de Juan Gabriel, Miguel Aceves Mejía y Alejandra Ávalos, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

22 y 23 de noviembre en Plaza Garibaldi 12, colonia Centro. Boletos en salontenampa.com

Fiesta en el Salón Tenampa I Foto. Aderezo

EL VIAJE DE CHIHIRO VERSIÓN ORQUESTA

Si eres fanático de Miyazaki y sus películas, este fin de semana te sugerimos asistir a la función de estreno de nuevo Cine Concierto, enfocado en la película de El Viaje de Chihiro.

¿Que habrá? Podrás escuchar las canciones más emblemáticas del filme, pero musicalizado en vivo por la Cinema Concert Orchestra que tiene la dirección de Laura Reyes. Su interpretación es potente, dinámica y hasta divertida. Ojo, es una función única y autorizada por Ghibli.



Por cierto, para diciembre llega la segunda temporada de Ghibli Concert, con una gala orquesta de más de 90 minutos y con las piezas de Totoro, Kiki, Howls Moving Castle, The Boy And the Heron, Ponyo, Naussica y Mononoke, entre otros.

Cuándo y dónde

24 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en Aristóteles s/n, Polanco. Te sugerimos comprar boletos previamente.

Función del Castillo Vagabundo en Cinema Concert Orchestra I Foto. Cortesía









EL SABROSO CUMPLEAÑOS DE LINA

Otra opción festiva con gran banquete de por medio, es en el primer aniversario de Lina, el restaurante de la chef Mariana Villegas. Luego de una amplia trayectoria, respeto y sensibilidad por los ingredientes, su proyecto se consolida.



Para celebrar prepara una jornada de gozo y buena compañía con cocteles y mezcales todo el día; una selección especial de vinos naturales por copeo y, por supuesto, sus platillos estrella como la arrachera de Wagyu Cross, con frijoles charros, aguacate y salsa borracha o el ceviche de almeja chocolata con sandía y pepino, entre otros. Lee más en www.aderezo.mx

Cuándo y dónde

23 de noviembre a partir de las 2:30 hrs en Yucatán 147, Roma Norte

Primer cumpleaños del restaurante Lina I Foto. Katie June Burton

EUROJAZZ AL AIRE LIBRE EN EL CENART

Los jardines del Centro Nacional de las Artes vuelven a activarse al ritmo del Eurojazz, un festival de música mítico en este lugar y en la ciudad.

Esta es una gran oportunidad de explorar la música de jazz que está sonando por Europa y que, definitivamente,tiene un lugar especial en los mexicanos. Para cerrar esta edición, este fin se presentará el sábado Michelangelo Scandroglio (Italia), Wojtek Mazolewski (Polonia),Balázs Bágyi (Hungría) y Fuensanta (Países Bajos), entre otras participaciones. Checa el programa completo en www.cenart.gob.mx/festival-eurojazz-2024



Aquí puedes escuchar más sobre lo que trata el Eurojazz año con año.

Cuándo y dónde

Culmina el 24 de noviembre. Funciones a las 13:00 y 17:00 hrs. Áreas verdes del Cenart.Entrada libre

PODCAST: LA COLONIA GUERRERO EN EL MUSEO KALUZ

De boca en boca, con muchas fotografías y tras una profunda investigación colectiva, la colonia Guerrero toma el lugar que le corresponde en la historia de la Ciudad de México, lo hace en el Museo Kaluz a 150 años de su nombramiento.



Se trata de la exposición La Guerrero en Boca de Todos, Relatos Vecinales y para conocer más de ella, te sugerimos escuchar La Guía del Fin de Semana con Ricardo Urueta y Carlos López, curadores de la muestra. Ambos platican anécdotas de la colonia, cómo fue su acercamiento con los habitantes de esta zona de la ciudad, acontecimientos que la han marcado y celebridades que vivieron ahí. Desde el grupo de rescate los Topos, pasando por la familia Rivas Mercado, hasta el oso con el que todos los vecinos se tomaban fotos. Además, al final, una guía breve y muy personal de lugares donde puedes comer en la Guerrero. ¡Dale play!

Cuándo y dónde

La exposición estará abierta hasta el 17 de marzo de 2025

Hay un nuevo episodio de podcast cada jueves en Spotify, Acast, Google, iTunes y más

Exposición y podcast sobre la colonia Guerrero I Foto. Cortesía Museo Kaluz

