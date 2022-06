La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 1 al 5 de junio

Dale la bienvenida al mes con estas actividades qué hacer el fin de semana. Esta ocasión incluye un festival para celebrar a la bicicleta; un par de expos con manifestaciones históricas y sensibles, una en Tlatelolco y otra en Minería; una cena que evoca las recetas de Como agua para chocolate y otra con cerveza que brilla y tacones drag; además, una fiesta que conmemora a una de las radios independientes de la urbe ¡Toma nota!

Foto. Jesús Pacheco Vela

OTRAS LECTURAS DE TLATELOLCO EN LA BIENAL TLATELOLCO

La inmensidad de Tlatelolco se ve registrada en lo alto de sus construcciones y hasta los sonidos que hay en lo más profundo; en su pasado como islote o de cuando fue la ciudad del futuro. ¿Lo quieres atestiguar? Este fin de semana todavía puedes comprobarlo en la clausura de la Bienal Tlatelolca, un proyecto cultural gestionado por Balam Bartolomé y Antonio Monroy, en el que a su vez participaron cerca de 20 artistas contemporáneos -llamados tlacuilos- conducidos por llevar la idea de la memoria a sus piezas, entrelazando sus experiencias con Tlatelolco.

Dentro de las actividades de clausura, destaca: El performance titulado Un águila que cae, con Magno Huautla; la activación sonora de La Región del Ruido, a cargo de Arturo Hernández Alcázar y Juan Pablo Villegas así como la proyección de la película inédita La Región del Ruido, del cineasta Daniel Noreña. Todo esto sucederá el domingo 5 de junio.

Además, la Bienal está instalada en otro espacio importante para los habitantes de Nonoalco y que cerró por pandemia: la Central de Maquetas.

Cuándo y dónde

Culmina el 5 de junio en Torre 5 de Febrero, segunda sección en el Conjunto Habitacional Tlatelolco. Detalles de visita a través de redes sociales.

Sigue la conversación en redes: @bienaltlatelolca





Foto. Cuartoscuro

FESTIVAL DE LA BICICLETA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CDMX

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, este fin de semana súmate a la fiesta sobre ruedas que se vivirá en distintos puntos de la CdMx: el Zócalo, el Complejo Cultural Los Pinos y dentro en el Paseo dominical Muévete en Bici.



¿Qué habrá? Talleres para aprender a reparar, exhibición de bicis antiguas, paseos históricos, actividades de educación ambiental, proyectos entorno a este modo de transporte, conciertos y proyección de documentales, entre otras cosas que puedes consultar en www.bit.ly/festivaldelabicicleta

Cuándo y dónde

Del 3 al 5 de junio de las 10:00 a 17:00 horas en el Zócalo, Los Pinos y durante el paseo dominical Muévete en Bici.

Sigue la conversación en redes: @LaSEMOVI

Foto. Obra de Elisa Malo, tallerista de Radio Nopal

RADIO NOPAL Y SU FIESTA DE ANIVERSARIO

Apoya a una de las radios independientes de la CdMx, un espacio que se caracteriza por la autogestión y hacer "comunidad vibrante que produce, explora y circula contenidos alternativos sobre arte, cultura, política y más”, mencionan.

Date una vuelta por su fiesta de aniversario en la que festeja 4 años de existencia con elementos que los caracterizan, como las artes visuales, música y hasta propuestas culinarias de la colonia donde se ubican, la colonia San Rafael.



Te compartimos a parte del line up:



-Orihuela, productor de cumbia digital.

-Malitzin Cortes, música, artista digital y tecnóloga creativa.

-Pablo Flores, beatmaker y productor de música electrónica experimental.



Además, todavía estás a tiempo de inscribirte al taller online dedicado a los sueños, impartido por la artista Elisa Malo llamado: Gelatina modorra (trazos desde el mundo de los sueños); Malo se ha especializado en explorar lo onírico en su obra, pero ahora compartirá esos procesos: ¿Qué es el sueño? ¿Qué artistas que trabajan con los sueños? ¿Qué ejercicios podemos hacer para activar los sueños? Son algunas de las preguntas que se resolverán en este taller de Radio Nopal a partir del 4 de junio.

