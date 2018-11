Arma tu plan de fin de semana largo con #LaSeñoritaEtcétera

Fiesta en dos bosques de la ciudad, sonidos de Latinoamérica y fósiles o minerales



PARA NO COCINAR

No cocines, date una vuelta por la primera edición de Buen Provecho, evento que reúne a más de 50 restaurantes en la CdMx con menús asequibles que van de los 180 a los 500 pesos. El objetivo, según los organizadores es “que los locales prueben restaurantes que no conocen y atraer a turistas con interés gastronómico”

Cuándo y dónde

17 al 24 de noviembre. Consulta los restaurantes, menús y precios en buenprovechocdmx.com

Sigue la conversación en redes: #Buenprovechocdmx



Foto Cineteca Nacional

GRANDES FILMES

Arma tu cine permanencia voluntaria en la edición 65 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Más de 10 películas que han recorrido el mundo llegan a Coyoacán; destaca el trabajo de directores como Spike Lee o Lars Von Trier, que abre la fiesta con el filme La casa de Jack

Cuándo y dónde

Del 16 de noviembre al 3 de diciembreen avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Conoce más detalles en: www.cinetecanacional.net

Sigue la conversación en redes: @CinetecaMexico



Foto twitter.com/ChapultepecCDMX

FESTIVAL BOSQUES

El Bosque de Chapultepec y el Bosque de Aragón vivirán en simultaneo un festival con actividades gratuitas en distintos puntos de su verdoso territorio. Aprenderás, por ejemplo, a trepar árboles, a cocinar comida prehispánica y a elaborar un ajolote con material reciclado.

Cuándo y dónde

Del 17 al 25de noviembre. Entrada libre. Consulta la programación completa en:www.sedema.cdmx.gob.mx

Sigue la conversación en redes: #FestivalDelBosque



INBA

BLANCANIEVES EN EL CENTRO

Blancanieves llega a la CdMx a cargo de la Compañía Nacional de Danza, en una versión de balletcontemporáneo, con una producción excelsa que evoca uno de los cuentos clásicos de los Hermanos Grimm. Además, se escenificará en el bello Teatro del a Ciudad Esperanza Iris.

Cuándo y dónde

17 y 18 de noviembre ubicado en Donceles 36, Centro Histórico. A las 19:00 horas. Consulta precios y disponibilidad en www.ticketmaster.com.mx

Sigue la conversación en redes: @CNDanzaMX



Cortesía

HISTORIAS DETRÁS DE LOS FÓSILES

Muchas de las rocas que encontramos en nuestro camino tienen historia y este fin puedes conocerla de cerca y con la guía de los biólogos de Paleontológica LAB, en la Expo Fósiles y Minerales CdMx. Además, comprar ejemplares y ahondar en temas como minerales, animales prehistóricos, dinosaurios y fósiles,

Cuándo y dónde

17 y 18 de noviembre de las 12:00 a las 17:00 horas enVenustiano Carranza 9, colonia Centro. Entre Eje Central y Bolivar

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/PaleontologicaLab





Cortesía

PARA BAILAR

Aleja el frío bailando y date una vuelta por el Nomade Showcase, una fiesta de música folclórica latinoamericana liderada por bandas como Matanza, Quixosis y Fata & Morgana. Déjate llevar por los sonidos de instrumentos acústicos con sintetizadores, texturas tropicales y música psicodélica.

Cuándo y dónde

16 de noviembre en Galera, ubicado en Carmona y Valle 147, colonia Doctores. Precios y boletos en nomadeshowcase.boletia.com

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/Nomadefestival



PLUS

