La guía del fin de semana: Actividades qué hacer del 22 al 26 de julio

¿Qué planes tienes para tus días libres? te compartimos la selección de actividades que trae para ti esta semana La Señorita Etcétera en La Guía del Fin de Semana; incluye desde una subasta de arte, para crecer tu colección o comenzar una, hasta elaborar a uno de los personajes de El Principito, entre otras cosas. Toma nota

VIAJE VIRTUAL A LA GUELAGUETZA 2020

Este 2020, la comunidad oaxaqueña no podrá realizar una de sus más antiguas tradiciones de manera presencial; sin embargo, los esfuerzos por replicar a todo el mundo parte de su cultura está en curso a través de La Guelaguetza virtual, en la que se pueden ver expresiones de las ocho regiones del estado en los Lunes del Cerro, presentaciones musicales, dancísticas y pictóricas de ediciones anteriores.

La próxima muestra folklórica es el lunes 27, pero en su cuenta oficial de Facebook puedes ver gráficos e información sobre delegaciones que participan, entre otras cosas.

Sabías que… Guelaguetza es el término zapoteco que se refiere a “cooperar” o “reciprocidad” y tiene su origen en los ofrecimientos a los dioses agrícolas en agradecimiento a las cosechas.

Cuándo y dónde

Hasta el 27 de julio en www.facebook.com/guelaguetzaoficial

Sigue la conversación en redes: #Guelaguetza2020





Lucía Vidales

SUBASTA DE ARTE: LATANGENTE

Conoce la propuesta de artistas mexicanos, su proceso y más de su visión creativa para luego, si logras comunicar con ellos, adquieras algunas de sus piezas en la subasta virtual Latangente.

Este fin se celebrará la segunda edición y la dinámica consiste en que durante dos días el artista muestra al espectador trabajo, vida y mirada sobre las transformaciones del mundo actual; además, una entrevista virtual. Luego, se realiza la subasta de dos piezas disponibles de las 10:00 am a las 10:00 pm (o hasta que ya no no se presente una contraoferta).

Para pujar, los interesados tienen que enviar su oferta a la cuenta de Instagram de @arteporlatangente por mensaje privado o comentario, incluyendo su email. La persona que haya ofrecido más por la obra, se queda con la pieza.



Estos son los artistas:



Jimena Montemayor: martes 21 – miércoles 22 de julio

Lucía Vidales: jueves 23 – viernes 24 de julio

Andy Medina: sábado 25 – domingo 26 de julio

Theo Michael: lunes 27 – martes 28 de julio

Cuándo y dónde

Del 22 al 28 de julio en www.instagram.com/arteporlatangente

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/latangente.art





Especial

DALE VIDA AL ZORRO DE EL PRINCIPITO

El Centro Nacional de las Artes mantiene en su cartelera virtual actividades divertidas para toda la familia; lo mismo puedes escuchar Titecuentos, participar en el taller de creación literaria o elaborar una máscara de zorro, pero no cualquier zorro, el de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Además, el tutorial viene acompañado de un fragmento de esta entrañable historia.



Los materiales los tienes en casa y será muy fácil replicar el diseño de Marco. A Esperanza, propuesta que forma parte del Área de Artes plásticas que mantiene la dependencia de manera online en Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura.

"No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo", se lee en El Principito.

Cuándo y dónde

Todos los días en el Canal de Youtube de Centro Nacional de las Artes

Sigue la conversación en redes: @Cenartmx

Tú conmigo de Arianna Bustos Nava

MIRADA INDISCRETA: FOTOGRAFÍAS DE CALLE HECHAS EN CASA

Hace unas semanas el Centro de la Imagen lanzó una convocatoria abierta para participar en Mirada indiscreta. Fotografía callejera desde casa. La dinámica consistió en levantar imagen a través de la herramienta Google Street View con el objetivo de “detonar la reflexión y la producción de imágenes desde dispositivos electrónicos… fotografía movida por la curiosidad, que mira sin que el observado lo sepa, indaga y su indiscreción está, muchas veces, en hacerlo sin pudor”, menciona la dependencia.



Aprovecha este fin y conoce los 22 proyectos ganadores de los 99 que se postularon. El material se puede descargar y el viernes 24 de julio a las 19:00 horas habrá una charla con algunos de los seleccionados para ahondar en su experiencia.

Cuándo y dónde

Todos los días en www.facebook.com/centrodelaimagen.mx

Sigue la conversación en redes: @cimagen





MÚSICA Y EXPERIENCIAS VISUALES EN EL CAMARADA NRMAL

Aunque el Festival Nrmal logró realizarse en 2020, sus organizadores decidieron expandir la propuesta musical y creativa que los caracteriza, pero vía internet; playlist y episodios-collages en los que rescatan su esencia se pueden consultar a diario en redes sociales; este fin en especial, el segundo capítulo de Camarada TV que contará con melodías neo-pop regio. La cita es el domingo 26 de julio en punto de las 8:00 pm en www.youtube.com/user/nrmaltv

Cuándo y dónde

Todos los días en www.facebook.com/Nrmal.net

Sigue la conversación en redes: @Nrmal