Cuándo y dónde

La fiesta sucederá el 4 de junio de las 18:00 a las 4:00 am en el Salón Chabacano, ubicado en San Antonio Abad 268 B, colonia Obrera. Encuentra las entradas en Boletia.

Sigue la conversación en redes: @radionopal





Foto. La Señorita Etcétera

REPRESENTACIONES DE EGIPTO EN MINERÍA

Si te apasiona la cultura egipcia, hay una muestra que te permitirá conocer más de ella, sus orígenes, lenguaje y rituales; la nueva exposición Tesoros de Egipto, dentro del Palacio de Minería.

A decir de los organizadores la exhibición celebra varias fechas: los 230 años de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 200 años del desciframiento del jeroglífico egipcio y el 100 del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon.

“Es una exposición soñada desde hace mucho tiempo para poder compartir con el público mexicano una de las fascinaciones (…) La cultura no puede ser un ámbito restrictivo, tiene que estar abierta para todos”, mencionó Víctor Vilar, director de la Fundación Sophia en México, él junto con un grupo de voluntarios fueron clave para que sucediera la muestra.

¿Qué verás? Más de 200 representaciones de obras egipcias que actualmente están diseminadas por distintos museos en el mundo; hechas todas con materiales sencillos incluso en impresiones 3D, pero de gran valor humano pues cada una de ellas fue elaborada por voluntarios del departamento de egiptología de Sophia.

“El visitante de la ciudad puede encontrar en un solo lugar piezas de El Cairo y de otras ciudades”, contó Vilar en la presentación a medios.



El recorrido contempla siete salas temáticas con obras como el busto de Nefertiti, la máscara funeraria de Tutankamón, documentales, accesorios y creencias, por ejemplo, con la escultura de Anubis. Además, estarán organizando talleres y visitas guiadas.

Cuándo y dónde

Culmina el 30 de septiembre. La visita es de miércoles a domingo de 10:00 a 17:45 horas. Entrada Libre. Tacuba 7, Centro Histórico, CdMx.

Sigue la conversación en redes: Instagram @palaciodemineria





MENÚ DE COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Este fin de semana asiste a una cena inspirada en las recetas del libro Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel; un par de recetas que se servirán en el restaurante de comida mexicana, Roldán 37.

La cena es dramatizada, así que entre platillos escucharás fragmentos de la mítica historia; además de un coctel de bienvenida.



¿Qué hay para comer ? En el libro hay poco más de una decena de recetas, pero en el evento se ofrecerán: el caldito de colita, codornices en pétalos de rosas y el pastel Chabela, pero sin nada de llanto.



Las cenas sucederán este fin de semana, pero si no alcanzas lugar, no te preocupes, pronto abrirán más fechas.

Cuándo y dónde

4 y 5 de junio en Roldán 37, ubicado en Cozumel 22, colonia Roma. Es necesario hacer reservación en karlamuseos@gmail.com

Sigue la conversación en redes: @karlamuseos







TACOQUEERS Y CERVEZA QUE BRILLA

Conmemora el inicio de junio, mes del orgullo, comiendo; date una vuelta por la pop up de El Tacón, una taquería drag que se destaca por su propuesta de antojitos, mismos que cocina y entrega Artemisa desde hace un par de años.



Como ella no tiene establecimiento, tomará la cocina de la cervecería Falling Piano; además de probar taqueers mini, chilaqueens, arracadas de cebolla y un tacón sorpresa en colaboración con All Wood BBQ, también estará disponible la cerveza Brillemos una lager de dedicada al Pride Month preparada con glitter.

Cuándo y dónde

4 de junio a partir de las 18:00 horas en Coahuila 99, Roma Norte, CdMx.

Sigue la conversación en redes: @fallingpianobrewing, @eltacon_ y @allwoodmx

