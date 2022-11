La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 1 al 4 de diciembre

¡Llegó diciembre y con él las ganas de celebrar! Además, aprovechar al máximo tu tiempo libre,por eso, esta ocasión seleccionamos para ti actividades para el fin de semana que incluyen: un festival para conocer nuevas propuestas gastronómicas; un maratón astronómico con cientos de telescopios; una fiesta donde puedes comprar esferas o piñatas y una venta editorial con hamburguesas especiales de por medio. Aquí nadie se aburre:

DESCUBRE SABORES EN LA COMILONA

Explora una veintena de proyectos gastronómicos con el regreso presencial de Comilona, un festival que coloca frente a ti tu próximo restaurante favorito. Está orquestado por especialistas en la materia, así que cada detalle estará muy bien cuidado.

El line up de comida está integrado por lugares como Silvio Navajas, Tío Klaus, Alma Negra, Oh My Dog, Pastelería de oficio, Elvis, Esquite Ruls, La cochinita de mi jefa, Tizne Tacomotora, Fack Yeah, Chubbies Burger, Comal, Homie Pizza y Metro Cacao, por mencionar algunos.

La experiencia se complementará con talleres y catas, algunos con costo, y sobre temas que van de fermentos a food design; además, para hacer más redonda la estancia, habrá música a cargo de Elsa-Bor, Operación Tormenta y Perreo Milenial.

Cuándo y dónde

3 de diciembre en el Parque Bicentenario, ubicado en 5 de Mayo 290, en Refinería 18 de Marzo, Miguel Hidalgo. Compra tus entradas en boletia.

EXPO: CADA QUIEN CON SU TOLEDO EN EL MUSEO DE LA ESTAMPA

La sugerencia museística este fin de semana, es visitar la muestra gráfica Cada quien con su Toledo en el Museo Nacional de la Estampa. En la exhibición podrás conocer parte de la producción gráfica del célebre artista desde sus inicios; diversas técnicas artísticas y materiales, además del grabado que le caracterizó.

La muestra está integrada por más de 180 obra que contemplan el año de 1960 y 2018 con las técnicas como aguafuerte, aguatinta, punta seca, azúcar, mezzotinta, litografía, mixografía y xilografía; bueno, hasta algunos ejemplos de acuarela, gouaches y cerámica.

Cada quien con su Toledo se divide en tres núcleos que en su nombre llevan parte de su historia: De Juchitán para el mundo; Toledo: forjador de instituciones y Monos, fábulas y sismos.

Cuándo y dónde

Estará vigente hasta febrero del 2023 en el Museo Nacional de la Estampa, ubicado en Hidalgo 39, colonia Centro. De martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

FERIA DE LA PIÑATA Y LA ESFERA

La Navidad está cada vez más cerca y si no has puesto el arbolito, antes de hacerlo date una vuelta por la Feria de la piñata y la esfera, organizado por el proyecto El Bonito Tianguis, en la que participan artesanos de distintos puntos del país con sus obras únicas que le darán un toque especial a las fiestas. Además, Chiapas será el estado invitado y el programa también contempla talleres y charlas.



Para que te des una idea de lo que puedes comprar, aquí un poco de lo que estará a la venta: respecto a las esferas, diseños de Tlalpujahua Chignahuapan, de talavera, hechas con rebozos, mazahuas y con lana de Veracruz; y en el universo de las piñatas, varias de ellas son provenientes del Estado de México y tienen figuras tradicionales o innovadoras como algunas en forma de nochebuena.

Pero además de lo decembrino, hay opciones para tus regalos: aretes, textiles, productos holísticos, artesanías, barro sin plomo y algunos antojitos para comer ahí o en casa (ojo, trae tus trastes porque no manejan desechables).

Cuándo y dónde

3 y 4 de diciembre de las 10:00 a las 19:00 horas en el Colegio México Roma, ubicado en Durango 49, entre Mérida y Frontera, colonia Roma. El costo de la entrada es de 20 pesos.

NOCHE DE LAS ESTRELLAS EN EL ZÓCALO

Más de 400 telescopios, un par de planetarios, charlas informativas, pero también informales con astrónomos y la posibilidad de ver a los Reyes Magos en el cielo en el Zócalo de la CdMx, es un poco de lo que podrás experimentar en la Noche de las Estrellas, uno de los eventos de divulgación científica más grandes en el mundo.



Es una actividad anual que se celebra desde hace más de 10 años, pero que este 2022 tiene lugar el sábado 3 de diciembre. Si quieres saber más de este tema estelar, la sugerencia es darle play al podcast La Guía del Fin de Semana y escuchar la charla con una de sus coordinadoras, la Mtra. Brenda Carolina Arias Martín.

Cuándo y dónde

El evento sucederá el 3 de diciembre y el podcast estrena episodio cada jueves en distintas plataformas de podcast (Spotify, Google, iTunes, Acast y Deezer).

BURGERS, ARTE Y BAZAR EN LA SAN RAFAEL

Otra de las sugerencias para este fin que incluyen buena comida y arte, es la que puedes experimentar en Indómita, un club-restaurante ideal para los fanáticos de las hamburguesas.



¿Qué habrá? Por un lado, la exposición del artista Emmanuel García, llamada Una lloradita… en ella verás Lulús lloronas y grabados intervenidos, entre otras cosas. Por otro lado, la burger del mes, una cemita dupli en colaboración con Porcino. Lleva bollo cemita fermentado con un poquito de pulque e infusión de anís. Deliciosas rebanadas de pork Belly semi dulce ahumado con cebolla morada caramelizada y romeritos frescos. Y por si eso fuera poco,habrá una pop-up de La Duplicadora en la que podrás adquirir algunos ejemplares como la serie Cuadernos de Perritos

Cuándo y dónde

La venta de La Duplicadora estará disponible el 3 y 4 de diciembre,pero la expo y la burger todo el mes de diciembre en Indómita, ubicada en Miguel Schultz 7, colonia San Rafael

