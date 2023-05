La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 1 al 4 de junio

Ropa a 100 pesitos, libros a precio de tianguis y exposiciones que te llevan a explorar temas que solo el arte contemporáneo convoca; además, música de cine antes silenciada o experiencias distintas a las trajineras para explorar Xochimilco. Esto es un poco de lo mucho que puedes hacer este fin de semana. ¡Toma nota!

TIANGUIS DE LIBROS EN REFORMA

En esta guía nos encantan las ofertas, por eso, este fin de semana te proponemos asistir a surtirse de libros en el Tianguis de Libros en Reforma. En la edición 2023 habrá piezas a precios muy accesibles, como en un tianguis, vaya; además, tienen una programación muy dinámica con conciertos, y charlas.

Para este fin destacan



Viernes 2 de junio I Charla de Literatura Brasileña con Paula Abramo

Sábado 3 de junio I Música tradicional mexicana con la Dinastía Esparza

Domingo 4 de junio I Música infantil, La Familia de Música y Pitágoras; además, una presentación de Danzón

Cuándo y dónde

Culmina el 4 de junio y se ubica en Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia. De las 11:00 a las 21:00 horas.

A ESTRENAR EN SOLO TENGO 100 PESITOS

Y siguiendo con la misma línea de las actividades a bajo costo durante el tiempo libre, otra sugerencia es visitar una edición más de Solo tengo 100 pesitos, más que un bazar, es un cofre de prendas y accesorios que son como tesoros. Cada pieza está considerada o vintage o de segunda mano, el resultado de la exploración de más de 80 proyectos. Aquí estrenas porque estrenas.



Además, esta entrega tiene algunos puntos que lo hacen especial y es que durará tres días, habrá espacio para perforaciones (contamos con todos los permisos y formularios de cofepris), bar de gelish y colaboración con una fundación para ayuda de rescate animal. De acuerdo con la organizadora, regalarán 100 bolsas y contarán con cuatro pisos (uno más de lo que de costumbre)



Puedes ir con tu mascota porque es petfriendly y con calzado cómodo porque también puedes bailar un poco con la música que tienen programada.Por cierto,hay opciones a la venta de repostería, snacks, joyería, accesorios, lencería, flores, papelería, plantas, skincare, herbolaría, maquillaje, conservas y más.



Escucha más de este evento, en el podcast La Guía del Fin de Semana.

Cuándo y dónde

Del 2 al 4 de junio en Rebsɑmen 203, colonia Nɑrvɑrte, de las 11:00 a las 18:00 horas.

LA NOCHE DE LOS MAYAS CON LA FILARMÓNICA

La alternativa musical es la que se vivirá en el Centro Cultural Ollin Yoliztli,un par de conciertos dedicados a La Noche de los Mayas, una película de 1939 dirigida por Chano Urueta, cuya música estuvo a cargo de Silvestre Revueltas, pero se desconoció por muchos años hasta que en 1960 fue editada por José Yves Limantour.



La podrás escuchar con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dudel inglés Stephen Ellery y como fiesta del proyecto radiofónico de Opus 94.

Cuándo y dónde

3 y 4 de junio en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicada en Periférico Sur 5141.

EXPO: TANK EN PEQUOD.CO

El envolvente azul ultramar que hay temporalmente en las salas de la galería Pequod Co. te permite navegar por la obra del artista Andrew Roberts en la expo Tank. Por medio de varias esculturas hechas con impresión 3D en silicón y otros materiales, pensarás que realmente estás frente a una criatura que viene desde lo más profundo del mar. Hay asombro, sufrimiento, nostalgia y desesperanza que como espectador te tocará explorar.

Además, dibujos en relieve, un par de videos y un relato escrito por Andrew suman elementos para relacionarnos con la historia que está contando. En ella emplea “el terror y la ficción especulativa para hablar sobre la realidad”, comentó el artista en el programa de arte La pipa y la fuente.

Cuándo y dónde

Culmina el 10 de junio y la galería se ubica en Lancaster 29, colonia Juárez. Abre de martes a sábado a partir de las 11:00. Entrada libre, pero con registro previo.

Foto. La Señorita Etcétera

¡NO TODO ES TRAJINERAS! EXPERIENCIAS ÚNICAS EN XOCHIMILCO

Hogar de ajolotes, de aves como la gallinita o el perro de agua y de hasta pelícanos canadienses en invierno (enero-marzo) ;un espacio donde no hay calles, pero sí canales, con diversas chinampas donde se cosechan y cultiva maíz, hortalizas, calabazas, en las que en cierta época del año te miran pasar diversas flores desde la época prehispánica, de hecho, su nombre significa en náhuatl, “Campo de Flores”. Hablamos de Xochimilco.



Esta área de la Ciudad de México, declarada como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1987 es la protagonista de nuestro podcast de la entrega más reciente en el podcast La Guía del Fin de Semana.



¿Por qué Xochimilco?Hay bastantes proyectos que nos hacen recorrerlo no solo en trajinera y con mariachi incluído, sino reconociendo su importancia cultural, ambiental o culinaria a nivel nacional, entre ellos Son de Maíz en la que llegas remando un cayuco; y otra denominada Apicultor por un día, organizada por el proyecto Abejas de Barrio. Escucha aquí el episodio.

Cuándo y dónde

Todo el año y el podcast, cada jueves en Spotify, Google, Acast y Deezer

Foto. Cortesía de Casa del Lago

CONCIERTO Y EXPO: ESPÍRITUS EN FRECUENCIA DE AKI ONDA EN CASA DEL LAGO

Y otra de las actividades con alcance artístico que te recomendamos tener en el radar este fin de semana es la que sucederá en Casa del Lago a cargo del artista, compositor y curador japonés Aki Onda que, a decir del espacio cultural,es un referente internacional dentro de las prácticas sonoras y artísticas contemporáneas. Será memorable.



La obra que adaptó especialmente para espacios interiores y jardines de la casa tiene por nombre Espíritus en Frecuencia; son dos instalaciones, Bells y Nam June’s Spirit Was Speaking to Me, elaborada con radios y campanas.



Ojo. Para la inauguración habrá tres conciertos con los músicos locales Darío Bernal Villegas, Dora Juárez Kiczkovsky y Chris Cogburn.¡No te los pierdas!

Aki Onda ha presentado su trabajo en recintos como The Kitchen, MoMA, el Museo del Louvre, Palais de Tokyo, Argos, ICA Londres y el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, entre muchos otros.





Cuándo y dónde

Los conciertos sucederán el 1 de junio a las 18:00 y 19:00 horas; el sábado 3 de junio a las 13:00. La expo culmina el 31 de agosto de 2023 en Casa del Lago.

