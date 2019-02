Crea galería La Silvestre Atelier, un espacio para el realismo

En la calle de José Alvarado se encuentra una casona del S.XIX cuyo principal objetivo es el rescate y promoción del arte. Se trata de la galería de arte La Silvestre Atelier que con la dirección del pintor mexicano Marco Zamudio, promete ser un espacio abierto al diálogo y encuentro entre artistas, curadores, coleccionistas y público.

“Yo conozco a varios coleccionistas y a tres de ellos se les ocurrió hacer una galería con su colección propia, sin embargo yo comenté que sería más padre que hicieran una galería abierta al público, les gustó la idea y me invitaron a ser el director.” Comenta Zamudio con respecto al nacimiento del proyecto. “Acepte la dirección de la Galería, siempre y cuando no se le falte al respeto a los artistas, porque pasé por todas las galerías de México y todos son unos raterazos.”

Zamudio considera que es “un pintor con oficio”, y que la importancia de la Galería está en retomar la figuración y sobretodo el realismo, “estoy tratando de rescatar técnicas pictóricas antiguas, combinándolas con las modernas para proponer algo todavía dentro de las artes visuales, es por eso que las obras expuestas, son en su mayoría, de artistas figurativos, realistas e incluso hiperrealistas.”

Si bien la galería busca ser un referente del realismo en la actualidad, el pintor destacó que no están cerrados a que se lleve a cabo una exposición de arte conceptual “siempre y cuando tenga una propuesta válida y que no sea solamente charlatanería”, pues considera que “está tan en boga el arte conceptual, mal llamado contemporáneo, que si bien no descalifico, sí descalifico la charlatanería”

La exposición que se encuentra actualmente en la galería titulada Los Silvestres, tomó su nombre al existir en ella una gran variedad de manifestaciones artísticas “que se nos hace un poco salvaje” apuntó el director, además de que el nombre tanto de la galería como de la exposición evoca a los “fovistas de las grandes vanguardias”, entre los artistas expuestos se encuentra la obra de César Moya, Paola Zappa, Guillermina Zenteno, Efraín Espino, entre otros.

La galería fue inaugurada en julio, pero fue hasta septiembre que abrió sus puertas al público. En cuanto a la respuesta que han obtenido de la audiencia Zamudio afirma “afortunadamente algunos de los clientes han respondido y ahí vamos sorteando la batalla de la compra y la venta de las obras.”

En cuanto a la situación actual de la cultura, el pintor considera que “el gobierno debería de hacer más promoción a la cultura y formar alianzas con las galerías de este tipo, o de otro, pero hacer algo en conjunto.” Por otra parte Zamudio cree que es necesario que existan más ferias de arte en México, así como un mayor desarrollo de la mercadotecnia cultural pues “hay público y hay obra para todo tipo de bolsillo”.

Con respecto a lo que le espera a la galería en el 2019, el pintor apuntó que ya se tienen calendarizadas todas las exposiciones del año, y que la primera se tratará de una serie propia inspirada en el libro de Lewis Caroll, Alicia en el país de las Maravillas, que será “muy oscura” por lo que llevará el nombre de Alicia en la Oscuridad.

También comentó que su gusto por la pintura se lo debe a su mamá, que de niño lo llevó a cursos de pintura debido a su problema asmático, “tuve la suerte de que mi mamá puso en mis manos un libro que precisamente tenía una pintura de Caravaggio, La muerte de la virgen y 36 años después pude ir a ver ese cuadro de toda mi vida y paso algo chistoso, lamí el cuadro y pues me llevo la policía, pero yo tenía que hacer eso, me supo a gloria.”

En cuanto a la función del arte en la actualidad Zamudio abundó en que “el arte debe de reflejar su tiempo, es responsabilidad de los artistas hacer valer el tiempo en el que vivimos, no quiero decir con esto que debe de ser a fuerzas social, pero cada pintor debería de tener una línea para decir en qué sí y en qué no está de acuerdo. Yo creo que el arte sigue siendo una válvula de escape para que la sociedad no se intoxique, ese debería ser el papel del arte, y no como ha fungido de un tiempo para acá que es motivo para lavar dinero.” Finalizó.

Si quieres conocer la galería puedes agendar una visita enviando un mensaje privado a sus redes sociales FB e IG: @lasilvestreatelier