El universo de Kandinsky llega a Bellas Artes

La muestra Kandinsky. Pequeños Mundos se abrirá al público el próximo 31 de octubre en el Museo del Palacio de Bellas Artes, cuya premisa es ofrecer una mirada amplia a la producción visual del artista, mediante cuatro ejes temáticos y con piezas provenientes de los museos más importantes del mundo.



“El objetivo fundamental es que la gente conozca las diferentes etapas de Kandinsky y eso está perfectamente representado en la exposición”, expresó Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el recorrido para la prensa, de la cual manifestó su trascendencia al ser la primera individual que se presenta del creador ruso y que estará en el mencionado recinto hasta el 27 de enero de 2019, con la que cierra su administración.



Anteriormente, en México, se informó, se habían presentado obras de Kandinsky de manera colectiva con carácter historiográfico, pero no una que contuviera un cuerpo de obra producido durante las cuatro décadas de su carrera artística.



Durante la visita, se destacaron diversos aspectos de las creaciones de Wassily Kandinsky (1866-1944), considerado uno de los artista más influyentes del siglo XXI, entre ellos su alcance espiritual en el arte, además de su relación con la música y su propia obra inscrita en el arte abstracto, aunque en esta exhibición se da cuenta de sus inicios con piezas de carácter figurativista, se explicó.



Asimismo, Kandinsky. Pequeños Mundos se encuentra estructurada en cinco secciones con obras de siete colecciones internacionales que provienen de Rusia, Estados Unidos, y Francia, la primera es Raíces rusas, la segunda La inundación del color, la tercera Sinfonías de Moscú, la cuarta la Abstracción geométrica y la quinta Microcosmos, donde se denota como desde los años veinte el artista se interesó por el repertorio de formas microscópicas, de libros especializados en biología y embriología.



Cabe mencionar que la muestra contiene herramientas de apoyo, como videos y audios explicativos entre otros, además se encontrarán diversos elementos explicativos para contextualizar los momentos históricos vividos por Kandinsky y su relación con otras corrientes artísticas. También, dieron a conocer que el en el catálogo de la muestra, el actor desentrañará la prolífica vida del artista.



La muestra contó con el apoyo de The State Tretayakov Gallery y The Pushkin State Museum of Fine Artes, entre otros.